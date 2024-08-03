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Окупант поставив на коліна свого товариша по службі та пустив йому кулю в потилицю. ВIДЕО

Російський військовослужбовець вивів свого товариша по службі на дорогу, завбачливо тримаючи при цьому дистанцію та застрелив.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за командою росіянина інший військовий став на коліна і в мить отримав кулю в потилицю.

Це зафіксували пілоти аеророзвідки 135-го батальйону 114-ої Київської бригади тероборони на Донеччині.

"Причина розстрілу поки що невідома, але можна припустити, що ліквідований окупант зробив серйозну провину або відмовився від участі у суїцидальному "м'ясному штурмі", - додали у дописі.

Також дивіться: Українські штурмовики нищать ворожу піхоту та російські склади з боєприпасами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) Донецька область (8447)


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Топ коментарі
+35
І треба було ото для цього в Україну пертись? Перестріляли б одне одного в своїх мухосранськах! І нам спокійніше було б, і в мухосранськах на поминках перепилося і подохло б ще кілька рашистів...
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03.08.2024 11:30
+23
А собі ...
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03.08.2024 11:30
+23
Дуже добре, але чого саме на нашій території....Загадка...
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03.08.2024 11:30
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А собі ...
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03.08.2024 11:30 Відповісти
бьйот - значить любьіт! вбил - значьит любьіл
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03.08.2024 11:39 Відповісти
Узкіє сваіх нє бросають.
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03.08.2024 12:25 Відповісти
Дуже добре, але чого саме на нашій території....Загадка...
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03.08.2024 11:30 Відповісти
Бо ***** сказав шо уродіну нада зашшішшать в Україньє
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03.08.2024 11:44 Відповісти
бабки, всему причина - бабки.
зажмурившимся на россиюшке 15 лямов не платят. кстати, если б ванька застрелился сам, то не видать ему бабла посмертно.
а так: друг подсобил, благодарочка ему.
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03.08.2024 12:18 Відповісти
Не все так просто, Друже.
Щоб пішла виплата - потрібно ТІЛО доставити у воєнторг назад.
НЄТУ ТЕЛА - НЕТУ виплат...
Ти бачив що його тягнуть назад?
Прапал безвісті - такоє біваєт.
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03.08.2024 13:46 Відповісти
от жалко пацана... (с)
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03.08.2024 15:47 Відповісти
І треба було ото для цього в Україну пертись? Перестріляли б одне одного в своїх мухосранськах! І нам спокійніше було б, і в мухосранськах на поминках перепилося і подохло б ще кілька рашистів...
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03.08.2024 11:30 Відповісти
війці на убой..
Йде на забій як скотина,навіть не пручається
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03.08.2024 11:34 Відповісти
Скотина яку ведуть завжди пручається...
кацапоїд - подобєн кроліку загіпнотизованиому ліліпутіном
Кашпіровский відпочиває в Америці - його місце на кацапах зайняте
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03.08.2024 13:49 Відповісти
Зрадив його з кацапом сусіднього підрозділу.
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03.08.2024 11:35 Відповісти
Чистокровний орк чистокровного лднрівця відправив до йоськи кобзона .
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03.08.2024 11:35 Відповісти
Може він вночі иого попользував - от і отвєтка прилетіла
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03.08.2024 11:42 Відповісти
желаю им перестрелять друг друга всех до последнего ублюдка!
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03.08.2024 11:54 Відповісти
по просьбі жєни. бо дуже розбагатіти хотіла
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03.08.2024 11:57 Відповісти
руZкие своих не бросают.
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03.08.2024 12:06 Відповісти
Замачили на пути к сартиру
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03.08.2024 12:07 Відповісти
Он это сделал на зло солдатам НАТО.
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03.08.2024 12:08 Відповісти
Это Ромео и Джульетта..***** своего любовника пристрелил...за измену "Родине"
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03.08.2024 12:12 Відповісти
Не лезь в семью...
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03.08.2024 13:57 Відповісти
Я достаю из широких штанин
Зал...пу с консервную банку
Смотрите-завидуйте-Я,гражданин
А не какая нибудь гражданка

А в ответ не поняли...Расстрелять пид..раса Дело так и было Это ж кацапы,дикие гомосеки
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03.08.2024 16:31 Відповісти
Вывели побунтовать, но бунт зашёл слишком долеко.
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03.08.2024 12:32 Відповісти
Це вони так зброю пристрілюють. Мішені їм не видають мабуть.
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03.08.2024 13:01 Відповісти
Это мог быть наш пленный
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03.08.2024 14:27 Відповісти
Міг, але боти проти
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03.08.2024 14:30 Відповісти
кацапи - навіть не тварини, кацапи - тварюки..
притомні люди Світу, ви з цими людожерами збираєтеся домовлятися?.. їх треба знищувати, як вірус..!.. без перемовин...
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03.08.2024 14:37 Відповісти
а то точно їхній-свій?
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03.08.2024 15:54 Відповісти
Xoрошо, если это два казламордых были. А если это ***** застрелил пленного опять?
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03.08.2024 16:53 Відповісти
Де видно, що "свого"? Зображення мутне. Може, він вбив українського полоненого? Там же звірі, і такі випадки непоодинокі.
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04.08.2024 09:34 Відповісти
 
 