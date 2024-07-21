Воїни 47 ОМБр ліквідували окупантів у підвалі ударом 4 кілограмів фугасу. ВIДЕО

Пілоти батальйону безпілотних систем 47-ої механізованої бригади Strike Drones Company продовжують щодня нищити російських окупантів на Покровському напрямку.

Бійці поділилися новими кадрами своєї роботи, інформує Цензор.НЕТ.

"Піхота повідомила, що противник накопичує сили у підвалі, щоб потім групою йти на штурм. Пілоти довго не думали та відправили туди 4 кілограми чистого фугасу. Останки окупантів перемішало разом із бетоном, тому встановити їхню кількість було неможливо", - повідомили бійці.

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