Бійці 10 ОГШБр з ПТРК "Стугна" знищили ворожий танк і БМД окупантів. ВIДЕО

Протитанкісти 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили з ПТРК "Стугна" російську бойову машину десанту, а також танк окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал СтратКом ЗСУ.

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