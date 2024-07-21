Воїни 47 ОМБр ліквідували окупантів у підвалі ударом 4 кілограмів фугасу. ВIДЕО
Пілоти батальйону безпілотних систем 47-ої механізованої бригади Strike Drones Company продовжують щодня нищити російських окупантів на Покровському напрямку.
Бійці поділилися новими кадрами своєї роботи, інформує Цензор.НЕТ.
"Піхота повідомила, що противник накопичує сили у підвалі, щоб потім групою йти на штурм. Пілоти довго не думали та відправили туди 4 кілограми чистого фугасу. Останки окупантів перемішало разом із бетоном, тому встановити їхню кількість було неможливо", - повідомили бійці.
Топ коментарі
+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар21.07.2024 15:59
+4 Luk Viktor
показати весь коментар21.07.2024 16:09
+2 Юрист Правильный
показати весь коментар21.07.2024 15:54
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Від такого вибуху там точно не "легка контузія" у будь-кого, хто переховувався в тому підвалі...
Оні лєтят к родному дому!
А в белых превратятся Жигулей.. 🚙
Треба ще в бункер в кремлі таке кинути.
Тож давай, відкрий ротяку поширше...
Та ви не просто тупі - ви кінчені олігофрени...