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Атака безпілотників на Орловську область: пошкоджена електростанція. ВIДЕО

Російська влада заявила, що нібито українські безпілотники пошкодили електростанцію в Орловській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Губернатор Орловської області оголосив, що над південною частиною області збито два українські безпілотники, і при цьому пошкоджено електростанцію.

"Сьогодні вночі було збито два ворожі БПЛА на території Глазуновського району. Постраждалих немає, проте є пошкодження на місцевій електростанції", - свідчить запис у телеграм-каналі губернатора Андрія Кличкова.

На початку ночі про збиття чотирьох українських безпілотників над Брянською областю написав губернатор цієї області Олександр Богомаз.

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Автор: 

безпілотник (4083) росія (64895)


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Топ коментарі
+45
С добрым утром орда.
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29.07.2024 06:25
+41
І чого так нервувати?
"Вас асвабаждают, патєрпітє"(с)
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29.07.2024 06:29
+31
Та ні,кацапська нечисть мріяла що тільки вони будуть вбивати і руйнувати все,а ми будемо лапки вгору і здаватись.А вийшло трохи не так
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29.07.2024 06:36
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С добрым утром орда.
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29.07.2024 06:25 Відповісти
Дикуни такі грубі, та матюкаються.... Де монголо-азійська культура?
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29.07.2024 06:40 Відповісти
Молоді, а такі дурні. Не доходить до них, що не ми на них напали. А саме головне, можуть попасти в ту криваву м"ясорубку і згнити В УКраїні. А тато з мамою получать Ладу.
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29.07.2024 10:15 Відповісти
І чого так нервувати?
"Вас асвабаждают, патєрпітє"(с)
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29.07.2024 06:29 Відповісти
А, так у цю гру можна удвох грати...
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29.07.2024 06:32 Відповісти
Та ні,кацапська нечисть мріяла що тільки вони будуть вбивати і руйнувати все,а ми будемо лапки вгору і здаватись.А вийшло трохи не так
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29.07.2024 06:36 Відповісти
" А нас за што?"
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29.07.2024 20:29 Відповісти
Як там казали раніше, - "Козла козліть невзападло!"...
А козли бігають, волають...
Козлам чомусь неподобається...)))
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29.07.2024 06:40 Відповісти
Дуже прошу: рогатих, вонючих тваринок не ображати....
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29.07.2024 07:39 Відповісти
Кемська волость. Да и пёс с ней, с этой волостью.
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29.07.2024 06:40 Відповісти
Виновата курская народная республика. Это они "курскую дугу" вам вспомнили.
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29.07.2024 06:46 Відповісти
"Хахлы-ы-ы!!!"
Ну казали ж вам, "******", - ще в 2014-му: "Не лізьте в Україну! Отримаєте страшну "м"ясорубку" !!! " Да Мы вас "адной левой!" В результаті - "купа м"яса"!!!
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29.07.2024 08:41 Відповісти
Ну, нічого! Патріоти з Воронєської Народної Республіки все-все-все нагадають нєпріятєлям! Хай лише зберуться клепкою докупи, добре похмелившись...
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29.07.2024 20:53 Відповісти
Ого, як радіє аффтар відео!
Треба ще!
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29.07.2024 06:50 Відповісти
Серед "великого и могучего" матюччя почув лише два слова "это четвертый".
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29.07.2024 07:27 Відповісти
Дити пушкина.
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29.07.2024 14:19 Відповісти
вижжать і кіпішують, як малолітні сучки! ХАХАХАХАХ!!!!
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29.07.2024 07:34 Відповісти
"Хахлыыыыыыыыы, ко-ко-ко, Суки!Нас то за ЧТо!"
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29.07.2024 14:40 Відповісти
Нас за что означає що вони і потім будуть так оправдуватись,що це не ми,це все путін і москва,ми нічого не вирішуємо,нас змусили
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30.07.2024 07:49 Відповісти
А скільки емоцій!!!! І текст якісний. Станіславський би обзаздрівся такій грі в театрі.
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29.07.2024 07:42 Відповісти
Та не переживай ты так , тебе утром расскажут что ПВО всё сбило.
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29.07.2024 07:50 Відповісти
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29.07.2024 08:08 Відповісти
н-да ... це виходить кожного дня у нас виробляється по ... шт. безпілотників
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29.07.2024 12:07 Відповісти
Что уже не нравится сво ?
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29.07.2024 08:18 Відповісти
Електростанція - єто хорошо...
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29.07.2024 08:27 Відповісти
вчера ещё в белгородской народной республике тоже по э/станции прилетело...
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29.07.2024 08:50 Відповісти
Я ужас, летящий на крыльях ночи!
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29.07.2024 08:51 Відповісти
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29.07.2024 11:07 Відповісти
Що ж вони там таке збили? Чітко чутно один вибух безпілотника. Зовсім не чутно роботи ППО. Так, під час війни всі пиз%%ть, але у катсапів то особливий вид мистецтва)
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29.07.2024 10:09 Відповісти
Цей кацапський п"дорок кричить: " Г@ндони їб@шат!!"
А правильно буде : " Г@ндонов їб@шат!! Ура- раааа!!
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29.07.2024 10:19 Відповісти
Допоки не приберете , кацапи, свої війська з Укаіни ,
спати спокійно не будете , а також на вас чекають такі ж бабахи ,
які ви робите цілодобово нам 😡
Будемо вбивати всіх кацапів до тих пір , поки на залишите нас
в спокоі 🙁
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29.07.2024 11:23 Відповісти
Доброї ночі, ми з України.
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29.07.2024 12:06 Відповісти
Зверніть увагу, що так зване насєлєніє не страждає від українських ударів!
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29.07.2024 12:16 Відповісти
Путін бамбіт молодую орловскую народную рєспубліку!!! Зєлєнскій ввєді вайска! Свободу ОНР!
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29.07.2024 12:28 Відповісти
"Доколе?****! Нас то за что!" ко-ко-ко мы ж ни в чем не виноваты, это все ПХутин.
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29.07.2024 14:11 Відповісти
 
 