Бойцы 33 ОМБр ликвидировали вражескую штурмовую группу из около десятка россиян. ВИДЕО

Воины 33-й отдельной механизированной бригады ликвидировали вражескую штурмовую группу из около десятка россиян дронами-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео ударов по оккупантам опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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