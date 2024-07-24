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Пряме влучання артснаряду у ворожий танк. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили ворожий танк прямим влучанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на російську бронемашину опублікований у соцмережах.

"Пряме влучання артилерії в танк противника. Штурм зупинено діями 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та 120 ОРП Очі", - зазначається у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці президентської бригади спалили російський танк Т-80 у Серебрянському лісі. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7227) 56 окрема мотопіхотна бригада (53)


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Топ коментарі
+17
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24.07.2024 11:26
+14
снайпери !!!

дякуємо, ЗСУ !
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24.07.2024 11:28
+10
Кацап не розгубився, побіг в зад Видно що підготовлений.
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24.07.2024 11:27
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24.07.2024 11:26 Відповісти
Кацап не розгубився, побіг в зад Видно що підготовлений.
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24.07.2024 11:27 Відповісти
снайпери !!!

дякуємо, ЗСУ !
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24.07.2024 11:28 Відповісти
То рашисти, їхали на самміт мирний до єрмака ….
А воно, он, як неловко вийшло…
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24.07.2024 11:34 Відповісти
Не так сталося, як гадалося
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24.07.2024 12:56 Відповісти
Сирський каже, що кацапи втричі по техніці переважають. Так що ще влучати і влучати.
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24.07.2024 11:48 Відповісти
Шось там вискочило і побігло,розпространяя рускій дух...
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24.07.2024 13:40 Відповісти
То кідар з укриття підбіг сподіваючись щось з того танка скіздити поки бк не рвануло.
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24.07.2024 13:49 Відповісти
Хорошо ДЖёпу припекло, аж стволом туда-сюда заерзал наводчик...
Спасибо за видос, держимся, донатим, поддерживаем Силы Обороны! Героям Слава!!
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24.07.2024 14:39 Відповісти
Звову те клятестворіння - мєхвод, втекло!!!! І щавжди у один і той-же бік!!!! Добийте вже цього Гомера, хлопці!!!!!
Очам та Маріупольцям - честь!
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24.07.2024 14:41 Відповісти
Що за снаряд цікаво? Від прямого попадання навіть уламково- фугасним 122- го від танку а тим більш БМП мокрого місця не залишилось би.
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24.07.2024 16:15 Відповісти
Ну влучив в зріз башти, можливо навіть в плашку короба активного захисту чи ще щось таке. Навіть не зірвало (не заклинило) башту на направляючих.

Снаряд, вірогідно, невеликого калібру. Чи-то 100мм від МТ-12, чи то 105мм від L/M-119.

Але підпалило щось. І вірогідно в самому танку. Бо бач як кацапло драпануло...
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24.07.2024 22:11 Відповісти
Так погано видно, але начеб то то БМП?
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24.07.2024 22:46 Відповісти
Задовга гармата. Навіть в БМП-3 гармата тоненька та коротенька. А тут - явно 125мм та довжиною під 50 калібрів (дивіться у відосі - гармата крутиться на півкорпуса машини спереду).
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25.07.2024 00:39 Відповісти
схоже, що мєхвод вижив. хочеться, щоб він довго жив в муках через контузію.
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24.07.2024 16:41 Відповісти
 
 