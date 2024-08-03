Російського загарбника розірвало навпіл від влучного удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку російського загарбника з 247-го десантно-штурмового полку розірвало навпіл від влучного удару дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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