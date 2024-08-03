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Бійці 33 ОМБр ліквідували ворожу штурмову групу з близько десятка росіян. ВIДЕО

Воїни 33-ої окремої механізованої бригади ліквідували ворожу штурмову групу з близько десятка росіян дронами-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео ударів по окупантах опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пес наводить на окупантів українські дрони-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916)


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Топ коментарі
+12
гарна робота-всім виконавцям респектище знищуйте рашистських окупантів ще ще та ще...
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03.08.2024 09:16
+10
Гра - хто не заховався я не виноватии
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03.08.2024 09:15
+9
пісенька про 10 негренят, які вийшли погуляти,
а в кінці не залишилось жодного.
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03.08.2024 09:37
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Гра - хто не заховався я не виноватии
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03.08.2024 09:15 Відповісти
пісенька про 10 негренят, які вийшли погуляти,
а в кінці не залишилось жодного.
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03.08.2024 09:37 Відповісти
Мертві кацапи - такі гапнюні.
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03.08.2024 09:16 Відповісти
гарна робота-всім виконавцям респектище знищуйте рашистських окупантів ще ще та ще...
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03.08.2024 09:16 Відповісти
Нєх бігати прийми смерть за ***** гордо з вєлічієм.
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03.08.2024 09:18 Відповісти
Далбайобська музика замість спокійного професійного коментування. А загалом - ЧУДОВО,!
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03.08.2024 09:29 Відповісти
Добра робота, Захисників України !!
Підтримуймо Захисників, як хто може!!
Україна переможе орків, всупереч, отих саммітів міру від зеленського+єрмака!!

Дякуємо за підтримку, Західним Партнерам!!
Слава Україні!
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03.08.2024 09:30 Відповісти
Саме цікаве - "замісили кацапів прямо на полі соняхів!
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03.08.2024 10:13 Відповісти
Це вони у відкритому полі штурмують ? Н-да ...
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03.08.2024 11:42 Відповісти
Одну касетку и все.
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04.08.2024 13:40 Відповісти
 
 