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Дрон-камікадзе утопив окупанта, який бовтався у воді. ВIДЕО

На покровському напрямку оператор дрона із третього парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ліквідував окупанта, який бовтався у воді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) Донецька область (8453) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


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Топ коментарі
+17
Розказували іхтіологи: два роки зменшення пресу риболовлі на Київському водосховищі та заборона виходу на Дніпро вище нього (заборонена прикордонна зона) дали свій результат - риби стало десь на третину більше А де риба - там і раки На Десні кацапи на переправах всього місяць тонули (в березні 2022-го) Але раків побільшало
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24.07.2024 14:53
+13
І чого воно у территоріальних водах бовталося? Попити хтіло? Вспливе - баклани святкують, ні - у раків ланч... Лисички поки чекають)
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24.07.2024 14:52
+9
Купался мальчик в трусиках.... И мальчика не стало
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24.07.2024 14:54
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І чого воно у территоріальних водах бовталося? Попити хтіло? Вспливе - баклани святкують, ні - у раків ланч... Лисички поки чекають)
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24.07.2024 14:52 Відповісти
Розказували іхтіологи: два роки зменшення пресу риболовлі на Київському водосховищі та заборона виходу на Дніпро вище нього (заборонена прикордонна зона) дали свій результат - риби стало десь на третину більше А де риба - там і раки На Десні кацапи на переправах всього місяць тонули (в березні 2022-го) Але раків побільшало
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24.07.2024 14:53 Відповісти
Купался мальчик в трусиках.... И мальчика не стало
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24.07.2024 14:54 Відповісти
А де поділася надувна качечка?
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24.07.2024 14:56 Відповісти
Мальчик вирішив трошки охолонути. Ну то й охолонув. Назавжди.
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24.07.2024 15:04 Відповісти
Санітарна очистка, водойм України від рашистів!
Жодних затрат з бюджету України, у подальшому, на його утримання!!
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24.07.2024 15:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6N4RK9uyEQI Бывайте, ихтиандры *****
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24.07.2024 15:14 Відповісти
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24.07.2024 15:40 Відповісти
Ихтиандр.
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24.07.2024 16:05 Відповісти
ракам в радість 😂
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24.07.2024 16:21 Відповісти
Я на рибалку..а ви ?
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24.07.2024 16:42 Відповісти
Тепер раки будуть по 5 ...
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24.07.2024 17:21 Відповісти
Подвиг Чапаєва, якого прийняли води річки Урал, надихає потомків. За родину, за путена, все как один умрем!
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24.07.2024 21:59 Відповісти
трах тебе дох
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25.07.2024 13:44 Відповісти
 
 