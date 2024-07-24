Детонація боєприпасів на ворожому польовому складі після влучного скиду з дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив ворожий польовий склад на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точного скиду боєприпасу та вибуху опублікований у соцмережах.

"Український дрон знищує російський польовий склад боєприпасів на Куп'янському напрямку у Харківській області. Епічний вибух та яскрава картина від взводу БпАК 208-го окремого батальйону тероборони "Небесні корсари" 114-ї бригади", - зазначається у коментарі до відео.

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