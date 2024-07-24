Новітній російський ЗРГК "Панцир-С1" догорає у полі Донецькому напрямку. ВIДЕО
Новітній російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" знищено на Донецькому напрямку ударом двох ракет HIMARS.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований уражений комплекс опублікований у соцмережах.
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А хто там так гарно русськіе паля обробив? Кадирів комбайни ********... Сєрпом фермєри жалі?