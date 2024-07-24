Дрон-камікадзе утопив окупанта, який бовтався у воді. ВIДЕО
На покровському напрямку оператор дрона із третього парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ліквідував окупанта, який бовтався у воді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
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