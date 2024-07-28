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Окупант марно намагався збити український дрон, щоб врятуватися від удару. ВIДЕО

Російський загарбник спробував відмахнутися від українського дрона палицею і навіть попав по ньому. Однак поранення від численних уламків не залишили жодного шансу на те, щоби вижити окупанту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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армія рф (17346) ліквідація (3916)


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лапта лаптей ... и к кобзону
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28.07.2024 17:14 Відповісти
Невдаха крікетник...😁
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28.07.2024 17:14 Відповісти
Як на мене - дуже вдало.
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28.07.2024 17:24 Відповісти
бейсбол по кацапськи
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28.07.2024 18:04 Відповісти
В нападении игрок, который пытается отбить мяч, называется бэттером. После того, как он отобьёт мяч, он становится раннером.В данном случае он стал хорошим раннером.
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28.07.2024 18:28 Відповісти
труппером он стал ,получил красную карточку , его дисквалифицировали и удалили с поля.
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28.07.2024 22:53 Відповісти
За словами Бутусова у москалів перевага в дронах усіх типів
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28.07.2024 18:51 Відповісти
Кацапи , ваше місце в аду , а не на украінській землі🤬
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28.07.2024 18:53 Відповісти
 
 