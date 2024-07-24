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Детонація боєприпасів на ворожому польовому складі після влучного скиду з дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив ворожий польовий склад на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точного скиду боєприпасу та вибуху опублікований у соцмережах.

"Український дрон знищує російський польовий склад боєприпасів на Куп'янському напрямку у Харківській області. Епічний вибух та яскрава картина від взводу БпАК 208-го окремого батальйону тероборони "Небесні корсари" 114-ї бригади", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти фільмують свій палаючий склад боєприпасів: "#бучий сыр, нах#й! Все, сука, горит из-за одной бл#дской fpv". ВIДЕО

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армія рф (17359) боєприпаси (2269) Харківщина (6054) знищення (7227) дрони (4695)


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Мабуть орки поряд були дуже задоволені, пакєти не треба буде покупати.
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24.07.2024 13:50 Відповісти
Раціонально, - один скид а вибух, як від ФАБ 3000.
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24.07.2024 13:52 Відповісти
Оце бавовна,мабуть української селекції!!))
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24.07.2024 13:55 Відповісти
с домішками генетично модифікованих організмів свинособак..
але це нічого страшного: всерівно все згоріло..😁
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24.07.2024 14:38 Відповісти
Хлопок, задымление.. и вспышка
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24.07.2024 14:06 Відповісти
Хлапок газопаровадьяной смєсі... А поряд каміші, трави( не ВВ), та інші вибоховонебезпечні речовини)
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24.07.2024 15:31 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👌
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24.07.2024 14:31 Відповісти
Аж труси порвались.............
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24.07.2024 15:15 Відповісти
Бо китайськи!
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24.07.2024 15:34 Відповісти
 
 