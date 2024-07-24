Бійці 10 ОГШБр з ПТРК "Стугна" знищили ворожий танк і БМД окупантів. ВIДЕО
Протитанкісти 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили з ПТРК "Стугна" російську бойову машину десанту, а також танк окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал СтратКом ЗСУ.
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А чому ніч??? Ну і має бути нічний канал - нє фагот же...