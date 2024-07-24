Прикордонники знищили опорні пункти, техніку та живу силу ворога на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Артилерійські розрахунки прикордонної бригади "Гарт" знищили опорні пункти, техніку та живу силу противника на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

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