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Українські штурмовики нищать ворожу піхоту та російські склади з боєприпасами. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади на околицях Бахмуту та Часового Яру нищать ворожу піхоту та російські склади з боєприпасами. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи наших воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Дивіться: Поранений окупант нарікає на владу і військову медицину: "Госпиталь - это мясорубка. Путину наплевать на воинов - полуживых отправляют на фронт". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) 5 ОШБр (96)


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Це добре - іх би ше зупинити
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03.08.2024 11:04 Відповісти
Знищують...

Ворогів...

Кустарно...

Допустимо, орку

Відірвуть ногу...

Десять дронів старанних..

По крупицям зіібранних-

Всіми нами...

Але хочеться більшого...

Коврові випали-

Вогняний морок..

Коли з неба сипле...

Коли тони тротилу..

Коли є порох-

Коли олово стає золотом-і...

Сприймають ворога голови..
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03.08.2024 11:18 Відповісти
Більшого завжди хочеться . От захотів мудрий український нарід зарплату в 4000 євро і маєм те що маєм .
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03.08.2024 11:29 Відповісти
Я дам прогнозування...

Що кожен хто бере на рот...

Достойний певного...

Фінансування...
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03.08.2024 11:49 Відповісти
Кацапський флешмоб - пристрель свого товарища, підготуй до страти іншого.
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03.08.2024 11:38 Відповісти
..не с теми связались одноклеточные дебилы *****..
мы их прЫтомно "чморили", лАгидно, ещё в совЭцкой армии - они, походу, не поняли.. и, оцЕ, теперь - продовження..
а они, пока что, до сих пор не раздуплились, "што-что-тА пАшло не так"..
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03.08.2024 14:57 Відповісти
 
 