Бійці 79-ї ОДШБр підбили ворожий танк, знищили БМП та 23 окупантів. ВIДЕО
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ відбили атаку окупантів у складі 3 танків та 13 бойових броньованих машин з піхотою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.
Десантники підбили 1 танк і 1 ББМ. Ще одну ворожу БМП — знищили.
По окупантах, які спішились після підбиття перших бронемашин, влучно відпрацювала артилерія та оператори ударних дронів. 23 росіян достроково закінчили свою "сво". Ще 29 — зазнали поранень різного ступеню тяжкості.
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показати весь коментар25.07.2024 23:13 Відповісти Мені подобається 5
Joshua Brooks
показати весь коментар25.07.2024 23:22 Відповісти Мені подобається 2
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