Уцілілі під Липцями окупанти скаржаться Путіну: "Почему такое отношение к нам? Мы подписали контракт, чтобы искоренить фашизм, а фашизм уже среди нас". ВIДЕО

Окупанти, які уціліли під Липцями на Харківщині, звернулися до російського диктатора Путіна та поскаржилися на своїх командирів, які умисне відправили їх підрозділ на "утилізацію".

Відеозвернення росіян опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережах.

"Окупанти із третього батальйону сьомого мотострілецького полку опублікували відео на якому скаржаться Путіну на великі втрати на харківському напрямку. Цей підрозділ, як і увесь сьомий полк, з 12 травня воює за село Липці з 13-ю бригадою НГУ "Хартія". Чимало окупантів із цього підрозділу були узяті у полон. Трупи їх поплічників я фільмував на розбитих "Хартією" опорниках. Частина цього батальйону утекла. На записі контрактники ЗС РФ із Харківського напряму раптово усвідомили, що їх просто утилізують командири, яких вони навіть у вічі не бачили, і вирішили звернутися з цього приводу до верховного утилізатора - Путіна. Зі 110 осіб у їхній роті залишилося менше 25. Повага героям "Хартії" та воїнам з інших підрозділів, які воюють на цьому напрямку. Такі визнання ворога - це якісна бойова робота!", - зазначає Бутусов у коментарі до відео.

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