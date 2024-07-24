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Прикордонники знищили опорні пункти, техніку та живу силу ворога на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Артилерійські розрахунки прикордонної бригади "Гарт" знищили опорні пункти, техніку та живу силу противника на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227)


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Генерал Теплинський -- всьо! -- https://www.youtube.com/watch?v=P-D9mvfldo4&t=118s https://www.youtube.com/watch?v=P-D9mvfldo4&t=118s

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24.07.2024 16:30 Відповісти
Уже не теплинский!
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24.07.2024 19:29 Відповісти
Допрыгался.
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24.07.2024 20:54 Відповісти
 
 