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Мешканці окупованого Донецька заблокували одну із вулиць і вимагають води та покращення життя. ВIДЕО

Мешканці окупованого Донецька заблокували одну із вулиць міста і вимагають води та покращення умов життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця проведення акції протесту опублікований у соцмережах.

"У Донецьку бунт. Люди вийшли на вулицю і перекрили дорогу через нестерпні умови життя та відсутність води. Щось не дуже добре живеться з Росією", - зазначає у дописі автор публікації

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Подача води в окупований Донецьк зупинилася, побудований росіянами водопровід не працює, - Центр нацспротиву

Автор: 

Донецьк (946) протест (2398) вода (1177)


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Топ коментарі
+66
О! Пам'ятають, як бетери зупиняти, скоти...
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24.07.2024 14:55
+47
Звали русский мир так жрите пока очи не повылазят.
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24.07.2024 14:55
+39
Ні за що не признаються як власних дітей клали під колеса.
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24.07.2024 14:56
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Новоросія оказалася Новохозарією. Как же так.
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24.07.2024 18:22 Відповісти
Падлы.
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24.07.2024 18:46 Відповісти
Вот паскуды! Протестуют не на коленях! Распустились мерзавцы!
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24.07.2024 18:57 Відповісти
А де плакати "Зєлєнській ввєді вайска " ?!!!!! Я вас питаю ???!!!
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24.07.2024 19:06 Відповісти
ордлосянці,
ми можемо чим то допомогти?🤣
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24.07.2024 19:07 Відповісти
Чим незадоволенні?? Хахлов та Гейропу годувати не треба,живі та радій "Русскому миру" !!))
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24.07.2024 19:33 Відповісти
На видео - одни самки, а самцов уже помыли и одели в чистое 💀
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24.07.2024 19:35 Відповісти
бунтують казли...
три кульки на рило і білет на магадан!
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24.07.2024 19:51 Відповісти
вода? яка вода? пукін-шаломов ввів їм війська! ні про яку воду мова не йшла.
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25.07.2024 12:51 Відповісти
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