Фюзеляж із пінопласту: Росіяни створили новий дрон "Гербера", - ЗМІ. ВIДЕО

Росіяни виготовляють новий дрон "Гербера", який має фюзеляж із пінопласту. Він може вироблятися у трьох варіантах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Відео оприлюднив російський підрозділ "Сталинские соколы", який тісно пов'язаний із "Алабугою", де виробляються "шахеди". І саме зображення цього іранського дрона, разом із радянським прапором, зображено на шевроні підрозділу.

БПЛА має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва.

Зазначається, що дрон "Гербера" може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль. З огляду на те, що відомо про збитий зразок, то перехоплено було не версію для завдання ударів.

Що стосується ударної версії, то вона використовує для наведення на ціль телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Таким чином наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном. Відтак, точність залежить від майстерності оператора.

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"На відео якраз зафіксовано, як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано вже прямо говорить, що кількість "Гербер" у ворога наразі обмежена кількість. Але тут окремо цікавий факт наявності на дроні камери, в той час, коли Shahed атакує закладену у пам'ять точку координат.

Це може натякнути на те, що дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала і знаходиться у межах дальності прямого радіозв'язку. Тобто у межах декількох десятків кілометрів та до сотні кілометрів, якщо використано ретранслятор. Але перша збита "Гербера" була оснащена 4G-модемом, що дозволяє у певних районах мати швидкісний канал зв'язку для передачі відео", - йдеться в матеріалі.

Наразі інформації про дальність польоту дрона немає, проте вона може вимірюватися у межах від 300 км без бойової частини.

"Тобто задачі розвідки, зокрема фіксації роботи радіолокаційних систем із передачею інформації у режимі онлайн, знову ж, через українську мобільну мережу, для цього БПЛА можливі. Як і використання у ролі хибної цілі, яка має відносно малу вартість", - додали журналісти.

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