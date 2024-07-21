Достатня наша далекобійність має бути відповіддю на російський терор, - Зеленський. ВIДЕО
Україні потрібен надійний захист від російських КАБів, щоб знищувати носії бомб ще до їхнього скидання.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив Зеленський, лише за одну сьогоднішню ніч російська армія застосувала проти України майже 40 "Шахедів". Важливо, що більшість із них збили наші захисники неба.
"Коли щодобово російська авіація запускає понад сотню керованих бомб проти наших міст і сіл, проти наших фронтових позицій – нам потрібен надійний захист і від них.
Це реально, якщо знищувати носії бомб – російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, – підтримує захист від терору", - наголосив президент.
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УБЛЮДОЧНЕ ЗЕЛЕНЕ ********** ЧМО!
ти не знало ?
Так і кортить звернутися: "Ваша Далекобійносте!"
так само вони вже недавно говорили що ракети складно випускати в таких умовах і що їх вартість буде великою.... тому простіше робити беспілотники
такі розмови що ракети не вигідно робити йдуть і військових і в оборонпромі що краще беспілотників наклепати чим 10 ракет в місяць а ніби на більше наша промисловість не здатна...
Дрони волонтерів,зібрані в гаражі,краі за державні,де вкрали 50% вартості.
От і вигода!.
Легко і невимушено!
КЛОУН БЛ**СЬКИЙ - В ТЕБЕ Є SEА SHADOW ЯКІ ЛЕТЯТЬ НА 560 КМ,
А З МОДИФІКАЦІЄЙ І НА ВСІ 1000 КМ, ЗАВЖДИ МОЖНА СКАЗАТИ СВІТУ
ЩО ТО НЕПТУНИ МОЖИФІКОВАНІ, ЯКОГО Х.. ВОНИ ДОСІ НА СКЛАДАХ ?
"Достатня наша далекобійність в 2022 році могла бути відповіддю на російський терор" - Зеленський.