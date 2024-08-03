Наши воины пополнили обменный фонд российским захватчиком в окрестностях Работино. ВИДЕО
Во время наступательных действий Силы обороны продолжают пополнять обменный фонд. Так наши бойцы взяли в плен российского захватчика в районе села Работино Запорожской области.
Об этом сообщил украинский защитник с опубликованным в соцсети видео, передает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну і нащо нам, оті дармрїди із служками у ВРУ?? Щоб агентів ФСБшних охороняти в Києві!