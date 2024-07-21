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Наші воїни дроном-камікадзе "Дикі Шершні" знищили російський танк-сарай. ВIДЕО

Оператори підрозділу "BULAVA" знищили танк-сарай окупантів за допомогою дронів "Дикі шершні".

Ситуація на тій ділянці фронту дуже складна, військові потребують вашої допомоги, передає Цензор.НЕТ.

Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb 

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected] 

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танк (2064) знищення (7216) Дикі шершні (231)


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Якісь ненадійні сараї у їхньої скотини! Мабуть, свині покурили, що так палає!
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21.07.2024 16:32 Відповісти
Прекрасно.
Потому то их и добивают, дронов не жалеют - если не дожечь до кондиции то цапы отгонят на ремонт или снимут ствол, прицел и другие детали.
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21.07.2024 16:37 Відповісти
Треба щоб було дотримано температурний режим, який би спричинив деформацію стволу, за якими охотяться орки і ми.. У цьому випадку все так і є.
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21.07.2024 18:48 Відповісти
Сподіваюся екіпаж "вижив"?
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21.07.2024 19:28 Відповісти
То неважливо. Важливо інше - зрадойоби зараз набігуть і почнуть розповідати, що "та завтра його відтягнуть в рембригаду і через тиждень він, відремонтований, знов піде в атаку на ЗСУ. Там майже всі танки просто підкопчені, в ***** нескінчені запаси всього!".
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21.07.2024 21:27 Відповісти
І шік,і блєск,і в жоупе трєск...
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21.07.2024 20:45 Відповісти
 
 