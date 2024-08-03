Українські штурмовики нищать ворожу піхоту та російські склади з боєприпасами. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади на околицях Бахмуту та Часового Яру нищать ворожу піхоту та російські склади з боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи наших воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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