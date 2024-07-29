Росіянин марно тікає від дрона-камікадзе бійців 77 ОАБр. ВIДЕО
Бійці 77-ої окремої аеромобільної бригади влучним ударом дрона-камікадзе ліквідували російського загарбника.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Ескадрон.
Топ коментарі
+12 Alex Nosov #582146
показати весь коментар29.07.2024 22:44
+8 Amber
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+5 Light light
показати весь коментар29.07.2024 22:54
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інакше на всіх чекає смерть 🤬
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1eezid5/ua_recon_strike_group_hora_hora_group_uav_team/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1eezyzi/ua_59th_motorized_brigade_74th_recon_group_shadow/
Ага, знаменитая, египетская.