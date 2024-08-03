Тіла окупантів валяються в сірій зоні на Покровському напрямку. ВIДЕО 18+

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади Strike Drones Company зафільмували вкрай жорсткі кадри на Покровському напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, територія всіяна трупами російських загарбників, які ніхто не забирає.

Обережно! Відео містить моторошні кадри.

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