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Бойцы 33 ОМБр ликвидировали вражескую штурмовую группу из около десятка россиян. ВИДЕО

Воины 33-й отдельной механизированной бригады ликвидировали вражескую штурмовую группу из около десятка россиян дронами-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео ударов по оккупантам опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пес наводит на оккупантов украинские дроны-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534)


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Топ комментарии
+12
гарна робота-всім виконавцям респектище знищуйте рашистських окупантів ще ще та ще...
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03.08.2024 09:16
+10
Гра - хто не заховався я не виноватии
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03.08.2024 09:15
+9
пісенька про 10 негренят, які вийшли погуляти,
а в кінці не залишилось жодного.
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03.08.2024 09:37
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Гра - хто не заховався я не виноватии
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03.08.2024 09:15 Ответить
пісенька про 10 негренят, які вийшли погуляти,
а в кінці не залишилось жодного.
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03.08.2024 09:37 Ответить
Мертві кацапи - такі гапнюні.
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03.08.2024 09:16 Ответить
гарна робота-всім виконавцям респектище знищуйте рашистських окупантів ще ще та ще...
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03.08.2024 09:16 Ответить
Нєх бігати прийми смерть за ***** гордо з вєлічієм.
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03.08.2024 09:18 Ответить
Далбайобська музика замість спокійного професійного коментування. А загалом - ЧУДОВО,!
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03.08.2024 09:29 Ответить
Добра робота, Захисників України !!
Підтримуймо Захисників, як хто може!!
Україна переможе орків, всупереч, отих саммітів міру від зеленського+єрмака!!

Дякуємо за підтримку, Західним Партнерам!!
Слава Україні!
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03.08.2024 09:30 Ответить
Саме цікаве - "замісили кацапів прямо на полі соняхів!
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03.08.2024 10:13 Ответить
Це вони у відкритому полі штурмують ? Н-да ...
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03.08.2024 11:42 Ответить
Одну касетку и все.
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04.08.2024 13:40 Ответить
 
 