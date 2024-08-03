Російського загарбника розірвало навпіл від влучного удару дрона-камікадзе. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку російського загарбника з 247-го десантно-штурмового полку розірвало навпіл від влучного удару дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+10 Магирус
показати весь коментар03.08.2024 13:44
+9 Urs
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+7 U A #508723
показати весь коментар03.08.2024 14:03
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А яйца на проводах висят.
про Это позаботятся "диванные войска"
бажаю удачи....
Маючи чудових на всю голову патріотів України, і ворогів не треба шукати. Вони живуть поряд у твоїй країні… можливо, в одному під'їзді з тобою.
Будь-які Ваші пропозиції будуть хорошими, якщо вони посилять Україну .
Реєстрація: 26.02.2022 після трех діб начала війни.....
Чоб ви сдохли к@цапи
Слава Україні.
Можливо, вони про самміти мірниє, зеленського з єрмаком, нічого не знають??? Ось і лізуть, аж до Торецька…
Ставку треба провести СРАТЬєху в Торецьку, там і споруди, оті провітрять інженерні, які будували з 2019 року!