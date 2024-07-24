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Бійці 10 ОГШБр з ПТРК "Стугна" знищили ворожий танк і БМД окупантів. ВIДЕО

Протитанкісти 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили з ПТРК "Стугна" російську бойову машину десанту, а також танк окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал СтратКом ЗСУ.

Також дивіться: Прикордонники знищили опорні пункти, техніку та живу силу ворога на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7227) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) БМД (33)


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Я дивлюся - "стугністи" стали "нічними мисливцями" З чим це зв"язано? Дрони над головою? Чи на "Стугні" хороший тепловізор?
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24.07.2024 17:13 Відповісти
Десятці дяка!
А чому ніч??? Ну і має бути нічний канал - нє фагот же...
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24.07.2024 17:54 Відповісти
Бажаю щоб всі !
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24.07.2024 19:22 Відповісти
вже звикли до фпвішек, а тут стара добра стугна
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24.07.2024 19:55 Відповісти
дякую ,допомагаймо хто може Воїнам!
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25.07.2024 10:11 Відповісти
 
 