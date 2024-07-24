Мешканці окупованого Донецька заблокували одну із вулиць і вимагають води та покращення життя. ВIДЕО

Мешканці окупованого Донецька заблокували одну із вулиць міста і вимагають води та покращення умов життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця проведення акції протесту опублікований у соцмережах.

"У Донецьку бунт. Люди вийшли на вулицю і перекрили дорогу через нестерпні умови життя та відсутність води. Щось не дуже добре живеться з Росією", - зазначає у дописі автор публікації

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Подача води в окупований Донецьк зупинилася, побудований росіянами водопровід не працює, - Центр нацспротиву