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Мешканці окупованого Донецька заблокували одну із вулиць і вимагають води та покращення життя. ВIДЕО
Мешканці окупованого Донецька заблокували одну із вулиць міста і вимагають води та покращення умов життя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця проведення акції протесту опублікований у соцмережах.
"У Донецьку бунт. Люди вийшли на вулицю і перекрили дорогу через нестерпні умови життя та відсутність води. Щось не дуже добре живеться з Росією", - зазначає у дописі автор публікації
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