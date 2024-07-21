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Достатня наша далекобійність має бути відповіддю на російський терор, - Зеленський. ВIДЕО

Україні потрібен надійний захист від російських КАБів, щоб знищувати носії бомб ще до їхнього скидання.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Зеленський, лише за одну сьогоднішню ніч російська армія застосувала проти України майже 40 "Шахедів". Важливо, що більшість із них збили наші захисники неба.

"Коли щодобово російська авіація запускає понад сотню керованих бомб проти наших міст і сіл, проти наших фронтових позицій – нам потрібен надійний захист і від них.

Це реально, якщо знищувати носії бомб – російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, – підтримує захист від терору", - наголосив президент.

Також читайте: Україна в ОБСЄ: Бомбардувальники РФ треба знищувати до скидання ними КАБів

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) КАБ (355)


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Топ коментарі
+14
...а застосовувати Storm Shadow/SCALP на 500 км релігія не дозволяє?.. чи дермак?.. - а це вже окрема релігія, сатани-йуди..
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21.07.2024 15:37
+14
Ваша далекобійність недостатня тому що ваша далекоглядність полягала у тому щоб класти асфальт. Замість того щоб вробити щось для цієї далекобійності.
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21.07.2024 15:38
+12
Зрадник Держави це вперше в історії світу її президент і ця гнида хоче потихому відмазатися від цього,слів немає..
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21.07.2024 15:34
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По літаках потрібно бити - і в повітрі і на аеродромах - яким хером?
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21.07.2024 15:33 Відповісти
Лиш ***-***кати -говорити про це Вироку - це те саме , що знищувати генералів , здатних на це... Знищувати Червінських здатних розповісти про зрадників . Тримати при Єрмакові у ВР ПОПЗЖ-ОПУшних голодувальників замість коаліції єдїднаня.
УБЛЮДОЧНЕ ЗЕЛЕНЕ ********** ЧМО!
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21.07.2024 16:47 Відповісти
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21.07.2024 15:34 Відповісти
Зрадник Держави це вперше в історії світу її президент і ця гнида хоче потихому відмазатися від цього,слів немає..
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21.07.2024 15:34 Відповісти
Де наші ракети?!!!
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21.07.2024 15:35 Відповісти
Якби мудрий нарід у 2014 році висунув би в Президенти Турчинова і за нього проголосував, то були б ракети і дуже багато. І війни вже давно не було. А так .... ну ви мене зрозуміли.
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21.07.2024 15:47 Відповісти
Ну так зате в 19-му той "мудрий наріт" зробив "правильний вибір!
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21.07.2024 15:59 Відповісти
Якби мудрий нарід у 2014 році висунув би в Президенти Турчинова, то і в 2019 100% він би і був Преидентом вдруге. Так що..... ну ви мене зруміли, що ви наробили...
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21.07.2024 17:02 Відповісти
в президенти йдуть не висунуті, а бажаючі стати президентом.

ти не знало ?
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21.07.2024 17:13 Відповісти
...а застосовувати Storm Shadow/SCALP на 500 км релігія не дозволяє?.. чи дермак?.. - а це вже окрема релігія, сатани-йуди..
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21.07.2024 15:37 Відповісти
Ваша далекобійність недостатня тому що ваша далекоглядність полягала у тому щоб класти асфальт. Замість того щоб вробити щось для цієї далекобійності.
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21.07.2024 15:38 Відповісти
За 11 лет войны уже можно было бы черта лысого придумать а не только ракеты для ударов по рашистским тылам. Если руки кривые то у рашистов 1 к 1 скопируйте крылатые ракеты которых уже докуя нападало неразорвавшихся. Если ученые наши конструкторы тупые то отдайте ракеты в авиакружок пускай дети сделают.
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21.07.2024 15:40 Відповісти
Если партнёры ссыкуны то это будет продолжаться ещё лет десять.
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21.07.2024 15:41 Відповісти
Именно так. Старый маразматик Байден мечтает всё и всех контролировать, он от этой власти тащится. Других мотивов и целей у него не было и нет. Только удержать власть и своё кресло, а всё остальное - гори оно синим пламенем - Байдену похер.
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21.07.2024 16:20 Відповісти
Далекобійний асфальт
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21.07.2024 15:44 Відповісти
Мудак.
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21.07.2024 15:46 Відповісти
тварь
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21.07.2024 15:48 Відповісти
Достатня наша далекобійність

Так і кортить звернутися: "Ваша Далекобійносте!"
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21.07.2024 15:55 Відповісти
Майстер розмовного жанру, сумний стендапєр, призрачний "верховний".
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21.07.2024 15:57 Відповісти
Далекобійність України слід з під асфальта виковирювати!!))
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21.07.2024 15:59 Відповісти
Точно, асфальтом! Потужно та незламно! А тепер ще й далекобійно
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21.07.2024 16:00 Відповісти
Скільки ракет за 3 роки(2019-2022) можна було зробити на ті мільярди,які ти,зє-зрадник,вкрав на асфальті ,далекобійний ти наш?!!!
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21.07.2024 16:06 Відповісти
Є нюанс в Укроборонпромі засіли діди які говорять до прикладу що не можна перейти на американський чи європейський порох тому що в нього інші властивості і це довго перераховувати.... хоча це простий перерахунок та моделювання.... Там нажаль совок хороші кадри йдуть звідти, залишаються пенсіонери або любителі посидіти

так само вони вже недавно говорили що ракети складно випускати в таких умовах і що їх вартість буде великою.... тому простіше робити беспілотники

такі розмови що ракети не вигідно робити йдуть і військових і в оборонпромі що краще беспілотників наклепати чим 10 ракет в місяць а ніби на більше наша промисловість не здатна...
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21.07.2024 16:43 Відповісти
Є нюанс! А хто повернув до Укроборонпрому тих "дідів", яких повигоняв Турчинов?
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21.07.2024 19:20 Відповісти
Ті самі думки у приватників, вони всі виходять з того що їм вигідніше випускати та з чого більше прибутку і це все потім лобіюють .... проблема в тому що у нас замовлення готують чиновники з економічної доцільності а не вигоди на полі бою.... та й самі військові виходять з ліміту і що краще наробити їм беспілотників чим витрачати час на недороблені ракети
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21.07.2024 16:47 Відповісти
Коли в приватника,чи держпідприємства,яке може робити ракети,забирають гроші на виробництво ракет,так що вони працюють 5 годин на тиждень,то не маючи роботи за фахом будуть пательні клепати,щоб прогодуватись!
Дрони волонтерів,зібрані в гаражі,краі за державні,де вкрали 50% вартості.
От і вигода!.
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21.07.2024 19:27 Відповісти
Гроші на дрони не можливо просто вкрасти, хтось їх виготовив по документах, а хтось з військових мав їх прийняти та типу застосувати
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21.07.2024 21:47 Відповісти
Запитай в Зє,Притули та інших слуг урода як вони це роблять через "неможливо"!
Легко і невимушено!
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21.07.2024 22:03 Відповісти
Як роблять або завищують ціни або липові дрони приймають військові та застосовують по документах іншого варіанту немає
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21.07.2024 22:16 Відповісти
Дальнобойщик хрінів, а навіщо ж знищував зі своїм кодлом ракетні програми?
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21.07.2024 16:15 Відповісти
потужний балабол!
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21.07.2024 16:17 Відповісти
Так в чому справ? Чому не знищуєте ворога?
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21.07.2024 16:58 Відповісти
Достатня наша далекобійність має бути відповіддю на російський терор, - Зеленський. ВIДЕО Джерело:
КЛОУН БЛ**СЬКИЙ - В ТЕБЕ Є SEА SHADOW ЯКІ ЛЕТЯТЬ НА 560 КМ,

А З МОДИФІКАЦІЄЙ І НА ВСІ 1000 КМ, ЗАВЖДИ МОЖНА СКАЗАТИ СВІТУ

ЩО ТО НЕПТУНИ МОЖИФІКОВАНІ, ЯКОГО Х.. ВОНИ ДОСІ НА СКЛАДАХ ?
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21.07.2024 17:09 Відповісти
Правильніше звучить так:
"Достатня наша далекобійність в 2022 році могла бути відповіддю на російський терор" - Зеленський.
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21.07.2024 17:34 Відповісти
А чому нема ударів по Маріупольскому порту, по Бердянскому порту, по железке на Маріуполь ? там же з дальність все норм, а ударів нема, тільки розпрвідають як добре ці порти працюють на прашу і як добре працюе железка на Маріуполь. Там шо нема узкіх міст, нема мостів ?
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21.07.2024 17:51 Відповісти
Наша дальнобойность - Ермак ! Ещё долго нам самолётов не видать.
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21.07.2024 19:47 Відповісти
Іди у відставку! І шобло яке притащив забери! Дай Україні шанс вижити!
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21.07.2024 20:45 Відповісти
 
 