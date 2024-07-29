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У РФ заявили про масовану атаку дронів: нібито збили 39 українських безпілотників. ВIДЕО

Росіяни заявили, що цієї ночі над російськими регіонами було збито 39 українських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило міноборони РФ.

Зазначається, російське ППО знищило:

  • 19 БпЛА – у Курській області,
  • дев'ять БпЛА – у Бєлгородській області,
  • п'ять БпЛА – у Брянській області,
  • три БпЛА – у Воронезькій області,
  • три БпЛА – у Ленінградській області.

Тимчасовий глава Курської області Олексій Смирнов увечері 28 липня повідомляв, що в Обоянському і Медвенському районах було збито 13 українських БПЛА. У соцмережах з'являлися відео очевидців, на яких стверджувалося про влучання в електропідстанцію.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив уранці в понеділок про атаку ЗСУ на село Нова Таволжанка. А місцеві видання повідомили, що вночі дрони атакували електропідстанцію в селищі Томарівка. Там почалася пожежа.

У Воронезькій області за ніч знищено три українські дрони, заявив глава регіону Олександр Гусєв.При цьому уламки одного з безпілотників пошкодили об'єкт комунальної інфраструктури в селищі Газопровід.

"Пошкодження виявлено на покрівлі будівлі. Виникла пожежа, яку вже ліквідовано місцевими силами. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомив чиновник.

У Брянській області вночі збито чотири дрони, заявив глава регіону Олександр Богомаз.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок атаки безпілотників в Орловській області пошкоджена електростанція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дев’ять російських ув’язнених, що уклали контракти з міноборони РФ, втекли з полігону під Бєлгородом

Автор: 

безпілотник (4083) росія (64895)


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Топ коментарі
+14
Та що збили це й так зрозуміло . Головне питання тут - ЧИМ збили ! Нафтобазами чи електропідстанціями . !?
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29.07.2024 09:07
+5
Це привіт від спецпризначення, сьогодні святкування проводять
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29.07.2024 09:08
+4
Нагуя іх збивати - це ж безневинні мавіки - десь на весіля летіли
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29.07.2024 09:14
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Та що збили це й так зрозуміло . Головне питання тут - ЧИМ збили ! Нафтобазами чи електропідстанціями . !?
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29.07.2024 09:07 Відповісти
Це привіт від спецпризначення, сьогодні святкування проводять
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29.07.2024 09:08 Відповісти
Око за око.
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29.07.2024 09:13 Відповісти
Нагуя іх збивати - це ж безневинні мавіки - десь на весіля летіли
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29.07.2024 09:14 Відповісти

вот такими можно атаковать на неограниченную дальность и практически в неограниченных количествах. предварительно вытаскивать их на воздушных шарах в стратосферу и сбрасывать. долетят до Камчатки.
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29.07.2024 09:16 Відповісти
Сбивали всем,чем прийдется...Резервуарами,подстанциями,аэродромами.Но подлый враг разбит,победа как всегда за православной расиюшкой...посрамили "НАТОвских пиндосов"
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29.07.2024 10:32 Відповісти
С200-С400, буки, стрелы, Торы, осы,панцири, даже когда кончались ракеты, они своей грудью сбивали, не зря же руское пво лучшее в мире.
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29.07.2024 14:53 Відповісти
Радісно прозвучало: "Ета уже папалі!"
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29.07.2024 10:34 Відповісти
Без заяв МО України скіки запущено - це так інфа - мірятись піпіськами - може і збили, а може і ні.
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29.07.2024 11:23 Відповісти
Запущено 2-3, не более)
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29.07.2024 13:00 Відповісти
Камни с неба теперь не только в Крыму падают ?
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29.07.2024 12:59 Відповісти
Какашенко: в результате успешной работе ПВО было сбито 39 из 39 дронов, в результате успешной работе ПВП загорелись такие объекты: Нефтебазы, Нефтехранилища, Аэродромы, Электростанции. но повода для беспокойства нет в результате успешной работе пожарных все было потушено через пару дней.
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29.07.2024 14:33 Відповісти
так а нащо вони їх збили? летіли собі дрони мирно то і летіли би далі....
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29.07.2024 18:48 Відповісти
Красота.
Як файно горить трансформаторна олія на підстанціях расії.
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29.07.2024 19:53 Відповісти
На россии всегда 146% дронов всегда сбивают. Откуда пожары только, непонятно. Курят много видимо.
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29.07.2024 20:00 Відповісти
 
 