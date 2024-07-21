Наші воїни дроном-камікадзе "Дикі Шершні" знищили російський танк-сарай. ВIДЕО

Оператори підрозділу "BULAVA" знищили танк-сарай окупантів за допомогою дронів "Дикі шершні".

Ситуація на тій ділянці фронту дуже складна, військові потребують вашої допомоги, передає Цензор.НЕТ.

Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:

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