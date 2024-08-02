Операторы дронов-камикадзе ликвидировали четырех оккупантов, скрывавшихся в блиндаже. ВИДЕО
Операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура" на Покровском направлении застали врасплох четырех оккупантов в блиндаже и ликвидировали их.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Strike Drone Company отправляет несколько дронов с фугасным зарядом к вражескому логову. Ни один россиянин не вылез из норы", - отмечается в комментарии к видео.
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+7 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий02.08.2024 15:50
+7 phantom4
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Хоть світу побачили, поки їх везли… рабів обмилка!
Ай молодця!.
Слава аеророзвідці та дроноводам.
Файно зайшли, дуже файно...
Як лікар приписав!
- Мы строили, строили.... и нафига мы строили?...