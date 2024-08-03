Наші воїни поповнили обмінний фонд російським загарбником на околицях Роботиного. ВIДЕО

Під час наступальних дій Сили оборони продовжують поповнювати обмінний фонд. Так наші бійці полонили російського загарбника у районі села Роботине Запорізької області.

Про це повідомив український захисник з опублікованим у соцмережі відео, передає Цензор.НЕТ.

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