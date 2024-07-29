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Зеленський привітав воїнів Сил спецоперацій: Це завжди результати, які зміцнюють Україну. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України із професійним святом.

Вітальні слова Зеленський розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Найгарячіші ділянки фронту. Найважливіші бойові операції. Найвідповідальніші завдання. Про роботу воїнів Сил спеціальних операцій зараз не можемо багато говорити, але це завжди результати, які зміцнюють Україну та послаблюють російських окупантів. Дякую всім, хто захищає нашу державу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сирський привітав воїнів ССО: Ви змушуєте землю горіти під ногами загарбників

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виконання бойового завдання загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Також повідомлялося, що ССО провели успішну операцію "DRAGONFLY", завдавши ударів по аеродромах російських загарбників у Бердянську та Луганську.

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Зеленський Володимир (23810) привітання (730) Сили спеціальних операцій (45)


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ССО памятають,як їх бійців з 73 центру(яке магічне число) відправили на загибель задля піару зешобли:

"Росiянцi показували трупи загиблих на катерах. Писали шо загиблих 20, полонений 1, 4 захоплених катери - один успiв вiдiйти".
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29.07.2024 09:19 Відповісти
И Червинского поздравил.Иуда.
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29.07.2024 09:24 Відповісти
ВІТАЄМО ВОЙНІВ !!! СЛАВА СОО ЗСУ !!!
https://www.youtube.com/watch?v=4zyW08oi5U8
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29.07.2024 09:24 Відповісти
Попав в Мали под обстрел, командир отряда «вагнеровцев» скомандовал:

- Работаем, братья!

Туареги прокричали:

- Працюємо, побратими!
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29.07.2024 09:26 Відповісти
вівця вовків вітає
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29.07.2024 09:33 Відповісти
Самого першого представника сил ССО, сержанта Андрія Антоненка, зеленський "привітав" ще у 2019 р. кримінальною справою по "справі Шеремета" за те, чого Антоненко не скоював. А другим представником сил ССО, якого зеленський "привітав" кримінальною справою, був генерал Кривонос... Але зеленський на цьому не спинився та потім "привітав" карною справою полковника Червінського, який теж певний час служив в частинах ССО. Чи не занадто часто владімірссанич "вітає" бійців ССО???
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29.07.2024 09:53 Відповісти
В. Зеленський вже не президент України після 20 травня 2024 року 👈 ,тому як "Президент України Володимир Зеленський" - може когось привітати??
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29.07.2024 09:57 Відповісти
Коли він вже привітає Українців своєю загибеллю при не з'ясованих обставинах, а воїни ССО будуть приймати рішення у складі військової ставки замість зелених імпотентів ?!
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29.07.2024 10:33 Відповісти
На ЩО він, курва, сподівається ? На що надіється ? Він знає, що в цій країні він персона - НОН ГРАТА. На нього навіть собаки виють. Що б не сталось, навіть якщо кацапи звалять з країни, це не буде йому в актив. Не його рук справа. Бо всі знають, коли Київ захищали небайдужі навіть з палками, то цей байдужий призідєнт жрав з дЄрмаком у підвалі Мівіну. І стяв під себе. Будь-що в Україні - це результат некомпетентності бовдура, колишнього призідЄнта. І його радників на вушко. Ну, валив би зараз, так хоч собаки заспокоїлись та не вили на Місяць. Геть Нікчема з країни ! У ростов, на підмосковні болота, аби його ніхто не чув і не бачив.
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29.07.2024 11:16 Відповісти
 
 