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Новости Видео Война
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Украинские штурмовики уничтожают вражескую пехоту и российские склады с боеприпасами. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады в окрестностях Бахмута и Часового Яра уничтожают вражескую пехоту и российские склады с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы наших воинов опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Смотрите: Раненый оккупант жалуется на власть и военную медицину: "Госпиталь - это мясорубка. Путину наплевать на воинов - полуживых отправляют на фронт". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6909) 5 ОШБр (95)


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Це добре - іх би ше зупинити
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03.08.2024 11:04 Ответить
Знищують...

Ворогів...

Кустарно...

Допустимо, орку

Відірвуть ногу...

Десять дронів старанних..

По крупицям зіібранних-

Всіми нами...

Але хочеться більшого...

Коврові випали-

Вогняний морок..

Коли з неба сипле...

Коли тони тротилу..

Коли є порох-

Коли олово стає золотом-і...

Сприймають ворога голови..
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03.08.2024 11:18 Ответить
Більшого завжди хочеться . От захотів мудрий український нарід зарплату в 4000 євро і маєм те що маєм .
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03.08.2024 11:29 Ответить
Я дам прогнозування...

Що кожен хто бере на рот...

Достойний певного...

Фінансування...
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03.08.2024 11:49 Ответить
Кацапський флешмоб - пристрель свого товарища, підготуй до страти іншого.
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03.08.2024 11:38 Ответить
..не с теми связались одноклеточные дебилы *****..
мы их прЫтомно "чморили", лАгидно, ещё в совЭцкой армии - они, походу, не поняли.. и, оцЕ, теперь - продовження..
а они, пока что, до сих пор не раздуплились, "што-что-тА пАшло не так"..
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03.08.2024 14:57 Ответить
 
 