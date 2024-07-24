Окупанти фільмують свій палаючий склад боєприпасів: "#бучий сыр, нах#й! Все, сука, горит из-за одной бл#дской fpv". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти фільмують пожежу у середмісті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що йдеться про пожежу на складі боєприпасі. Окупант на записі розповідає, що причиною пожежі став приліт одного fpv-дрона.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупантам на запорізькому напрямку видали іржаві боєприпаси: "П#здатые гранаты. Новые, нах#й! Прямо с конвейера". ВIДЕО