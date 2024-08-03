Наши воины пополнили обменный фонд российским захватчиком в окрестностях Работино. ВИДЕО

Во время наступательных действий Силы обороны продолжают пополнять обменный фонд. Так наши бойцы взяли в плен российского захватчика в районе села Работино Запорожской области.

Об этом сообщил украинский защитник с опубликованным в соцсети видео, передает Цензор.НЕТ.

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