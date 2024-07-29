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Росіянин марно тікає від дрона-камікадзе бійців 77 ОАБр. ВIДЕО

Бійці 77-ої окремої аеромобільної бригади влучним ударом дрона-камікадзе ліквідували російського загарбника.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Ескадрон.

Також дивіться: Воїни ЗСУ дроном "Королева шершнів" уразили ворожі позиції і помстилися окупантам за полеглого в бою Олександра Цебрія. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) 77 ОАБ (30)


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Топ коментарі
+12
Рузкий уже сильно на китайца смахивает. Что же будет дальше после более глубокого сотрудничесва рашки с китайскими братьями
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29.07.2024 22:44
+8
В черговий раз закликаю кацапів покинути Украіну , поки ноги носять,
інакше на всіх чекає смерть 🤬
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29.07.2024 23:04
+5
Чурка хотів налякати дрон😁 Цікаво на що він розраховував, що дрон злякається?)
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29.07.2024 22:54
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Рузкий уже сильно на китайца смахивает. Что же будет дальше после более глубокого сотрудничесва рашки с китайскими братьями
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29.07.2024 22:44 Відповісти
А може це був кореєць від Кім чен іна 😀
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29.07.2024 23:07 Відповісти
Він співає?
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29.07.2024 22:48 Відповісти
Він плаче перед смертю , бо помирати не хотів 👹
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29.07.2024 23:08 Відповісти
Чурка хотів налякати дрон😁 Цікаво на що він розраховував, що дрон злякається?)
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29.07.2024 22:54 Відповісти
В черговий раз закликаю кацапів покинути Украіну , поки ноги носять,
інакше на всіх чекає смерть 🤬
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29.07.2024 23:04 Відповісти
чому весь час показують лузерів? Хоч би раз показали як кацапу вдалось втекти від дрона.
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29.07.2024 23:08 Відповісти
от не треба торкатись руками датчиків цілі на підлітаючому дроні, бо гарантовано відірве руки.
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29.07.2024 23:11 Відповісти
Якась неповага до кабзона.
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30.07.2024 00:03 Відповісти
Ещё три Ихтиандра хреновых:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1eezid5/ua_recon_strike_group_hora_hora_group_uav_team/
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30.07.2024 00:26 Відповісти
ніфіга не зрозумів - скид начебто долетів до поверні давно, а вийшов начебто повітряний підрив.
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30.07.2024 03:32 Відповісти
Моя версия - заряд попал в орка. Может в ногу или тушку. До дна лодки не долетел, иначе пробил бы дно. Всех конкретно посекло осколками. Орк барахтается, как сазан на крючке. Нопомнило рыбылку
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30.07.2024 03:40 Відповісти
по часу скид начебто давно долетів до поверхні, але вибух був з великою затримкою, і схоже наче уламки від вибуху летіли зверху до поверхні води. Ніхєра не зрозуміло, але цікаво.
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30.07.2024 03:47 Відповісти
Вид сверху создаёт иллюзию воздушного подрыва и "пудрит" нам мозги
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30.07.2024 03:58 Відповісти
можливо і таке
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30.07.2024 04:05 Відповісти
У руку не так лячно
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30.07.2024 01:08 Відповісти
Какие-то просто зверские боезаряды ЗСУ разрывают кацапскую технику на шматки:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1eezyzi/ua_59th_motorized_brigade_74th_recon_group_shadow/
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30.07.2024 02:10 Відповісти
по дії схоже на термобаричний постріл ТБГ-7В
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30.07.2024 03:42 Відповісти
Ещё раз пересмотрел. Заряд попал прямо в левого (по ходу лодки) орка с веслом. То ли в бошку, то ли в плечо. Он сразу вывалился и сдох. Мне кажется, что простой осколочный заряд. Уж очень много осколков.
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30.07.2024 03:52 Відповісти
кацап так борсався, наче на нього акули напали.
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30.07.2024 04:12 Відповісти

Ага, знаменитая, египетская.
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30.07.2024 04:33 Відповісти
Возможно и термобарический и очень ювелирно точный. Техника просто в куски.
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30.07.2024 03:55 Відповісти
ну, не так шоб і ювелірно. Ювелірно - це коли кумулятивом роблять наскрізну дірку посередині діаметра ствола гаубиці. Мадяр показував.
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30.07.2024 04:09 Відповісти
Да, я видел. Просто песец. Такая маленькая дырочка и пушке конец. Но всё же с первого дрона и сразу на шматки... Это очень правильно попасть надо.
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30.07.2024 04:13 Відповісти
https://x.com/i/status/1817986834212995187 а от туареги кацапів не міняють, бо нема на кого
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30.07.2024 04:03 Відповісти
Так пусть продают на базаре, как скотину.
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30.07.2024 04:10 Відповісти
нахєр вони там кому потрібні, від цих істот ніякої користі. Навіть на козу не обміняєш.
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30.07.2024 04:15 Відповісти
Рабы.
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30.07.2024 04:17 Відповісти
більше прожере, ніж напрацює. Кацап - безтолкова істота.
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30.07.2024 04:19 Відповісти
Згоден. Вопросов нет. Ну, например, вместо осликов, пусть БК на горбу таскают. Осликов по-любому жальче.
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30.07.2024 04:31 Відповісти
ха! ну ти порівняв)) Віслюк може везти на собі вагу яка дорівнює його масі, і харчується травою. Тому порівнювати його з кассабом недоречно.
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30.07.2024 04:43 Відповісти
Сдаюсь.
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30.07.2024 05:35 Відповісти
я можу легко довести повну відсутність користі для світу в існуванні кассаба як істоти.
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30.07.2024 05:51 Відповісти
...ни нада...це ж аксіома
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30.07.2024 07:48 Відповісти
А цей аферист прутила там з якого боку стояв ?
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30.07.2024 07:10 Відповісти
Мабуть обісцявся!
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30.07.2024 11:57 Відповісти
 
 