Пряме влучання артснаряду у ворожий танк. ВIДЕО
Українські артилеристи знищили ворожий танк прямим влучанням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на російську бронемашину опублікований у соцмережах.
"Пряме влучання артилерії в танк противника. Штурм зупинено діями 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та 120 ОРП Очі", - зазначається у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+17 MausMike
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дякуємо, ЗСУ !
А воно, он, як неловко вийшло…
Спасибо за видос, держимся, донатим, поддерживаем Силы Обороны! Героям Слава!!
Очам та Маріупольцям - честь!
Снаряд, вірогідно, невеликого калібру. Чи-то 100мм від МТ-12, чи то 105мм від L/M-119.
Але підпалило щось. І вірогідно в самому танку. Бо бач як кацапло драпануло...