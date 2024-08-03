Окупант поставив на коліна свого товариша по службі та пустив йому кулю в потилицю. ВIДЕО
Російський військовослужбовець вивів свого товариша по службі на дорогу, завбачливо тримаючи при цьому дистанцію та застрелив.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за командою росіянина інший військовий став на коліна і в мить отримав кулю в потилицю.
Це зафіксували пілоти аеророзвідки 135-го батальйону 114-ої Київської бригади тероборони на Донеччині.
"Причина розстрілу поки що невідома, але можна припустити, що ліквідований окупант зробив серйозну провину або відмовився від участі у суїцидальному "м'ясному штурмі", - додали у дописі.
Топ коментарі
+35 Evgeny N
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+23 Сергій Малецький
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+23 vsbu vsbu
показати весь коментар03.08.2024 11:30
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зажмурившимся на россиюшке 15 лямов не платят. кстати, если б ванька застрелился сам, то не видать ему бабла посмертно.
а так: друг подсобил, благодарочка ему.
Щоб пішла виплата - потрібно ТІЛО доставити у воєнторг назад.
НЄТУ ТЕЛА - НЕТУ виплат...
Ти бачив що його тягнуть назад?
Прапал безвісті - такоє біваєт.
Йде на забій як скотина,навіть не пручається
кацапоїд - подобєн кроліку загіпнотизованиому ліліпутіном
Кашпіровский відпочиває в Америці - його місце на кацапах зайняте
Зал...пу с консервную банку
Смотрите-завидуйте-Я,гражданин
А не какая нибудь гражданка
А в ответ не поняли...Расстрелять пид..раса Дело так и было Это ж кацапы,дикие гомосеки
притомні люди Світу, ви з цими людожерами збираєтеся домовлятися?.. їх треба знищувати, як вірус..!.. без перемовин...