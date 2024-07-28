Окупант марно намагався збити український дрон, щоб врятуватися від удару. ВIДЕО
Російський загарбник спробував відмахнутися від українського дрона палицею і навіть попав по ньому. Однак поранення від численних уламків не залишили жодного шансу на те, щоби вижити окупанту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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saimansay
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Yuri Sotnyk #559734
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