Новітній російський ЗРГК "Панцир-С1" догорає у полі Донецькому напрямку. ВIДЕО

Новітній російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" знищено на Донецькому напрямку ударом двох ракет HIMARS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований уражений комплекс опублікований у соцмережах.

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