Окупант марно намагався збити український дрон, щоб врятуватися від удару. ВIДЕО

Російський загарбник спробував відмахнутися від українського дрона палицею і навіть попав по ньому. Однак поранення від численних уламків не залишили жодного шансу на те, щоби вижити окупанту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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