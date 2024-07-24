УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10357 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 776 22

Окупанти фільмують свій палаючий склад боєприпасів: "#бучий сыр, нах#й! Все, сука, горит из-за одной бл#дской fpv". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти фільмують пожежу у середмісті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що йдеться про пожежу на складі боєприпасі. Окупант на записі розповідає, що причиною пожежі став приліт одного fpv-дрона.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупантам на запорізькому напрямку видали іржаві боєприпаси: "П#здатые гранаты. Новые, нах#й! Прямо с конвейера". ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2269) пожежа (4325) знищення (7227) дрони (4695)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
Горіть у пеклі кляті свинокацапи!
показати весь коментар
24.07.2024 11:05
+32
генетичне сміття
показати весь коментар
24.07.2024 11:06
+22
Вєлікій руззкій йазик!

Я помню, #бучий сыр, чудное мгновенье нах#й :
Передо мной явилась ты, нах#й,
Как мимолетное, #бучий сыр, виденье,
Как гений чистой бл#дской красоты, нах#й
показати весь коментар
24.07.2024 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горіть у пеклі кляті свинокацапи!
показати весь коментар
24.07.2024 11:05 Відповісти
шрайбикус греб....
показати весь коментар
24.07.2024 11:13 Відповісти
там нє тока склад а іщьо і жопи рашистскіх акупантав знатна палають...
показати весь коментар
24.07.2024 11:05 Відповісти
генетичне сміття
показати весь коментар
24.07.2024 11:06 Відповісти
Їм реально те про що вони нецензурно
показати весь коментар
24.07.2024 11:10 Відповісти
Яка висока поезія «великої» російської «культури»!
Потрібно надавати якнайбільше приводів для натхнення в їх «творчості»!
показати весь коментар
24.07.2024 11:10 Відповісти
" *бучий сыр "
це щось новеньке)
Гарно палає))
показати весь коментар
24.07.2024 11:15 Відповісти
За першу фразу кацапа у відосіку від Сирського повинна прийти добавка підарам особисто.
показати весь коментар
24.07.2024 11:16 Відповісти
...а ви кажете, що вони геройськи бьються чи самовбиваються, коли в безвиході - вони бухі-обкурені напостОї..
показати весь коментар
24.07.2024 11:17 Відповісти
Вєлікій руззкій йазик!

Я помню, #бучий сыр, чудное мгновенье нах#й :
Передо мной явилась ты, нах#й,
Как мимолетное, #бучий сыр, виденье,
Как гений чистой бл#дской красоты, нах#й
показати весь коментар
24.07.2024 11:20 Відповісти
Результат столітньої від"ємної селекціі...
показати весь коментар
24.07.2024 13:38 Відповісти
Висока інформаційна стійкість - якщо видалити звичайні слова і залишити тільки мат то зміст не міняється

Я помню, #бучий сыр, чудное мгновенье нах#й :
Передо мной явилась ты, нах#й,
Как мимолетное, #бучий сыр, виденье,
Как гений чистой бл#дской красоты, нах#й
показати весь коментар
24.07.2024 22:41 Відповісти
Видно, рашист, сиру ніколи не бачив, тому несе галіматню…
Ну, орки, що казати!!
показати весь коментар
24.07.2024 11:23 Відповісти
Автор:

Існує декілька законодавчих актів, які можуть бути застосовані до подібних випадків:
1. Закон України "Про мову":
Стаття 19 забороняє використовувати ненормативну лексику в офіційній сфері спілкування, до якої належать і ЗМІ.

Стаття 21 зобов'язує ЗМІ дотримуватися норм української мови, уникаючи вживання нецензурної лексики.
2. Закон України "Про інформацію":
Стаття 4 забороняє поширювати інформацію, яка шкідлива для здоров'я, морального та етичного розвитку громадян, зокрема, нецензурну лексику.

Стаття 15 зобов'язує ЗМІ дотримуватися етичних принципів журналістики, уникаючи вживання ненормативної лексики.
3. Цивільний кодекс України:
Стаття 950 передбачає цивільно-правову відповідальність за поширення інформації, яка завдає шкоди честі, гідності та діловій репутації особи.
4. Кримінальний кодекс України:
Стаття 298 передбачає кримінальну відповідальність за публічне використання нецензурної лайки.

Окрім законодавства, на ЗМІ також впливають етичні кодекси журналістських організацій, які засуджують вживання нецензурної лексики.
Важливо пам'ятати, що вживання нецензурної лексики в ЗМІ може мати негативний вплив на аудиторію, псувати імідж ЗМІ та підривати довіру до нього.
ЗМІ повинні прагнути дотримуватися високих етичних стандартів та використовувати мову, яка відповідає нормам літературної української мови.
показати весь коментар
24.07.2024 11:24 Відповісти
Знов буряти
показати весь коментар
24.07.2024 11:24 Відповісти
лишньохромосомне попало
на камеру...представник
вялікого народа..це дно
показати весь коментар
24.07.2024 11:34 Відповісти
А як вам оце ?
https://x.com/boris0630/status/1814958489975787559
показати весь коментар
24.07.2024 11:52 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2024 11:50 Відповісти
Допоки не залишите Украіну в спокої,
горітиме ваш кацапстан безконечно без берестанку !!🔥🔥🔥

Украіна вам , кляті москалі, вилізе боком 😡
показати весь коментар
24.07.2024 12:26 Відповісти
Так Сырского еще ни кто не называл!
показати весь коментар
24.07.2024 12:29 Відповісти
ДИВНА КАЦАПСЬКА РЕАКЦІЯ...
ЦЕ ТАКА РАДІСТЬ ВІД ТОГО, ЯК ЇХ Є#####ТЬ?
показати весь коментар
24.07.2024 12:56 Відповісти
Спіймати падло і запхнути оце в пельку ціляком:
показати весь коментар
24.07.2024 19:00 Відповісти
 
 