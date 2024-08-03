Бійці 33 ОМБр ліквідували ворожу штурмову групу з близько десятка росіян. ВIДЕО
Воїни 33-ої окремої механізованої бригади ліквідували ворожу штурмову групу з близько десятка росіян дронами-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео ударів по окупантах опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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