Украинские штурмовики уничтожают вражескую пехоту и российские склады с боеприпасами. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады в окрестностях Бахмута и Часового Яра уничтожают вражескую пехоту и российские склады с боеприпасами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы наших воинов опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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мы их прЫтомно "чморили", лАгидно, ещё в совЭцкой армии - они, походу, не поняли.. и, оцЕ, теперь - продовження..
а они, пока что, до сих пор не раздуплились, "што-что-тА пАшло не так"..