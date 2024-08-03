Бойцы 33 ОМБр ликвидировали вражескую штурмовую группу из около десятка россиян. ВИДЕО
Воины 33-й отдельной механизированной бригады ликвидировали вражескую штурмовую группу из около десятка россиян дронами-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео ударов по оккупантам опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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