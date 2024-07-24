Пряме влучання артснаряду у ворожий танк. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили ворожий танк прямим влучанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на російську бронемашину опублікований у соцмережах.

"Пряме влучання артилерії в танк противника. Штурм зупинено діями 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та 120 ОРП Очі", - зазначається у коментарі до публікації.

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