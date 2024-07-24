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Новітній російський ЗРГК "Панцир-С1" догорає у полі Донецькому напрямку. ВIДЕО

Новітній російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" знищено на Донецькому напрямку ударом двох ракет HIMARS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований уражений комплекс опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227)


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Хімарс -Сила!
А хто там так гарно русськіе паля обробив? Кадирів комбайни ********... Сєрпом фермєри жалі?
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24.07.2024 18:21 Відповісти
нема там ніяких "руських полів"
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24.07.2024 18:23 Відповісти
От так от - из распалаги уехали на машинке, а вернулись пешкарусом!
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24.07.2024 19:21 Відповісти
 
 