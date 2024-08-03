Окупант поставив на коліна свого товариша по службі та пустив йому кулю в потилицю. ВIДЕО

Російський військовослужбовець вивів свого товариша по службі на дорогу, завбачливо тримаючи при цьому дистанцію та застрелив.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за командою росіянина інший військовий став на коліна і в мить отримав кулю в потилицю.

Це зафіксували пілоти аеророзвідки 135-го батальйону 114-ої Київської бригади тероборони на Донеччині.

"Причина розстрілу поки що невідома, але можна припустити, що ліквідований окупант зробив серйозну провину або відмовився від участі у суїцидальному "м'ясному штурмі", - додали у дописі.

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