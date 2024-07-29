УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5533 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
15 194 62

Фюзеляж із пінопласту: Росіяни створили новий дрон "Гербера", - ЗМІ. ВIДЕО

Росіяни виготовляють новий дрон "Гербера", який має фюзеляж із пінопласту. Він може вироблятися у трьох варіантах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Відео оприлюднив російський підрозділ "Сталинские соколы", який тісно пов'язаний із "Алабугою", де виробляються "шахеди". І саме зображення цього іранського дрона, разом із радянським прапором, зображено на шевроні підрозділу.

БПЛА має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва.

Зазначається, що дрон "Гербера" може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль. З огляду на те, що відомо про збитий зразок, то перехоплено було не версію для завдання ударів.

Що відомо про новий дрон росіян "Гербера"

Що стосується ударної версії, то вона використовує для наведення на ціль телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Таким чином наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном. Відтак, точність залежить від майстерності оператора. 

Також читайте: Безпілотники атакували найбільший НПЗ Центральної Росії. Це втретє за пів року

"На відео якраз зафіксовано, як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано вже прямо говорить, що кількість "Гербер" у ворога наразі обмежена кількість. Але тут окремо цікавий факт наявності на дроні камери, в той час, коли Shahed атакує закладену у пам'ять точку координат.

Це може натякнути на те, що дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала і знаходиться у межах дальності прямого радіозв'язку. Тобто у межах декількох десятків кілометрів та до сотні кілометрів, якщо використано ретранслятор. Але перша збита "Гербера" була оснащена 4G-модемом, що дозволяє у певних районах мати швидкісний канал зв'язку для передачі відео", - йдеться в матеріалі.

Наразі інформації про дальність польоту дрона немає, проте вона може вимірюватися у межах від 300 км без бойової частини.

"Тобто задачі розвідки, зокрема фіксації роботи радіолокаційних систем із передачею інформації у режимі онлайн, знову ж, через українську мобільну мережу, для цього БПЛА можливі. Як і використання у ролі хибної цілі, яка має відносно малу вартість", - додали журналісти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У РФ заявили про масовану атаку дронів: нібито збили 39 українських безпілотників. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4148) росія (65129) дрони (4690)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Яка різниця з чого воно зроблено! Ота фігня несе смерть і руйнування. Воно виконує свою функцію і тут іронія про ''культуру виробництва'' недоречна!
показати весь коментар
29.07.2024 10:30
+17
Наші військові кажуть, що навіть зліплене кацапами з гівна і палок приносить багато проблем.
показати весь коментар
29.07.2024 10:32
+17
Давай ще посміємося. З мопедов-шахедов теж сміялися, а скільки горя наробили...
показати весь коментар
29.07.2024 10:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мудрі це росіяни?
показати весь коментар
29.07.2024 10:49 Відповісти
не став би їх недооцінювати:

у межах декількох десятків кілометрів та до сотні кілометрів, якщо використано ретранслятор

для FPV дрона з чималою БЧ дуже багато !
показати весь коментар
29.07.2024 12:13 Відповісти
в кацапів НЕМАЄ особливого роду військ для БПЛА
ліліпутін ВВАЖАЄ це НЕ перспективним, тому кількість дронів кацапів НАБАГАТО менша чим у ЗСУ
подібні відео - ипсо
Це стосується аналогічно деревяних мотокалясок, електросамокатів, гольфкарів
Перспективне озброєння армії - має свій рід військ.
показати весь коментар
29.07.2024 12:42 Відповісти
Росіяни застосовують велику кількість дронів, російські fpv дрони над нами гудуть постійно, безперервно, і це не перебільшення. Тут працює значна кількість розрахунків, і схоже, що саме росіяни отримали свій мільйон дронів. Пересуваємось дуже обережно, малими групами, і постійно прослуховуємось, що зараз над нами летить, у який бік, який тип дрона. Нас часто помічають російські дрони, але щільна зелень дозволяє нам ховатись, як тільки ми чуємо, як дрон починає нас шукати та займає позицію для атаки.
Дрони не тільки на передовій. В небі на відстані до 40 кілометрів постійно висять російські Орлани та Суперками, які корегують удари авіації, ракет та Ланцетів. Дрони противника постійно над Харковом та нашими районами оборони, і це дозволяє ворогу інколи завдавати важких ударів. Джерело: https://censor.net/ua/r3489894
показати весь коментар
29.07.2024 16:23 Відповісти
Джерело:
показати весь коментар
29.07.2024 16:26 Відповісти
Потрібно ще більше грошей на квіти та стадіони
показати весь коментар
29.07.2024 10:29 Відповісти
Яка різниця з чого воно зроблено! Ота фігня несе смерть і руйнування. Воно виконує свою функцію і тут іронія про ''культуру виробництва'' недоречна!
показати весь коментар
29.07.2024 10:30 Відповісти
заходи протидії можуть залежати від того, "з чого зроблено".
показати весь коментар
29.07.2024 11:02 Відповісти
+ дешевизна планера - налили пінопласт у матрицю і готово
показати весь коментар
29.07.2024 12:14 Відповісти
Цю херню буде зносити будь яким маломальським вітром
показати весь коментар
29.07.2024 10:30 Відповісти
Давай ще посміємося. З мопедов-шахедов теж сміялися, а скільки горя наробили...
показати весь коментар
29.07.2024 10:34 Відповісти
Оцінювати конструкцію за критерієм смішно-несмішно...? це дуже по дев'яностоп'ятиквартальському.
показати весь коментар
29.07.2024 11:05 Відповісти
З навантаженням зносити її буде не більше, ніж будь-який інший планер.
показати весь коментар
29.07.2024 11:38 Відповісти
Наші військові кажуть, що навіть зліплене кацапами з гівна і палок приносить багато проблем.
показати весь коментар
29.07.2024 10:32 Відповісти
добре що цей дрон тепер майже цілий потрапив до рук українських фахівців-можливі різні варіанти у тому числі і його копіювання...
показати весь коментар
29.07.2024 10:35 Відповісти
"Шахед" до сих пор не скопировали, хотя все патриоты на форуме обсирали их как могли.
показати весь коментар
29.07.2024 11:04 Відповісти
Взагалі-то "Бобер" зробили ефективніше шахєда.
показати весь коментар
29.07.2024 11:07 Відповісти
Ти маєш на увазі патріотів росіі, чи білорусіі?
показати весь коментар
29.07.2024 11:09 Відповісти
Не,любимого Вами Государства Израиля.
показати весь коментар
29.07.2024 13:32 Відповісти
Тобто по твоєму з Шахедів сміялися євреї...цілком логічно, бо Шахед іранський...
показати весь коментар
29.07.2024 13:49 Відповісти
Сарказм,не?
показати весь коментар
29.07.2024 13:50 Відповісти
Прагматизм.
показати весь коментар
29.07.2024 14:41 Відповісти
Типовий совочний коментар, коли при совку бездумно копіювали не розуміючи що, куди і для чого, і на літаках лишали люки навіть, які були пусті при відкриванні, бо креслення крали і там було, значить і собі робили. Треба не копіювати, а проектувати, розуміючи принципи що і для чого, то тільки так можна розробити якісний літак чи інший носій. Зараз для проектування є 3Д програми, які буквально все рахують і показують, одна з яких SolidWorks. Але є проблемка, для проектування треба інженери зі знаннями, яких зараз мало лишилося, бо це в Україні була не престижна професія з не великими оплатами, багато людей таких виїхали працювати в Боінг, Тесли і інші компанії.

Хто робить копії, то не знає основного, що було закладено інженерами при проектуванні, і для чого були певні рішення.

Да і аналогічні літаки продаються у китайців вже давно Talon fpv, SkyHunter fpv, ZOHD Talon fpv і т.д., їх різних багато, і було це все задовго до 2022, от тільки воно нікому не було потрібно, як і інженери.
показати весь коментар
29.07.2024 11:22 Відповісти
Сталінскіє соколи, блін! Що за маргарин в голові у цих нелюдів?
показати весь коментар
29.07.2024 10:36 Відповісти
льотне училище ім.Гастелло камікадзе-сан
показати весь коментар
29.07.2024 12:17 Відповісти
Наші військові часто-густо скидаються своїми грошима на придбання дронів, без яких зараз неможливо виживати на фронті.

Але деякі круті "волонтери"-працівники фондів, що збирають гроші з людей, вже готові віддавати куплені НЕ за власні гроші цих "волонтерів" дрони в Малі.

Люди, які донатять в ці фонди, згодні, щоб дрони, куплені за їхні гроші, служили нашим військовим, а не малійським?
показати весь коментар
29.07.2024 10:37 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2024 10:39 Відповісти
І тут же пише:

Serhii Sternenko ✙

До уваги підрозділів, з якими ми ще не починали співпрацю по FPV, але хто хоче отримати дрони.

На жаль, в нас стало вже дуже багато тих, кому ми допомагаємо постійно, а от фінансів навпаки стало дещо менше.
Тому ми більше не будемо набирати нові підрозділи для забезпечення, а сконцентруємось на закритті поточних запитів і реалізації окремих проєктів.
показати весь коментар
29.07.2024 10:43 Відповісти
тобі для туарего-бандерівця дрона жалко ?

вони замочили чимало вагнерів і їх начальника, який Соледар брав,
фактично виконавши місію помсти, якою мав би займатись буданга
показати весь коментар
29.07.2024 12:21 Відповісти
Якщо Стерненко купить за свої власні кошти, то не жалко. Але то навряд ...
показати весь коментар
29.07.2024 12:37 Відповісти
не думайте що вагнерівці виїхали в Африку назавжди
повернуться і знову будуть гадити в Україні.

ото - гарний вагнеровець - мертвий вагнеровець, хоч в Африці
показати весь коментар
29.07.2024 13:21 Відповісти
епоксідка + скловолокно. виготовити форми хоч з гіпсу хоч з пластику і кожен зможе збирати фюзеляжі навіть в гаражі або в діти в школах. та в нас не на часі - бо мільярди красти на часі завжди.
показати весь коментар
29.07.2024 10:49 Відповісти
Коптери вже збирали, що приходиться переробляти після таких збиральників, часто треба повністю розібрати і зібрати, що час (проблеми пайки, проблеми якісного збирання і закручування гвинтів, часто криво зібрано). Треба робити нормальні міні заводи і щоб збирали фахівці, а не оце в кожен гараж, військові багато скарг на такі кухонні дрони, великий % треба все перебирати. Людина яка паяльник тримала 2 рази в житті, не зможе якісно збирати дрони, доведено військовими багато разів.
показати весь коментар
29.07.2024 11:25 Відповісти
я говорив за фюзеляжі, які можна робити по формам навіть не спеціалістам. в кацапів діти роблять корпуса шахедів з епоксідки та скловолокна. а так звісно - любу справу можна довести до абсурду, будучи зеленим клованом.
показати весь коментар
29.07.2024 12:07 Відповісти
У нас також діти роблять літаки і моделі, далі що? По досвіду краще 50 якісниз виробів, ніж 150 гівна. Якісно будуть робити тільки люди за ЗП, а не нашару, бо як мінімум жерти хочеться 2-3 рази на день. Також для якісного збирання треба трохи відповідних знань, бо виробу не просто летіти, атягти на собі зброю. У вас який досвід зі збирання БПЛА взагалі, чи навіть літаків маленьких? воно на секунду повинно літати, а для цього треба дотримуватися вимог. ВІйськові часто казали, що отакі недовироби з кухонь при злеті могли впасти і підірватися, не просто так запускають з двох цеглин чи спеціального постаменту, а не з рук, бо це гіркий досвід. Звичайно краще написати єрунду, потім ще і обзивати. Просто факти в очі колять, от і все.
показати весь коментар
29.07.2024 12:49 Відповісти
Ось є відео, де люди збирають, але збирають для розваги, матеріал не простий пінопласт і у кацапів також не простий пінопласт, а щось ближче до потолочної плитки. Так от спробуйте самі зібрати щоб воно просто полетіло, все правильно збалансувати, все зрозумієте, розіб'єте штук 3 мінімум, а потім вже не будете писати демагогію про "в кожному гаражі". Це у людей з досвідом і цеглина літає, але ті люди роками роблять літаючі вироби і розуміють основи, а не оце крило, а це фюзеляж. В інтернеті багато що є корисного.

https://www.youtube.com/watch?v=nn87IyFPEy4&t

Так касапи збирають, але там заводи і ставлять людей за станки і вони клепають однотипні деталі у формах, які заздалегідь розраховані інженерами, а потім це все ще проходить перевірку інженерами, відео є.

У нас є міні виробництва, які також роблять корпуси літаків, різні, навіть на ОЛХ є в продажі. Все є, і не треба розводити демагогію, про "кожку кухню", це не ефективно, більшість людей не мають відповідних знать для цього.
показати весь коментар
29.07.2024 13:03 Відповісти
Пам'ятаю над "Орланами" також приколювалися в 2022 р. Пластикові пляшечки замість паливних баків, оптика від фотоапарата, склеєні "Моментом" тощо.
І "Ланцети" перші літали на 10 км., майже всі "мимо каси", і б/ч вони мали 1,5 кг.
...
показати весь коментар
29.07.2024 10:56 Відповісти
а де вам примарилось, що хтось приколюється? defence express, це суха військова аналітика.
показати весь коментар
29.07.2024 11:04 Відповісти
це ви тужитесь ліпити свій наратив, в статті нема оціночних суджень які ви вигадали. Та й в коментарях ніхто не приколюється, хіба що щє один тужиться наскокувати с тупою пропозицією "давайте щє посміємося?", але його ігнорують)
показати весь коментар
29.07.2024 11:17 Відповісти
" ...у статті немає оціночних суджень..."? А до чого взагалі ця стаття? У РФ з'явився новий безпілотник із гівна та палиць, а далі самі додумайте? Які висновки мають зробити українці із цієї статті? Ну-бо блиснить інтелектом!
показати весь коментар
29.07.2024 12:09 Відповісти
Перший висновок: в рамках ДКР можна тестувати окремі технології, а не весь кінцевий продукт разом. Для цього щє нерозроблені технології в тестовому зразку можна тимчасово замінювати гівном і палками.

Другий висновок: продаж всіх видів сім-карток треба врегулювати за паспортом.

Третій висновок: Моб. операторам треба використовувати online аналіз big data для виявлення патернів переміщення сімок-дронів. (деякі оператори це вже роблять і дрони з сімками вперше не в цьому році почали залітати).

Четвертий висновок: На обладнанні DPI мобільних операторів можна перехоплювати і аналізувати трафік цих дронів.

П'ятий висновок: gps і gsm працюють в різних хвильових спектрах, при поєднанні декількох систем навігації покращується здатність опиратися впливу РЕБ.
показати весь коментар
29.07.2024 14:15 Відповісти
сталінські довбойоби хай ідуть в землю до сталіна.
показати весь коментар
29.07.2024 11:07 Відповісти
У відповідь, Зе потужно вдарить мульйоном дронів.
показати весь коментар
29.07.2024 11:07 Відповісти
У відповідь б'ють ЗСУ, а не якісь твої "зе".
показати весь коментар
29.07.2024 11:12 Відповісти
неужели так сложно сделать формы и массово отливать корпуса беспилотников из обыкновенной ПЭТ-тары. этого говна кругом понакидано, пусть летит к врагу и там сгорает. даже школьники могут принимать участие в ее сборе для нужд обороны.
показати весь коментар
29.07.2024 11:07 Відповісти
корпус сам по собі не літає, за складністю технологій, це по суті 5% від загальної складності виробництва бпла.
показати весь коментар
29.07.2024 11:14 Відповісти
согласен, но всё же при массовом производстве дешевизна всех компонентов изделия становится значимой.
показати весь коментар
29.07.2024 11:20 Відповісти
Камикадзе можна робити хоть з картону хоть з пінопласту...
показати весь коментар
29.07.2024 11:16 Відповісти
использованная ПЭТ-тара!!!
показати весь коментар
29.07.2024 11:22 Відповісти
з чмобіків колись теж сміялися
показати весь коментар
29.07.2024 11:21 Відповісти
Азаза. Знову тупі чмобики обісралися.
показати весь коментар
29.07.2024 11:22 Відповісти
Пенопластові дрони, це підхід до бойових випробувань. Достатньо ********, не совковий. Самі пенопластові фюзеляжі скоріш за все тимчасові, будуть використовуватись тільки на етапі випробувань, після чого йому змінять фюзеляж, можливо навіть старий шахєдський повернуть.

Суть цих випробувань - технологія навігації по вишкам мобільного зв'язку із каналом зв'язку 4G через сімкарти українських операторів .
показати весь коментар
29.07.2024 11:22 Відповісти
передачею інформації у режимі онлайн, знову ж, через українську мобільну мережу, для цього БПЛА можливі.
показати весь коментар
29.07.2024 11:39 Відповісти
І це чергова хитра придумка кацабів...хоча наші також можуть тим скористатися...єдине- як добути СІМ карти ворона..?!
Бо зрозуміло що наші в рашку потрапляють через зрадників...і схоже вже з поповненим рахунком...
показати весь коментар
29.07.2024 11:41 Відповісти
понизити рівень сигналу у сотових у прифронтовій зоні і - прівєт кацапи з вашими телекамерами
показати весь коментар
29.07.2024 12:28 Відповісти
Сотовий-та кацапи так свій зв'язок називають. У них телефони виключно-сотові. У нас-мобільний зв'язок. Або-стільниковий. Стосовно теми-залишити наших громадян у прифронтових містах та селах без зв'язку-теж не найкращий варіант.
показати весь коментар
29.07.2024 13:39 Відповісти
це для ударів по цивільним об'єктам в тилу.
показати весь коментар
29.07.2024 14:06 Відповісти
А де таки наш "мільйон" дронів що обіцяв найвеличніший..?!хай навіть з пінопласту..?!!
показати весь коментар
29.07.2024 11:39 Відповісти
А хто сказав, що їх немає? Чи вам потрібні конкретні дані про дрони! Думаю, що не дочекаєтесь!
показати весь коментар
29.07.2024 12:03 Відповісти
з якісним та у достатній кількості РЕБом (ті ж Ай-Петрі чи інші..) ці чи інші кацапськи самодєлки не матимуть шансів на перевагу..
аби тільки мародерська влада дермака та його моськи не перешкоджала, як завжди, Здоровим Силам України....
показати весь коментар
29.07.2024 11:48 Відповісти
 
 