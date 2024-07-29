Шматки тіла російського загарбника здіймаються високо угору після скиду гранати. ВIДЕО
Частини тіла російського загарбника здійнялися на кілька метрів угору після скидання гранати на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної ліквідації окупанта опубліковане у соцмережі.
Топ коментарі
+12 Amber
показати весь коментар29.07.2024 23:37
+4 Александр Иванов #442761
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+4 Sergei M #570318
показати весь коментар29.07.2024 23:39
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А тепер спитайте себе, яке українське село було просране сьогодні?
Бо в Києві стотисячміліонів бугаїв їз собачками та красунями губастими по парках гуляють
Схоже на гарний приліт ракети. Повідомляється, що удар був у районі аеропорту.
Оторвали Мишке лапы
На него уже не сброшу -
Он и так уже хороший! 💀