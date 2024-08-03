Оккупант поставил на колени своего сослуживца и пустил ему пулю в затылок. ВИДЕО

Российский военнослужащий вывел своего сослуживца на дорогу, предусмотрительно держа при этом дистанцию и застрелил.

Как сообщает Цензор.НЕТ,по команде россиянина другой военный стал на колени и в мгновение получил пулю в затылок.

Это зафиксировали пилоты аэроразведки 135-го батальона 114-й Киевской бригады теробороны в Донецкой области.

"Причина расстрела пока неизвестна, но можно предположить, что ликвидированный оккупант серьезно провинился или отказался от участия в суицидальном "мясном штурме", - добавили в заметке.

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