УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5605 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 154 27

Шматки тіла російського загарбника здіймаються високо угору після скиду гранати. ВIДЕО

Частини тіла російського загарбника здійнялися на кілька метрів угору після скидання гранати на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної ліквідації окупанта опубліковане у соцмережі.

Також дивіться: Росіянин марно тікає від дрона-камікадзе бійців 77 ОАБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Полетів кацапура до пекла 😡
показати весь коментар
29.07.2024 23:37
+4
Намагався максимально розмножитися?
показати весь коментар
29.07.2024 23:39
+4
Літаючий пазл.
показати весь коментар
29.07.2024 23:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полетів кацапура до пекла 😡
показати весь коментар
29.07.2024 23:37 Відповісти
Намагався максимально розмножитися?
показати весь коментар
29.07.2024 23:39 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
29.07.2024 23:41 Відповісти
Літаючий пазл.
показати весь коментар
29.07.2024 23:39 Відповісти
Гарно, але можливо то вже був жмур.
показати весь коментар
29.07.2024 23:49 Відповісти
Всього одна граната і вже не має ніяких сумнівів що він «жмур». Явних ознак що він мертвий не було видно, руки та ноги цілі, слідів від кровотечі не видно, тому оператор на мою думку прийняв правильне рішення.
показати весь коментар
30.07.2024 10:00 Відповісти
https://www.facebook.com/share/v/6jbVGG4iHVwGA5QH/ Це топ
показати весь коментар
29.07.2024 23:51 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2024 07:21 Відповісти
6 F-16 уже Пролетіли в обід ...Цензор не спіть ...
показати весь коментар
29.07.2024 23:53 Відповісти
Тссссс....
показати весь коментар
30.07.2024 00:26 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2024 00:44 Відповісти
Розкинув і мізками, і тельбухами.
показати весь коментар
29.07.2024 23:59 Відповісти
от ****! ногою по дрону хотів...
показати весь коментар
29.07.2024 23:59 Відповісти
Всі радісно польопали себе вухами по щоках через якусь розірвану тушку кацапа...

А тепер спитайте себе, яке українське село було просране сьогодні?
показати весь коментар
30.07.2024 00:02 Відповісти
пальот над гніздом кукушькі...
показати весь коментар
30.07.2024 00:23 Відповісти
Розлетілися 2 мільйони дрібними купюрами.
показати весь коментар
30.07.2024 00:51 Відповісти
Не сгрупировался вовремя - кусками полетел
показати весь коментар
30.07.2024 01:11 Відповісти
Не радійте таким відосам, бо мені друзяки - Воїни, які з 0 на 2 дні до Києва приїзджають - так говорять. Вони всі поплавлені. Але говорять істину, Не Радійте таким відосам, не треба. Мій рідний брат зараз на 0.
показати весь коментар
30.07.2024 01:39 Відповісти
В мене друг приїхав на 2-3 дня у відпустку з нуля, вже не той, що в 23-му, 3-5 контузій, і то водій. Каже, що пофігу на цивільне населення (крім діток), його поплавило (раніше я не розумів, що це).
Бо в Києві стотисячміліонів бугаїв їз собачками та красунями губастими по парках гуляють
показати весь коментар
30.07.2024 01:47 Відповісти
как тебе такое , Илон Маск ?
показати весь коментар
30.07.2024 04:33 Відповісти
Перешел в состав воздушно -космических войск РФ, счастливого полета, как говорится
показати весь коментар
30.07.2024 04:39 Відповісти
мясной салют.
показати весь коментар
30.07.2024 05:44 Відповісти
Вночі у Курську пролунали потужні вибухи

Схоже на гарний приліт ракети. Повідомляється, що удар був у районі аеропорту.
показати весь коментар
30.07.2024 08:00 Відповісти
осталось от кацыка рожки да ножки
показати весь коментар
30.07.2024 08:09 Відповісти
Це файно , але кожен день зливається купа позицій і НьюЙорк майже в оточенні... нам показують як кацапчика порвало ...
показати весь коментар
30.07.2024 08:51 Відповісти
а бьіл ли ванька?
показати весь коментар
30.07.2024 10:47 Відповісти
Уронили Мишку наземь
Оторвали Мишке лапы
На него уже не сброшу -
Он и так уже хороший! 💀
показати весь коментар
30.07.2024 12:28 Відповісти
 
 