Украинские штурмовики уничтожают вражескую пехоту и российские склады с боеприпасами. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады в окрестностях Бахмута и Часового Яра уничтожают вражескую пехоту и российские склады с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы наших воинов опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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