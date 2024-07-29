Атака безпілотників на Орловську область: пошкоджена електростанція. ВIДЕО

Російська влада заявила, що нібито українські безпілотники пошкодили електростанцію в Орловській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Губернатор Орловської області оголосив, що над південною частиною області збито два українські безпілотники, і при цьому пошкоджено електростанцію.

"Сьогодні вночі було збито два ворожі БПЛА на території Глазуновського району. Постраждалих немає, проте є пошкодження на місцевій електростанції", - свідчить запис у телеграм-каналі губернатора Андрія Кличкова.

На початку ночі про збиття чотирьох українських безпілотників над Брянською областю написав губернатор цієї області Олександр Богомаз.

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