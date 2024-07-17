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Окупантам на запорізькому напрямку видали іржаві боєприпаси: "П#здатые гранаты. Новые, нах#й! Прямо с конвейера". ВIДЕО

Окупантам на Запорізькому напрямку видали іржаві ручні гранати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані "новые, прям с конвейера, нах#й" боєприпаси, опублікований у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілі під Липцями окупанти скаржаться Путіну: "Почему такое отношение к нам? Мы подписали контракт, чтобы искоренить фашизм, а фашизм уже среди нас". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) боєприпаси (2309)


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Топ коментарі
+14
https://dl-news.defence-line.org/ Линия обороны

ЛИЦО СО СРАМОМ


В последние дни сеть захлестнули фото (заглавное) с портретом живописного лаптя, чье лицо, если это вообще можно назвать таким словом, напоминает помесь неандертальца и писсуара. Этот портрет назвали собирательным образом всей армии-агрессора, но вот оказалось, что с этим «лицом» уже - все. Вот, что об это пишут вражеские социальные сети:

«Бойца, фото которого завирусилось в соцсетях, нашли мертвым. Алексей воевал добровольцем на Донбассе еще с 14 года, потом занимался бизнесом. Но в феврале 2024 года подписал контракт и поступил на службу в 79 полк. Боец готовился идти на штурм на Липцовском направлении. После того как его фото завирусилось в соцсетях Алексей ходил угрюмым и почти ни с кем не разговаривал. Похоже, что боец не выдержал насмешек в соцсетях. Он был найден повешенным сегодня утром в лесу возле палаточного лагеря»

Есть и другая версия происшествия. Якобы, после того, как Сеть стала просто валиться от этого портрета, ему не раз показывали его фото и он смеялся с него, как и все. А потом кто-то, вместе с фото, дал ему зеркало, после чего боец перестал смеяться и натурально повесился, даже не пытаясь найти осину. Случилось все как в той песне: "не думал, не гадал он, никак не ожидал он, никак не ожидал он, такого вот конца ца-ца-ца-ца!"
https://dl-news.defence-line.org/?p=35606
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17.07.2024 10:42 Відповісти
+11
https://dl-news.defence-line.org/ Линия обороны

ХОЧУ В ГААГУ!

Товарищ Гирькин, в девичестве - Стрелков, сидя на занюханых нарах, а возможно, и лежа под оными, наверняка уже не раз проклял тот день, когда отказался явиться собственным пешком в Гаагу и сесть в комфортабельную, европейскую камеру, где никто не стал бы проделывать с ним всякие неприятные вещи и тем более, без его собственного согласия. В общем, теперь он с завистью думает: "А в Гааге сейчас ужин, макароны!" И судя по всему, некто Медведев решил не упустить своего шанса и потому делает сейчас все возможное, чтобы ему тоже отвели отдельную камеру в Гааге. По крайней мере, ничего другого прийти на ум не может после прочтения одного из последних его публичных заявлений.


Продублирую его текстом:

«Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Не надо жалеть их, не надо! Никого! Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага - потребовал Медведев убивать военнопленных».

Было бы очень замечательно, если бы этот текст прочел младший партнер товарища Ермака, которого пучит от формул мира, а особенно, от второй серии «саммита мира», где он невыносимо хочет видеть россию. Может, под его барбершопом что-то прояснится. Хотя - вряд ли.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35606
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17.07.2024 10:46 Відповісти
+7
лімончики від товарища кіма ?
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17.07.2024 10:27 Відповісти
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лімончики від товарища кіма ?
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17.07.2024 10:27 Відповісти
РГД від ссср , те що некондішен то хрня, головне ,щоб запал був новий і кодиційний.

А найголовніше ,щоб свинособаки русняві самі ж від своїх *********** йшли в утиль і в чорні

пакети ,щоб не смерділо на нашій землі тварями.
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17.07.2024 13:24 Відповісти
Іржа на корпусі - дійсно "херня"! Заглушка пластикова на місці? Викручуєш Відкриваєш банку з УЗРГМ Вони в промасленому папері Вкручуєш у гніздо гранати і все Тротил не іржавіє!
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17.07.2024 22:07 Відповісти
так точно
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18.07.2024 13:27 Відповісти
можна і в "лимонку" (як автор пише) в Ф1 вкрутити.
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18.07.2024 13:29 Відповісти
Убивці з московщини, скаржуться в ООН, тремпелю та онуку МАО, на свою завершену долю в мирній Україні!
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17.07.2024 10:30 Відповісти
Совкові традиції. Мені доводилося ще під час служби в совіцькій армії в далекому 1976 році на полігоні ГСВГ (Група совіцьких військ в Гончарівському) кидати гранати РГ-42 та РГД-5 1947 року випуску.
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17.07.2024 10:30 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/ Линия обороны

ЛИЦО СО СРАМОМ


В последние дни сеть захлестнули фото (заглавное) с портретом живописного лаптя, чье лицо, если это вообще можно назвать таким словом, напоминает помесь неандертальца и писсуара. Этот портрет назвали собирательным образом всей армии-агрессора, но вот оказалось, что с этим «лицом» уже - все. Вот, что об это пишут вражеские социальные сети:

«Бойца, фото которого завирусилось в соцсетях, нашли мертвым. Алексей воевал добровольцем на Донбассе еще с 14 года, потом занимался бизнесом. Но в феврале 2024 года подписал контракт и поступил на службу в 79 полк. Боец готовился идти на штурм на Липцовском направлении. После того как его фото завирусилось в соцсетях Алексей ходил угрюмым и почти ни с кем не разговаривал. Похоже, что боец не выдержал насмешек в соцсетях. Он был найден повешенным сегодня утром в лесу возле палаточного лагеря»

Есть и другая версия происшествия. Якобы, после того, как Сеть стала просто валиться от этого портрета, ему не раз показывали его фото и он смеялся с него, как и все. А потом кто-то, вместе с фото, дал ему зеркало, после чего боец перестал смеяться и натурально повесился, даже не пытаясь найти осину. Случилось все как в той песне: "не думал, не гадал он, никак не ожидал он, никак не ожидал он, такого вот конца ца-ца-ца-ца!"
https://dl-news.defence-line.org/?p=35606
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17.07.2024 10:42 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/ Линия обороны

ХОЧУ В ГААГУ!

Товарищ Гирькин, в девичестве - Стрелков, сидя на занюханых нарах, а возможно, и лежа под оными, наверняка уже не раз проклял тот день, когда отказался явиться собственным пешком в Гаагу и сесть в комфортабельную, европейскую камеру, где никто не стал бы проделывать с ним всякие неприятные вещи и тем более, без его собственного согласия. В общем, теперь он с завистью думает: "А в Гааге сейчас ужин, макароны!" И судя по всему, некто Медведев решил не упустить своего шанса и потому делает сейчас все возможное, чтобы ему тоже отвели отдельную камеру в Гааге. По крайней мере, ничего другого прийти на ум не может после прочтения одного из последних его публичных заявлений.


Продублирую его текстом:

«Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Не надо жалеть их, не надо! Никого! Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага - потребовал Медведев убивать военнопленных».

Было бы очень замечательно, если бы этот текст прочел младший партнер товарища Ермака, которого пучит от формул мира, а особенно, от второй серии «саммита мира», где он невыносимо хочет видеть россию. Может, под его барбершопом что-то прояснится. Хотя - вряд ли.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35606
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17.07.2024 10:46 Відповісти
Факт наявності у орків іржавих гранат зупинив їх просування вглиб нашої території? Нам вже радіти чи ще ні?
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17.07.2024 10:51 Відповісти
Визвалі мєня в ваєнкамат,
Далі полуржавий автомат.
Видалі бутилку водкі
І кусок гнілой сельодкі
И паслалі на х*р ваєвать.

В пєрвом же баю я атлічілся
Водкі той я больше всєх напілся
Только вилєз із акопа
Палучіл трі пулі в ж*пу
Ну, і "за ранєніє" мєдаль...
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17.07.2024 10:53 Відповісти
Ржавчина корпуса не является критической проблемой для гранаты. Но сам факт, что БК в таком состоянии приходит на фронт факт позитивный. Значит даже по гранатам московиты свои склады раскупоривают.
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17.07.2024 11:47 Відповісти
какой народ, такой и перевод.
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17.07.2024 14:00 Відповісти
..Если бы они у них в руках начали взрываться - было бы вообще п#здато.. )
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17.07.2024 14:12 Відповісти
дескртдитація путінської лайноармії наліцо
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17.07.2024 15:04 Відповісти
А вы гиены хотели беляши с мясом ? да ни куя , не за горами , пойдут только запалы.....
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17.07.2024 21:04 Відповісти
 
 