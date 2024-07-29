Фюзеляж із пінопласту: Росіяни створили новий дрон "Гербера", - ЗМІ. ВIДЕО
Росіяни виготовляють новий дрон "Гербера", який має фюзеляж із пінопласту. Він може вироблятися у трьох варіантах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.
Відео оприлюднив російський підрозділ "Сталинские соколы", який тісно пов'язаний із "Алабугою", де виробляються "шахеди". І саме зображення цього іранського дрона, разом із радянським прапором, зображено на шевроні підрозділу.
БПЛА має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва.
Зазначається, що дрон "Гербера" може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль. З огляду на те, що відомо про збитий зразок, то перехоплено було не версію для завдання ударів.
Що стосується ударної версії, то вона використовує для наведення на ціль телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Таким чином наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном. Відтак, точність залежить від майстерності оператора.
"На відео якраз зафіксовано, як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано вже прямо говорить, що кількість "Гербер" у ворога наразі обмежена кількість. Але тут окремо цікавий факт наявності на дроні камери, в той час, коли Shahed атакує закладену у пам'ять точку координат.
Це може натякнути на те, що дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала і знаходиться у межах дальності прямого радіозв'язку. Тобто у межах декількох десятків кілометрів та до сотні кілометрів, якщо використано ретранслятор. Але перша збита "Гербера" була оснащена 4G-модемом, що дозволяє у певних районах мати швидкісний канал зв'язку для передачі відео", - йдеться в матеріалі.
Наразі інформації про дальність польоту дрона немає, проте вона може вимірюватися у межах від 300 км без бойової частини.
"Тобто задачі розвідки, зокрема фіксації роботи радіолокаційних систем із передачею інформації у режимі онлайн, знову ж, через українську мобільну мережу, для цього БПЛА можливі. Як і використання у ролі хибної цілі, яка має відносно малу вартість", - додали журналісти.
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у межах декількох десятків кілометрів та до сотні кілометрів, якщо використано ретранслятор
для FPV дрона з чималою БЧ дуже багато !
ліліпутін ВВАЖАЄ це НЕ перспективним, тому кількість дронів кацапів НАБАГАТО менша чим у ЗСУ
подібні відео - ипсо
Це стосується аналогічно деревяних мотокалясок, електросамокатів, гольфкарів
Перспективне озброєння армії - має свій рід військ.
Дрони не тільки на передовій. В небі на відстані до 40 кілометрів постійно висять російські Орлани та Суперками, які корегують удари авіації, ракет та Ланцетів. Дрони противника постійно над Харковом та нашими районами оборони, і це дозволяє ворогу інколи завдавати важких ударів. Джерело: https://censor.net/ua/r3489894
Хто робить копії, то не знає основного, що було закладено інженерами при проектуванні, і для чого були певні рішення.
Да і аналогічні літаки продаються у китайців вже давно Talon fpv, SkyHunter fpv, ZOHD Talon fpv і т.д., їх різних багато, і було це все задовго до 2022, от тільки воно нікому не було потрібно, як і інженери.
Але деякі круті "волонтери"-працівники фондів, що збирають гроші з людей, вже готові віддавати куплені НЕ за власні гроші цих "волонтерів" дрони в Малі.
Люди, які донатять в ці фонди, згодні, щоб дрони, куплені за їхні гроші, служили нашим військовим, а не малійським?
Serhii Sternenko ✙
До уваги підрозділів, з якими ми ще не починали співпрацю по FPV, але хто хоче отримати дрони.
На жаль, в нас стало вже дуже багато тих, кому ми допомагаємо постійно, а от фінансів навпаки стало дещо менше.
Тому ми більше не будемо набирати нові підрозділи для забезпечення, а сконцентруємось на закритті поточних запитів і реалізації окремих проєктів.
вони замочили чимало вагнерів і їх начальника, який Соледар брав,
фактично виконавши місію помсти, якою мав би займатись буданга
повернуться і знову будуть гадити в Україні.
ото - гарний вагнеровець - мертвий вагнеровець, хоч в Африці
https://www.youtube.com/watch?v=nn87IyFPEy4&t
Так касапи збирають, але там заводи і ставлять людей за станки і вони клепають однотипні деталі у формах, які заздалегідь розраховані інженерами, а потім це все ще проходить перевірку інженерами, відео є.
У нас є міні виробництва, які також роблять корпуси літаків, різні, навіть на ОЛХ є в продажі. Все є, і не треба розводити демагогію, про "кожку кухню", це не ефективно, більшість людей не мають відповідних знать для цього.
І "Ланцети" перші літали на 10 км., майже всі "мимо каси", і б/ч вони мали 1,5 кг.
...
Другий висновок: продаж всіх видів сім-карток треба врегулювати за паспортом.
Третій висновок: Моб. операторам треба використовувати online аналіз big data для виявлення патернів переміщення сімок-дронів. (деякі оператори це вже роблять і дрони з сімками вперше не в цьому році почали залітати).
Четвертий висновок: На обладнанні DPI мобільних операторів можна перехоплювати і аналізувати трафік цих дронів.
П'ятий висновок: gps і gsm працюють в різних хвильових спектрах, при поєднанні декількох систем навігації покращується здатність опиратися впливу РЕБ.
Суть цих випробувань - технологія навігації по вишкам мобільного зв'язку із каналом зв'язку 4G через сімкарти українських операторів .
Бо зрозуміло що наші в рашку потрапляють через зрадників...і схоже вже з поповненим рахунком...
аби тільки мародерська влада дермака та його моськи не перешкоджала, як завжди, Здоровим Силам України....