Оккупант поставил на колени своего сослуживца и пустил ему пулю в затылок. ВИДЕО
Российский военнослужащий вывел своего сослуживца на дорогу, предусмотрительно держа при этом дистанцию и застрелил.
Как сообщает Цензор.НЕТ,по команде россиянина другой военный стал на колени и в мгновение получил пулю в затылок.
Это зафиксировали пилоты аэроразведки 135-го батальона 114-й Киевской бригады теробороны в Донецкой области.
"Причина расстрела пока неизвестна, но можно предположить, что ликвидированный оккупант серьезно провинился или отказался от участия в суицидальном "мясном штурме", - добавили в заметке.
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+35 Evgeny N
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зажмурившимся на россиюшке 15 лямов не платят. кстати, если б ванька застрелился сам, то не видать ему бабла посмертно.
а так: друг подсобил, благодарочка ему.
Щоб пішла виплата - потрібно ТІЛО доставити у воєнторг назад.
НЄТУ ТЕЛА - НЕТУ виплат...
Ти бачив що його тягнуть назад?
Прапал безвісті - такоє біваєт.
Йде на забій як скотина,навіть не пручається
кацапоїд - подобєн кроліку загіпнотизованиому ліліпутіном
Кашпіровский відпочиває в Америці - його місце на кацапах зайняте
Зал...пу с консервную банку
Смотрите-завидуйте-Я,гражданин
А не какая нибудь гражданка
А в ответ не поняли...Расстрелять пид..раса Дело так и было Это ж кацапы,дикие гомосеки
притомні люди Світу, ви з цими людожерами збираєтеся домовлятися?.. їх треба знищувати, як вірус..!.. без перемовин...