УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5403 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
9 433 27

Воїни 47 ОМБр ліквідували окупантів у підвалі ударом 4 кілограмів фугасу. ВIДЕО

Пілоти батальйону безпілотних систем 47-ої механізованої бригади Strike Drones Company продовжують щодня нищити російських окупантів на Покровському напрямку.

Бійці поділилися новими кадрами своєї роботи, інформує Цензор.НЕТ.

"Піхота повідомила, що противник накопичує сили у підвалі, щоб потім групою йти на штурм. Пілоти довго не думали та відправили туди 4 кілограми чистого фугасу. Останки окупантів перемішало разом із бетоном, тому встановити їхню кількість було неможливо", - повідомили бійці.

Дивіться також: Щури доїдають рештки російського загарбника на Запоріжжі. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) 47 окрема механізована бригада (265)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Хто там був - мало не показалось
показати весь коментар
21.07.2024 15:59
+4
Дрони уже "бочки" крутять на бойовому шляху...
показати весь коментар
21.07.2024 16:09
+2
Якась нова технологія барбекю ...
показати весь коментар
21.07.2024 15:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вірю на слово, що рузьге там були.
показати весь коментар
21.07.2024 15:50 Відповісти
Якась нова технологія барбекю ...
показати весь коментар
21.07.2024 15:54 Відповісти
Хто там був - мало не показалось
показати весь коментар
21.07.2024 15:59 Відповісти
Прєлєстна
показати весь коментар
21.07.2024 16:04 Відповісти
днів п'ять на закрутках протримаються.
показати весь коментар
21.07.2024 16:05 Відповісти
в погрібі стелі нема
показати весь коментар
21.07.2024 17:11 Відповісти
це від хазяїна залежить. У гарного газди льох такий, що там можно було просто жити. Правда прохолодно спати.
показати весь коментар
21.07.2024 17:18 Відповісти
Та ні - там весь насип ("стелю" погріба) розкидало - видно балки перекриття.

Від такого вибуху там точно не "легка контузія" у будь-кого, хто переховувався в тому підвалі...
показати весь коментар
21.07.2024 21:31 Відповісти
ну, тоді справи у них хєрові, будуть сидіти голодні, бо усі закрутки побило.
показати весь коментар
21.07.2024 21:35 Відповісти
Дрони уже "бочки" крутять на бойовому шляху...
показати весь коментар
21.07.2024 16:09 Відповісти
вертуху їбаеув при вході ув лігво😂🤙
показати весь коментар
21.07.2024 23:54 Відповісти
крутять сальто
показати весь коментар
22.07.2024 04:05 Відповісти
Сальто назад- це як петля Нестерова ("мертва петля")
показати весь коментар
22.07.2024 14:59 Відповісти
Облаком, бєлим облаком,
Оні лєтят к родному дому!
показати весь коментар
21.07.2024 16:30 Відповісти
Не в журавлей
А в белых превратятся Жигулей.. 🚙
показати весь коментар
21.07.2024 17:03 Відповісти
А птічек попрошу нє обіжать. Орки можуть перетворюватись лише в лайно, у цьому випадку перемішане з бетоном!
показати весь коментар
21.07.2024 17:14 Відповісти
Красіво
Треба ще в бункер в кремлі таке кинути.
показати весь коментар
21.07.2024 16:41 Відповісти
Ячєрєдная братская магілка рашистскіх запарєбрікавих братскіх чувирл...
показати весь коментар
21.07.2024 16:50 Відповісти
Будем надеяться, что кацап там был, конечно.
показати весь коментар
21.07.2024 17:05 Відповісти
Ти голосніше і гучніше таке кажи. ЗСУ має давню традицію - викладати частину відоса, аби ідіоти і провокатори типу тебе почали розводити зраду-зрадоньку. От як ти зараз. І наступного дня з'явиться той же відос, але з пріквелом, безшовним, де за 30 секунд до "бадабума" туди заходять саме 4 окупанти.

Тож давай, відкрий ротяку поширше...
показати весь коментар
21.07.2024 21:34 Відповісти
Сразу нахер пройди, козломордый, со своими больными фантазиями.
показати весь коментар
22.07.2024 02:24 Відповісти
гучніше відкривай рота, провокаторе. Ще не дуже тебе чутно...
показати весь коментар
22.07.2024 10:27 Відповісти
Ну і до чого цей наїзд ? Учасник правильно зауважив - чого ж на відео початку немає ?
показати весь коментар
22.07.2024 10:10 Відповісти
Я от думаю - ти з олєжкою-провокатором реально такі тупі, аби вважати, що хтось на фронті буде витрачати 4кг фагсу та дрон, що його тягне, а також тримати інший дрон для зйомок аби на забаву тобі і тупому олєжці підривати пустий підвал?!?

Та ви не просто тупі - ви кінчені олігофрени...
показати весь коментар
22.07.2024 10:25 Відповісти
Пан дуже гострий, про все розказав, але не пояснив, чому виклали неповне відео, якщо воно є ? Це що, якийсь секрет, як рашисти у підвал заходять ??
показати весь коментар
22.07.2024 16:44 Відповісти
 
 