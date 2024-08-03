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Наши воины пополнили обменный фонд российским захватчиком в окрестностях Работино. ВИДЕО

Во время наступательных действий Силы обороны продолжают пополнять обменный фонд. Так наши бойцы взяли в плен российского захватчика в районе села Работино Запорожской области.

Об этом сообщил украинский защитник с опубликованным в соцсети видео, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19197) плен (2608) Запорожская область (3077)


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Героям слава !
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03.08.2024 10:33 Ответить
Добити потвору...
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03.08.2024 10:33 Ответить
Поки, оті вгодовані кнури, з служками у ВРУ відпочивають із стефанчуком, Захисникам України, не до відпочинку, вони 24/7 боронять Україну!!

Ну і нащо нам, оті дармрїди із служками у ВРУ?? Щоб агентів ФСБшних охороняти в Києві!
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03.08.2024 11:27 Ответить
дякую, синку!
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03.08.2024 13:40 Ответить
Слава ЗСУ!
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03.08.2024 15:36 Ответить
Охренеть новости! Взяли в плен одного русского - читайте все! Нечем заполнять место? Скажем двух россиян взяли, или прям трех!!
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04.08.2024 10:57 Ответить
 
 