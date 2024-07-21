Наші воїни дроном-камікадзе "Дикі Шершні" знищили російський танк-сарай. ВIДЕО
Оператори підрозділу "BULAVA" знищили танк-сарай окупантів за допомогою дронів "Дикі шершні".
Ситуація на тій ділянці фронту дуже складна, військові потребують вашої допомоги, передає Цензор.НЕТ.
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Потому то их и добивают, дронов не жалеют - если не дожечь до кондиции то цапы отгонят на ремонт или снимут ствол, прицел и другие детали.