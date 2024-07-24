Окупанти фільмують свій палаючий склад боєприпасів: "#бучий сыр, нах#й! Все, сука, горит из-за одной бл#дской fpv". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти фільмують пожежу у середмісті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що йдеться про пожежу на складі боєприпасі. Окупант на записі розповідає, що причиною пожежі став приліт одного fpv-дрона.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+39 Геннадій #588068
показати весь коментар24.07.2024 11:05
+32 Алекс Мышкевич
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+22 Алекс Скела
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Потрібно надавати якнайбільше приводів для натхнення в їх «творчості»!
це щось новеньке)
Гарно палає))
Я помню, #бучий сыр, чудное мгновенье нах#й :
Передо мной явилась ты, нах#й,
Как мимолетное, #бучий сыр, виденье,
Как гений чистой бл#дской красоты, нах#й
Я помню,#бучий сыр, чудное мгновеньенах#й : Передо мной явиласьты, нах#й, Как мимолетное,#бучий сыр, виденье, Как гений чистойбл#дской красоты, нах#й
Ну, орки, що казати!!
Існує декілька законодавчих актів, які можуть бути застосовані до подібних випадків:
1. Закон України "Про мову":
Стаття 19 забороняє використовувати ненормативну лексику в офіційній сфері спілкування, до якої належать і ЗМІ.
Стаття 21 зобов'язує ЗМІ дотримуватися норм української мови, уникаючи вживання нецензурної лексики.
2. Закон України "Про інформацію":
Стаття 4 забороняє поширювати інформацію, яка шкідлива для здоров'я, морального та етичного розвитку громадян, зокрема, нецензурну лексику.
Стаття 15 зобов'язує ЗМІ дотримуватися етичних принципів журналістики, уникаючи вживання ненормативної лексики.
3. Цивільний кодекс України:
Стаття 950 передбачає цивільно-правову відповідальність за поширення інформації, яка завдає шкоди честі, гідності та діловій репутації особи.
4. Кримінальний кодекс України:
Стаття 298 передбачає кримінальну відповідальність за публічне використання нецензурної лайки.
Окрім законодавства, на ЗМІ також впливають етичні кодекси журналістських організацій, які засуджують вживання нецензурної лексики.
Важливо пам'ятати, що вживання нецензурної лексики в ЗМІ може мати негативний вплив на аудиторію, псувати імідж ЗМІ та підривати довіру до нього.
ЗМІ повинні прагнути дотримуватися високих етичних стандартів та використовувати мову, яка відповідає нормам літературної української мови.
на камеру...представник
вялікого народа..це дно
https://x.com/boris0630/status/1814958489975787559
горітиме ваш кацапстан безконечно без берестанку !!🔥🔥🔥
Украіна вам , кляті москалі, вилізе боком 😡
ЦЕ ТАКА РАДІСТЬ ВІД ТОГО, ЯК ЇХ Є#####ТЬ?