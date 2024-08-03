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Російського загарбника розірвало навпіл від влучного удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку російського загарбника з 247-го десантно-штурмового полку розірвало навпіл від влучного удару дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Окупант поставив на коліна свого товариша по службі та пустив йому кулю в потилицю. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) Запорізька область (3599)


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Топ коментарі
+10
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03.08.2024 13:44
+9
дві "лади" родичам дадуть?
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03.08.2024 13:20
+7
щоб усіх росіян розірвало навпіл ....
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03.08.2024 14:03
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дві "лади" родичам дадуть?
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03.08.2024 13:20 Відповісти
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03.08.2024 13:44 Відповісти
Пів-Вані - пів Лади
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03.08.2024 16:24 Відповісти
думаю за такого дають kit - окремо задній міст, окремо передній, окремо вихлопну систему.... родичі самі збирають.
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03.08.2024 17:39 Відповісти
А яйца где?
А яйца на проводах висят.
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03.08.2024 13:28 Відповісти
нафіга такі страйки коли їх стає вдвічі більше)
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03.08.2024 13:33 Відповісти
Складуть дві частини до купи і поїде на росію як новенький!
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03.08.2024 13:42 Відповісти
замотають синьою ізалєнтою і вперед!
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03.08.2024 14:03 Відповісти
щоб усіх росіян розірвало навпіл ....
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03.08.2024 14:03 Відповісти
А нерозірвані вже за 100 метрів від Торецька. Може треба писати за це.
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03.08.2024 14:18 Відповісти
Буде набагато більше розірваних...Не скигли,*****..
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03.08.2024 14:27 Відповісти
Ага, буде щось колись під марафоном а зараз лінія зіткнення не так повільно, як раніше, рухається на захід. А в тім як можно примусити аналізувати людей які інформацію беруть з відосиків.
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03.08.2024 18:24 Відповісти
Ви бачили це особисто за 100 метрів від Торецька - лежа на дивані ???
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03.08.2024 16:36 Відповісти
А ви живете в в якомусь паралельному світі? На цьому сайті публікація Deepstate про це, чи ви під марафоном і реальність ні до чого. А про мій диван, який в іншій області і чути часто вибухи і була окупація то Вам краще не знати.
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03.08.2024 18:02 Відповісти
А Вам краще не знати про Лютежский р-он , окупацію та зруйнований дім....

про Это позаботятся "диванные войска"

бажаю удачи....
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03.08.2024 21:35 Відповісти
Просто не пишіть людям ахінею про дивани та інше а живіть реальністю.
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04.08.2024 17:41 Відповісти
ахінею пишуть нелюді .... котрі самі нічого не бачили , але десь шось чули за 100 метрів від Торецька.

Маючи чудових на всю голову патріотів України, і ворогів не треба шукати. Вони живуть поряд у твоїй країні… можливо, в одному під'їзді з тобою.
Будь-які Ваші пропозиції будуть хорошими, якщо вони посилять Україну .
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04.08.2024 19:07 Відповісти
Звідки Ви, любителька писати ахінею , знаєте що я бачив в свої 66,пройшовши свій шлях в армії і залишившись живим. Зникніть, будь ласка , велика патріотка з російським ніком.
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04.08.2024 19:44 Відповісти
Зникніть, будь ласка , Реєстрація: 26.02.2022

Реєстрація: 26.02.2022 після трех діб начала війни.....
Чоб ви сдохли к@цапи

Слава Україні.
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04.08.2024 21:19 Відповісти
До того не писав і не реєструвався але вранці 24-го через містечко пішли перші БТГ і без кухонь (що для мене як для бувшого офіцера було дивним, значить якийсь договорняк) і було ще світло і інет і виникли питання. А за 100 метрів так подивіться на карту і не пишіть ахінею.
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04.08.2024 21:40 Відповісти
Ось такі захоплювачі, й підійшли, уже до Торецька???
Можливо, вони про самміти мірниє, зеленського з єрмаком, нічого не знають??? Ось і лізуть, аж до Торецька…
Ставку треба провести СРАТЬєху в Торецьку, там і споруди, оті провітрять інженерні, які будували з 2019 року!
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03.08.2024 15:07 Відповісти
Заробив грошенят, Ваня?
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03.08.2024 16:23 Відповісти
***** ці всі відео. Наших так саме розриває. А якщо додати що на фронті справи кепські , пропонував би цензору не освітлювати ці моменти. То бридко
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03.08.2024 17:57 Відповісти
Стало два полу-оккупанта!
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03.08.2024 18:16 Відповісти
 
 