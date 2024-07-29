Зеленський привітав воїнів Сил спецоперацій: Це завжди результати, які зміцнюють Україну. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України із професійним святом.

Вітальні слова Зеленський розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Найгарячіші ділянки фронту. Найважливіші бойові операції. Найвідповідальніші завдання. Про роботу воїнів Сил спеціальних операцій зараз не можемо багато говорити, але це завжди результати, які зміцнюють Україну та послаблюють російських окупантів. Дякую всім, хто захищає нашу державу", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виконання бойового завдання загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Також повідомлялося, що ССО провели успішну операцію "DRAGONFLY", завдавши ударів по аеродромах російських загарбників у Бердянську та Луганську.