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Наші воїни поповнили обмінний фонд російським загарбником на околицях Роботиного. ВIДЕО

Під час наступальних дій Сили оборони продовжують поповнювати обмінний фонд. Так наші бійці полонили російського загарбника у районі села Роботине Запорізької області.

Про це повідомив український захисник з опублікованим у соцмережі відео, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Оператори дронів-камікадзе ліквідували чотирьох окупантів, які ховалися у бліндажі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) полон (1560) Запорізька область (3599)


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03.08.2024 10:33 Відповісти
Добити потвору...
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03.08.2024 10:33 Відповісти
Поки, оті вгодовані кнури, з служками у ВРУ відпочивають із стефанчуком, Захисникам України, не до відпочинку, вони 24/7 боронять Україну!!

Ну і нащо нам, оті дармрїди із служками у ВРУ?? Щоб агентів ФСБшних охороняти в Києві!
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03.08.2024 11:27 Відповісти
дякую, синку!
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03.08.2024 13:40 Відповісти
Слава ЗСУ!
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03.08.2024 15:36 Відповісти
Охренеть новости! Взяли в плен одного русского - читайте все! Нечем заполнять место? Скажем двух россиян взяли, или прям трех!!
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04.08.2024 10:57 Відповісти
 
 