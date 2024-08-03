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Оккупант поставил на колени своего сослуживца и пустил ему пулю в затылок. ВИДЕО

Российский военнослужащий вывел своего сослуживца на дорогу, предусмотрительно держа при этом дистанцию и застрелил.

Как сообщает Цензор.НЕТ,по команде россиянина другой военный стал на колени и в мгновение получил пулю в затылок.

Это зафиксировали пилоты аэроразведки 135-го батальона 114-й Киевской бригады теробороны в Донецкой области.

"Причина расстрела пока неизвестна, но можно предположить, что ликвидированный оккупант серьезно провинился или отказался от участия в суицидальном "мясном штурме", - добавили в заметке.

Также смотрите: Украинские штурмовики уничтожают вражескую пехоту и российские склады с боеприпасами. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534) Донецкая область (9636)


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Топ комментарии
+35
І треба було ото для цього в Україну пертись? Перестріляли б одне одного в своїх мухосранськах! І нам спокійніше було б, і в мухосранськах на поминках перепилося і подохло б ще кілька рашистів...
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03.08.2024 11:30
+23
А собі ...
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03.08.2024 11:30
+23
Дуже добре, але чого саме на нашій території....Загадка...
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03.08.2024 11:30
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А собі ...
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03.08.2024 11:30 Ответить
бьйот - значить любьіт! вбил - значьит любьіл
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03.08.2024 11:39 Ответить
Узкіє сваіх нє бросають.
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03.08.2024 12:25 Ответить
Дуже добре, але чого саме на нашій території....Загадка...
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03.08.2024 11:30 Ответить
Бо ***** сказав шо уродіну нада зашшішшать в Україньє
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03.08.2024 11:44 Ответить
бабки, всему причина - бабки.
зажмурившимся на россиюшке 15 лямов не платят. кстати, если б ванька застрелился сам, то не видать ему бабла посмертно.
а так: друг подсобил, благодарочка ему.
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03.08.2024 12:18 Ответить
Не все так просто, Друже.
Щоб пішла виплата - потрібно ТІЛО доставити у воєнторг назад.
НЄТУ ТЕЛА - НЕТУ виплат...
Ти бачив що його тягнуть назад?
Прапал безвісті - такоє біваєт.
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03.08.2024 13:46 Ответить
от жалко пацана... (с)
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03.08.2024 15:47 Ответить
І треба було ото для цього в Україну пертись? Перестріляли б одне одного в своїх мухосранськах! І нам спокійніше було б, і в мухосранськах на поминках перепилося і подохло б ще кілька рашистів...
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03.08.2024 11:30 Ответить
війці на убой..
Йде на забій як скотина,навіть не пручається
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03.08.2024 11:34 Ответить
Скотина яку ведуть завжди пручається...
кацапоїд - подобєн кроліку загіпнотизованиому ліліпутіном
Кашпіровский відпочиває в Америці - його місце на кацапах зайняте
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03.08.2024 13:49 Ответить
Зрадив його з кацапом сусіднього підрозділу.
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03.08.2024 11:35 Ответить
Чистокровний орк чистокровного лднрівця відправив до йоськи кобзона .
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03.08.2024 11:35 Ответить
Може він вночі иого попользував - от і отвєтка прилетіла
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03.08.2024 11:42 Ответить
желаю им перестрелять друг друга всех до последнего ублюдка!
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03.08.2024 11:54 Ответить
по просьбі жєни. бо дуже розбагатіти хотіла
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03.08.2024 11:57 Ответить
руZкие своих не бросают.
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03.08.2024 12:06 Ответить
Замачили на пути к сартиру
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03.08.2024 12:07 Ответить
Он это сделал на зло солдатам НАТО.
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03.08.2024 12:08 Ответить
Это Ромео и Джульетта..***** своего любовника пристрелил...за измену "Родине"
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03.08.2024 12:12 Ответить
Не лезь в семью...
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03.08.2024 13:57 Ответить
Я достаю из широких штанин
Зал...пу с консервную банку
Смотрите-завидуйте-Я,гражданин
А не какая нибудь гражданка

А в ответ не поняли...Расстрелять пид..раса Дело так и было Это ж кацапы,дикие гомосеки
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03.08.2024 16:31 Ответить
Вывели побунтовать, но бунт зашёл слишком долеко.
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03.08.2024 12:32 Ответить
Це вони так зброю пристрілюють. Мішені їм не видають мабуть.
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03.08.2024 13:01 Ответить
Это мог быть наш пленный
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03.08.2024 14:27 Ответить
Міг, але боти проти
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03.08.2024 14:30 Ответить
кацапи - навіть не тварини, кацапи - тварюки..
притомні люди Світу, ви з цими людожерами збираєтеся домовлятися?.. їх треба знищувати, як вірус..!.. без перемовин...
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03.08.2024 14:37 Ответить
а то точно їхній-свій?
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03.08.2024 15:54 Ответить
Xoрошо, если это два казламордых были. А если это ***** застрелил пленного опять?
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03.08.2024 16:53 Ответить
Де видно, що "свого"? Зображення мутне. Може, він вбив українського полоненого? Там же звірі, і такі випадки непоодинокі.
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04.08.2024 09:34 Ответить
 
 