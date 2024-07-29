Атака безпілотників на Орловську область: пошкоджена електростанція. ВIДЕО
Російська влада заявила, що нібито українські безпілотники пошкодили електростанцію в Орловській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Губернатор Орловської області оголосив, що над південною частиною області збито два українські безпілотники, і при цьому пошкоджено електростанцію.
"Сьогодні вночі було збито два ворожі БПЛА на території Глазуновського району. Постраждалих немає, проте є пошкодження на місцевій електростанції", - свідчить запис у телеграм-каналі губернатора Андрія Кличкова.
На початку ночі про збиття чотирьох українських безпілотників над Брянською областю написав губернатор цієї області Олександр Богомаз.
Топ коментарі
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"Вас асвабаждают, патєрпітє"(с)
А козли бігають, волають...
Козлам чомусь неподобається...)))
Ну казали ж вам, "******", - ще в 2014-му: "Не лізьте в Україну! Отримаєте страшну "м"ясорубку" !!! " Да Мы вас "адной левой!" В результаті - "купа м"яса"!!!
Треба ще!
А правильно буде : " Г@ндонов їб@шат!! Ура- раааа!!
спати спокійно не будете , а також на вас чекають такі ж бабахи ,
які ви робите цілодобово нам 😡
Будемо вбивати всіх кацапів до тих пір , поки на залишите нас
в спокоі 🙁
ПХутин.