Шматки тіла російського загарбника здіймаються високо угору після скиду гранати. ВIДЕО

Частини тіла російського загарбника здійнялися на кілька метрів угору після скидання гранати на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної ліквідації окупанта опубліковане у соцмережі.

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