Українські штурмовики нищать ворожу піхоту та російські склади з боєприпасами. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади на околицях Бахмуту та Часового Яру нищать ворожу піхоту та російські склади з боєприпасами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи наших воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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мы их прЫтомно "чморили", лАгидно, ещё в совЭцкой армии - они, походу, не поняли.. и, оцЕ, теперь - продовження..
а они, пока что, до сих пор не раздуплились, "што-что-тА пАшло не так"..