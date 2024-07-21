Достатня наша далекобійність має бути відповіддю на російський терор, - Зеленський. ВIДЕО

Україні потрібен надійний захист від російських КАБів, щоб знищувати носії бомб ще до їхнього скидання.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Зеленський, лише за одну сьогоднішню ніч російська армія застосувала проти України майже 40 "Шахедів". Важливо, що більшість із них збили наші захисники неба.

"Коли щодобово російська авіація запускає понад сотню керованих бомб проти наших міст і сіл, проти наших фронтових позицій – нам потрібен надійний захист і від них.

Це реально, якщо знищувати носії бомб – російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, – підтримує захист від терору", - наголосив президент.

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