Детонація боєприпасів на ворожому польовому складі після влучного скиду з дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона знищив ворожий польовий склад на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точного скиду боєприпасу та вибуху опублікований у соцмережах.
"Український дрон знищує російський польовий склад боєприпасів на Куп'янському напрямку у Харківській області. Епічний вибух та яскрава картина від взводу БпАК 208-го окремого батальйону тероборони "Небесні корсари" 114-ї бригади", - зазначається у коментарі до відео.
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але це нічого страшного: всерівно все згоріло..😁