УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9553 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
5 321 14

Воїни СБУ знищили ворожий "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Воїни СБУ спалили російський "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, успішну роботу зі знищення тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А "Сонцепьок", яка є "гордістю" російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті, наші воїни провели на Запорізькому напрямку.

"Під час розвідки вони зафіксували позицію системи, яка була споряджена повним боєкомплектом та готова для нанесення удару. Після яскравого феєрверка екіпаж зник разом з усією установкою", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські штурмовики нищать ворожу піхоту та російські склади з боєприпасами. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12809) знищення (7221)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Оце так спікся!
показати весь коментар
03.08.2024 14:37
+9
Фієрічєскі...
показати весь коментар
03.08.2024 14:44
+5
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показати весь коментар
03.08.2024 15:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце так спікся!
показати весь коментар
03.08.2024 14:37 Відповісти
Фієрічєскі...
показати весь коментар
03.08.2024 14:44 Відповісти
Недорепебухав, подляцька свинка?
показати весь коментар
03.08.2024 14:54 Відповісти
На городі бузина, а в Києві, дядько…десь таке…
показати весь коментар
03.08.2024 14:57 Відповісти
Спёкся Скумбриевич, не выдержал очной ставки!©
показати весь коментар
03.08.2024 14:59 Відповісти
Воїни СБУ - ви неймовірні!!!!)
показати весь коментар
03.08.2024 15:00 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показати весь коментар
03.08.2024 15:17 Відповісти
заряжений **** їхав. воділа там сам камікадзе, бо та ******** легкоброньована.
показати весь коментар
03.08.2024 15:38 Відповісти
То був одноразовый бурят.
показати весь коментар
03.08.2024 15:40 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2024 16:04 Відповісти
Після війни пам'ятників операторам дронів і їхнім пташкам буде більше, ніж Т.Г.Шевченку.)
показати весь коментар
03.08.2024 16:24 Відповісти
тотальна анігіляція
показати весь коментар
03.08.2024 18:05 Відповісти
 
 