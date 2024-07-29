У РФ заявили про масовану атаку дронів: нібито збили 39 українських безпілотників. ВIДЕО

Росіяни заявили, що цієї ночі над російськими регіонами було збито 39 українських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило міноборони РФ.

Зазначається, російське ППО знищило:

19 БпЛА – у Курській області,

дев'ять БпЛА – у Бєлгородській області,

п'ять БпЛА – у Брянській області,

три БпЛА – у Воронезькій області,

три БпЛА – у Ленінградській області.

Тимчасовий глава Курської області Олексій Смирнов увечері 28 липня повідомляв, що в Обоянському і Медвенському районах було збито 13 українських БПЛА. У соцмережах з'являлися відео очевидців, на яких стверджувалося про влучання в електропідстанцію.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив уранці в понеділок про атаку ЗСУ на село Нова Таволжанка. А місцеві видання повідомили, що вночі дрони атакували електропідстанцію в селищі Томарівка. Там почалася пожежа.

У Воронезькій області за ніч знищено три українські дрони, заявив глава регіону Олександр Гусєв.При цьому уламки одного з безпілотників пошкодили об'єкт комунальної інфраструктури в селищі Газопровід.

"Пошкодження виявлено на покрівлі будівлі. Виникла пожежа, яку вже ліквідовано місцевими силами. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомив чиновник.

У Брянській області вночі збито чотири дрони, заявив глава регіону Олександр Богомаз.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок атаки безпілотників в Орловській області пошкоджена електростанція.

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