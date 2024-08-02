Операторы дронов-камикадзе ликвидировали четырех оккупантов, скрывавшихся в блиндаже. ВИДЕО

Операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура" на Покровском направлении застали врасплох четырех оккупантов в блиндаже и ликвидировали их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Strike Drone Company отправляет несколько дронов с фугасным зарядом к вражескому логову. Ни один россиянин не вылез из норы", - отмечается в комментарии к видео.

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