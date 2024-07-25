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Бійці 79-ї ОДШБр підбили ворожий танк, знищили БМП та 23 окупантів. ВIДЕО

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ відбили атаку окупантів у складі 3 танків та 13 бойових броньованих машин з піхотою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.

Десантники підбили 1 танк і 1 ББМ. Ще одну ворожу БМП — знищили.

По окупантах, які спішились після підбиття перших бронемашин, влучно відпрацювала артилерія та оператори ударних дронів. 23 росіян достроково закінчили свою "сво". Ще 29 — зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

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Автор: 

79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Смерть кацапам!
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25.07.2024 23:13 Відповісти
ванька РВАНАЯ ЖОПА...............
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25.07.2024 23:22 Відповісти
 
 