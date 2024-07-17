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Новини Відео Війна
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Уцілілі під Липцями окупанти скаржаться Путіну: "Почему такое отношение к нам? Мы подписали контракт, чтобы искоренить фашизм, а фашизм уже среди нас". ВIДЕО

Окупанти, які уціліли під Липцями на Харківщині, звернулися до російського диктатора Путіна та поскаржилися на своїх командирів, які умисне відправили їх підрозділ на "утилізацію".

Відеозвернення росіян опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережах

"Окупанти із третього батальйону сьомого мотострілецького полку опублікували відео на якому скаржаться Путіну на великі втрати на харківському напрямку. Цей підрозділ, як і увесь сьомий полк, з 12 травня воює за село Липці з 13-ю бригадою НГУ "Хартія". Чимало окупантів із цього підрозділу були узяті у полон. Трупи їх поплічників я фільмував на розбитих "Хартією" опорниках. Частина цього батальйону утекла. На записі контрактники ЗС РФ із Харківського напряму раптово усвідомили, що їх просто утилізують командири, яких вони навіть у вічі не бачили, і вирішили звернутися з цього приводу до верховного утилізатора - Путіна. Зі 110 осіб у їхній роті залишилося менше 25. Повага героям "Хартії" та воїнам з інших підрозділів, які воюють на цьому напрямку. Такі визнання ворога - це якісна бойова робота!", - зазначає Бутусов у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (18034) путін володимир (24219) Харківщина (6054) знищення (7692) Бутусов Юрій (3622)


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Топ коментарі
+26
так искореняйте, дурни, фашизм среди вас!
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17.07.2024 10:02 Відповісти
+20
Ви подпісалі контракт шоб - срубіть баблішка , та накрасти собі унітазів , уйобки . Не брешіть .!!
Ніякого хвошизьма в Україні як не було так і немає , і ви недобитки кацапські це чудово розумієте . !!
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17.07.2024 10:25 Відповісти
+15
Багато людей питають, коли закінчиться ця війна? Мріють що раптом здохне хутін, ще там щось, а все діло в отаких ватоголових кацапах, поки вони є, і їх багато, війна буде...
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17.07.2024 10:28 Відповісти
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так искореняйте, дурни, фашизм среди вас!
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17.07.2024 10:02 Відповісти
фашизм "іскореняють" ізвєстним методом, не педагогічєским,......

.
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17.07.2024 10:33 Відповісти
нехай вони там в себе викорінюють фашизм як хочуть, мені до їх збочень діла немає, головне щоб пішли *****
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17.07.2024 10:40 Відповісти
так знову ж прийдуть, х...ї

у цьому вся проблема
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17.07.2024 10:52 Відповісти
нехай спочатку фашизм у себе викорінять, і йти вже не буде кому, а як хтось залишиться то можна і добити
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17.07.2024 12:16 Відповісти
Там один у будьоновці?
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17.07.2024 10:02 Відповісти
І мені це питання муляє
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17.07.2024 10:12 Відповісти
А що вас, панове дивує? Вони ж з радянського союзу!
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17.07.2024 10:20 Відповісти
Та не дивує - вони он як Попандопали всі, тільки на рожі страшні..просто розгледіти не могла))
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17.07.2024 10:54 Відповісти
там ще й бюстгальтер є
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17.07.2024 12:57 Відповісти
Це така фетрова - для бані))) У нас теж такі продавалися колись при янику
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17.07.2024 10:21 Відповісти
діди снаряджали воювати.
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17.07.2024 10:27 Відповісти
Найкоротший анекдот: чмобіки звернулися до Пуйла за допомогою.
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17.07.2024 10:13 Відповісти
Вату нає.. нає.. нає..
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17.07.2024 10:20 Відповісти
Ви подпісалі контракт шоб - срубіть баблішка , та накрасти собі унітазів , уйобки . Не брешіть .!!
Ніякого хвошизьма в Україні як не було так і немає , і ви недобитки кацапські це чудово розумієте . !!
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17.07.2024 10:25 Відповісти
весь час ці кацапські байки " в трєтьєй і второй лініі стоять...."

як ці уйобки уявляють війну та військовий підрозділ
країна непуганих кретинів
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17.07.2024 10:36 Відповісти
..
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17.07.2024 13:49 Відповісти
расходняк. щоб не платити їх треба знищити і інших набрати безкоштовних. лохи. так вам і треба. саме цікаво те що звертаться до того хто цю систему створив за ради своїх інтересів.
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17.07.2024 10:25 Відповісти
Хтось прослухав хоч секунди? Я тільки фото подивилася. Убивці звернулися до убивця
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17.07.2024 10:25 Відповісти
Я дослухав, вони не відмовляються вбивати Українців, но потребують до себе кращого відношення командування, отакє...
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17.07.2024 10:29 Відповісти
Не понравилось им что их там обнуляют...а так бы все для них было хорошо:поубивали,поворовали,понасиловали...Эх же ...а тут,эти "хохлы" жить не дают...
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17.07.2024 10:34 Відповісти
ви как лапатниє смєрди чєлабітную сцарю падайьотє...
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17.07.2024 10:26 Відповісти
Багато людей питають, коли закінчиться ця війна? Мріють що раптом здохне хутін, ще там щось, а все діло в отаких ватоголових кацапах, поки вони є, і їх багато, війна буде...
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17.07.2024 10:28 Відповісти
це точно !

сидять семеро більш ніж дорослих уйо...бищ і ниють, що після підписання контракта їх кинули на передову
на рашці таких, схоже, цілі залєжи....
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17.07.2024 10:40 Відповісти
Подписали контракт на СВО?Ну так это сделка с дьяволом...
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17.07.2024 10:32 Відповісти
Слава Героям Хартії!!!
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17.07.2024 10:35 Відповісти
дохлих рашистських загарбників забагато не буває...
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17.07.2024 10:37 Відповісти
так у чому фашизм ?
що проти "нациків" кінули в атаку ?
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17.07.2024 10:37 Відповісти
Фарш скаржиться м'ясорубці що його рубають
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17.07.2024 10:38 Відповісти
Ви вбивці! тільки ваша смерть вас чекає!
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17.07.2024 10:39 Відповісти
Дебильный народец эти кацапы...
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17.07.2024 10:51 Відповісти
Щас путен приедет и вмешается, только говно свое в портфеле вначале перемешает как следует
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17.07.2024 11:06 Відповісти
Тупоголовые ********.
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17.07.2024 11:16 Відповісти
"Почему такое отношение к нам? Мы подписали контракт, чтобы искоренить фашизм, а фашизм уже среди нас"
==========

Хер бы кацап столько мысли связанно в целых двух преложениях смог бы сказать
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17.07.2024 11:30 Відповісти
я не розумію, вони всі там придурки?? Не розуміють що це ВІЙНА?? І що на війні ВБИВАЮТЬ?? І що немає такої кількості ТРЕТЬОЇ лінії, що всі вони НЕ МОЖУТЬ стояти на третіх четвердих, десятих лініях???? Придурки лапотні...
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17.07.2024 11:48 Відповісти
повесить на ближайшей берьозе
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17.07.2024 11:48 Відповісти
Фашизм - це москалія і москалі. Тільки смерть змусить їх це визнати.
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17.07.2024 11:52 Відповісти
Це вони головнному фашистові розповідають, що хочуть "іскорєнять фашизм"?
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17.07.2024 11:55 Відповісти
По ходу "вєщають" із полону....
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17.07.2024 13:03 Відповісти
щоб ви всі видохли безслідно!
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17.07.2024 13:15 Відповісти
*******. Амебы.
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17.07.2024 14:31 Відповісти
дебіли *****
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17.07.2024 15:07 Відповісти
Это видео годичной давности
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17.07.2024 17:16 Відповісти
Так це дуже добре.
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17.07.2024 21:06 Відповісти
Я чекав коли вони скажуть що їхали на навчання ...
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18.07.2024 02:05 Відповісти
Потому,что этим кацапам дают бешеные деньги, только подъемные 20 тыс. Дол. И затем ежемесячно по 200 тыс.руб. и они бегут добровольцами за этими деньгами. Вывод западным товарищам,надо все делать ,чтоб нефть подешевела, это в силах США и саудовской Аравии. СССР распался из за низкой цены на нефть.
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18.07.2024 09:26 Відповісти
Пуйло памагы!!!!!
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18.07.2024 11:51 Відповісти
 
 