Воїни СБУ знищили ворожий "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Воїни СБУ спалили російський "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, успішну роботу зі знищення тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А "Сонцепьок", яка є "гордістю" російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті, наші воїни провели на Запорізькому напрямку.
"Під час розвідки вони зафіксували позицію системи, яка була споряджена повним боєкомплектом та готова для нанесення удару. Після яскравого феєрверка екіпаж зник разом з усією установкою", - йдеться у повідомленні.
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