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Операторы дронов-камикадзе ликвидировали четырех оккупантов, скрывавшихся в блиндаже. ВИДЕО

Операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура" на Покровском направлении застали врасплох четырех оккупантов в блиндаже и ликвидировали их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Strike Drone Company отправляет несколько дронов с фугасным зарядом к вражескому логову. Ни один россиянин не вылез из норы", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: Пограничники совместно с воинами 47 ОМБр уничтожили вражеский танк на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+7
Отримали москалі, ордери оглядові … Десь, на теренах України, московіти і зникли!
Хоть світу побачили, поки їх везли… рабів обмилка!
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02.08.2024 15:50
+7
Не думаю, що там четверо. Там бліндовний окоп - траншея. У..бало після першого зі всіх дірок. Потім добивали.
Ай молодця!.
Слава аеророзвідці та дроноводам.
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02.08.2024 15:53
+5
пілоти дронів на гранично - малій висоті заходять на гостину!!! Аж курява піднімається...)
Файно зайшли, дуже файно...
Як лікар приписав!
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02.08.2024 16:01
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Отримали москалі, ордери оглядові … Десь, на теренах України, московіти і зникли!
Хоть світу побачили, поки їх везли… рабів обмилка!
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02.08.2024 15:50 Ответить
Не думаю, що там четверо. Там бліндовний окоп - траншея. У..бало після першого зі всіх дірок. Потім добивали.
Ай молодця!.
Слава аеророзвідці та дроноводам.
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02.08.2024 15:53 Ответить
Гра зі смертю на саіжому повітрі
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02.08.2024 15:54 Ответить
пілоти дронів на гранично - малій висоті заходять на гостину!!! Аж курява піднімається...)
Файно зайшли, дуже файно...
Як лікар приписав!
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02.08.2024 16:01 Ответить
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02.08.2024 16:31 Ответить
Краса могильна .
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02.08.2024 17:41 Ответить
вдалого полювання! хробаки будуть жерти хробаків.
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02.08.2024 18:38 Ответить
Кацапи:
- Мы строили, строили.... и нафига мы строили?...
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02.08.2024 19:34 Ответить
После войны бульдозер пройдет, и того кацапского гамна даже след простынет.
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03.08.2024 00:11 Ответить
Ну последний был десерт шикарный , молодцы .
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03.08.2024 01:13 Ответить
От падлюки понарили
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03.08.2024 05:17 Ответить
ТАК СКОЛЬКО ДЛЯ НАРОДА УКРАИНЫ СТОИТ ЖИЗНЬ ОДНОГО ОККУПАНТА !!!???
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03.08.2024 08:49 Ответить
 
 