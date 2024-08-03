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Тіла окупантів валяються в сірій зоні на Покровському напрямку. ВIДЕО 18+

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади Strike Drones Company зафільмували вкрай жорсткі кадри на Покровському напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, територія всіяна трупами російських загарбників, які ніхто не забирає.

Обережно! Відео містить моторошні кадри.

Дивіться: Російського загарбника розірвало навпіл від влучного удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+29
Нехай дивлять рашистські тварюки на своїх мальчіків у трусіках
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03.08.2024 17:37
+24
жах, кошмар, звісно....
але ніхто Московію сюди, в Україну, не кликав, особливо зі зброєю та насильством...
через вас, кацапів-людожерів, бІльша частина Українців вже втратила і втрачає своє звичне мирне життя, життя близьких, знайомих, втрачає майно-житло, хтось - сенс життя...
горіть у пеклі, московити-окупанти, разом зі своїми харошимі узкіми, такими ж тупорилими імперцями, та з вашим ******..
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03.08.2024 17:58
+23
Вони прийшли сіяти смерть... до хліборобів ... шо посіяли ...те і отримали
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03.08.2024 17:37
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Кацапи почали використовувати нову тактику наступу.

Використовуючи ніч, вони стараются як омога ближче підійти до позицій ЗСУ та облаштувати позиції.

На таких позиціях обовязково присутні зенітчики з ручними, переносними зенітними комплексами Ігла, можливо є і інші засоби притидії БПЛА та авіації. Ймовірно охотяться за українською авіацією.

Виродки обирають беспечну відстань яка дозволяє їм залишатися непоміченими.

Мають наказ не відкривати вогонь по FPV дронам і в сторону позицій ЗСУ ховатися в нори при їх появі щоб не видавати позицій. Для цього кацапи додумалися використовувати слухові апарати які дозволяють чути беспілотники на великій відстані і вчасно сховатися

Таке явище спостерігається на херсонському напрямку. Можливо і на інших напрямках у рашистів діє така сама тактика.
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03.08.2024 17:33 Відповісти
Ти в курсі що таке тепловізор та ПНБ? Що значить "Використовуючи ніч..."?
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03.08.2024 17:44 Відповісти
а ти в курсі, що тепловізори на безпілотниках на західному кордоні? а на східному - не вистачає.
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03.08.2024 19:19 Відповісти
я в курсі де тепловізори та ПНБ,я коли на чергування виходив,в нас як мінімум два тепловізора із собою було,ти мені розкажи,де ти був що б мені тут свої казочки розповідати?
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03.08.2024 20:01 Відповісти
Ну... якщо рашисти у такий спосіб (ігла) намагаються вполювати за Ф-16 то я тільки "РАД ЗА НИХ"!
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03.08.2024 17:48 Відповісти
Слухові апарати?
Після першого гучного звуку (постріл, вибух) слухача треба міняти...
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03.08.2024 17:50 Відповісти
Кажуть, що в підзорну трубу можна на сонце 2 рази подивитися. Лівим оком і правим. У випадку з слуховим апаратом це трохи не так працює. Там обмеження потужності, вухо не розірве, і загалом ідея не погана, за пару баксів збільшити можливість виявлять дрони.
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03.08.2024 17:58 Відповісти
той таваріщь з кацапії стільки пурги надів, що ціла експертна рада Цензора не може собі ради дати
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03.08.2024 18:08 Відповісти
Тепловізор придумали на таке і є на дронах і він бачить усе. 21-ше століття мля. 300-500 у.о. у китайців тепловізійна камера на дрон і все, все видно дуже добре.
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03.08.2024 18:15 Відповісти
нє, таваріщю із слуховим апаратом в развєдку надьожнєй

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03.08.2024 18:24 Відповісти
Ну лапті думають, що вони будуть крастися і їх не почують, але їх дуже добре ПОБАЧАТЬ, їх лапті яскраво світяться в тепловізорі, особливо вночі, коли температура падає, і коли лапоть живий і теплий - його добре видно. А лапті думають, що вони тихенько пройдуть, да їм мля видно відразу як вогні на фоні холоднішої природи.

Я коли купив декілька років тепловізор, то в я шоці був, 0,1 градус різниці і воно вже показує. Шукав проводку по квартирах, коли люди просили, щоб не пробурити проводи в стіні чи знайте розподільну коробку для ревізії, бо не довбати ж пів стіни. Увімкнув обігрівач, 10-15 хвили і показує просто ідеально. провід по стіні.
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03.08.2024 19:36 Відповісти
Эту тактику применяли вагнеровцы.
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03.08.2024 19:48 Відповісти
Вагнер використовував тактику: плювати на все, прем вперед, не шкода людей, тупо м'ясом продушили.
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04.08.2024 12:11 Відповісти
це їх не врятує
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03.08.2024 19:51 Відповісти
І тишина
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03.08.2024 17:36 Відповісти
мда, уж !
тільки чутно як серце у здохлого (? ) кацапа ще тіліпається

за ті 20 тис., що їм дає буйло пригоди вони одержують по повній - більшість вмирають не одразу, а ось так - пошматованими і ще в якійсь свідомості і болі без будь якої медичної допомоги

курви !!!!
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03.08.2024 18:14 Відповісти
Пустиня. Входить натовп з Данком.
Данко. (шуткує) Вот ******** пагодка. (Натовп мовчить)
Данко. Шо мовчите? Га? Де Ізергіль, стара *****!
Голос з натовпу. Вчора здохла.
Данко. (Невпевнено) Іттіть.
Голос з натовпу. А не пішов би ти на ***!
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Печінка згасає. (Данко кида об пол смердючу згорілу печінку)
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Нирки рви - вони горітимуть. (Данко вирива нирки. Вони горять,але не так яскраво, як хотілося. Тоді Данко і їх кидає у пісок.)
Данко. Що, падлюки. Тепер довольні? (Натовп мовчить)
Данко. Тепер Вам піздєц! (помирає) (с)
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03.08.2024 20:24 Відповісти
Це треба діткам до школи, на уроки анатомії- аби жаб не невічили!
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04.08.2024 01:37 Відповісти
чудово бачать, і таких відосів треба якнайбільше. Через них у кацапні СЗЧ вже зашкалює за 70% по деяким даним
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04.08.2024 13:23 Відповісти
Нехай дивлять рашистські тварюки на своїх мальчіків у трусіках
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03.08.2024 17:37 Відповісти
нажаль, вони цього НЕ бачать
хіба що який розумник на Цензор пролізе

сво для більшості кацапів це 20 тис. + у.є., відірвана нога і грудь в ордєнах - жизнь удалась, водку можна жрать на компенсацію аж до передчасної смерті

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03.08.2024 18:18 Відповісти
Інформаційна завіса не така щільна, як за сраліна чи брєжнєва. Хтось побачить. І бачить.

Чи ви думаєте, цінник за тушку (за підписання контракту) в 2'000'000 срублів (а ще рік тому було лише 200'000) - це просто так, нема куди гроші засрашинській владі подіти?

Кількість бажаючих в самогубці з весни суттєво впала. Вже декілька місяців вони примушують підписувати контракти обманом та гонять на штурми навіть недолікованих поранених. Тобто поки що вони ще знаходять м'ясо, але ситуація хитка. В зв'зяку з виснаження по бронетехніці техніці, втрати засрашинців будуть зростати. І це ще більше тиснутиме на мобілізаційні структури та суспільство.
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04.08.2024 09:08 Відповісти
та там мабудь трусікі порвав пердак, який розірвало...
а моде то ворони очко так розклювали, бо тварини не починають їсти з очка...
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03.08.2024 21:50 Відповісти
Вони прийшли сіяти смерть... до хліборобів ... шо посіяли ...те і отримали
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03.08.2024 17:37 Відповісти
Зате пуйло виміняло п'ять якихось терористів і вважає що воно круте.
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03.08.2024 17:42 Відповісти
Как дєла, парні? Мноґа дєнюжек уже заработалі в Украінє?
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03.08.2024 17:46 Відповісти
Красиво,особливо душа радіє за тих рускіх,які ще не стали "харошимі" і в агонії "радуються"
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03.08.2024 17:48 Відповісти
Ше ворушаться, махають руками...
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03.08.2024 17:53 Відповісти
страшна смерть !
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03.08.2024 18:37 Відповісти
Лютая!
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04.08.2024 01:39 Відповісти
і тількі тихо радувалася смерека...
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03.08.2024 17:53 Відповісти
Справедлива і закономірна участь рабів.
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03.08.2024 17:58 Відповісти
жах, кошмар, звісно....
але ніхто Московію сюди, в Україну, не кликав, особливо зі зброєю та насильством...
через вас, кацапів-людожерів, бІльша частина Українців вже втратила і втрачає своє звичне мирне життя, життя близьких, знайомих, втрачає майно-житло, хтось - сенс життя...
горіть у пеклі, московити-окупанти, разом зі своїми харошимі узкіми, такими ж тупорилими імперцями, та з вашим ******..
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03.08.2024 17:58 Відповісти
як це не кликав, а неля штепа? "путін віді вайска!" доречі ця мерзота навіть у вязниці не сидить - біженствує у Франції
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04.08.2024 08:44 Відповісти
Такіє красівиє, а головне дохлі!!!!
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03.08.2024 17:59 Відповісти
На Заході ці кадри не покажуть.
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03.08.2024 18:00 Відповісти
Так а де моторошні кадри? Суцільний клікбейт. Є лише один в трусіках, але ж геть без ерекції. Чи він вже еякулював?
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03.08.2024 18:02 Відповісти
Эх, экологическая катастрофа
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03.08.2024 18:02 Відповісти
Мальчікі в трусіках не змогли спасти у*обків з даунбаса
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03.08.2024 18:22 Відповісти
Ось вам кацапи й путлерівський рай.
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03.08.2024 18:38 Відповісти
На це жахіття страшно дивитись і впевнений , що більшість кацапів все це
бачать і навіть не намагаються зупинити кремлівського уй@бка
від цієї страшної і безглуздої війни ,
бо украінці ніколи не стануть перед москалями на коліна 🤬
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03.08.2024 18:44 Відповісти
Не намагаються, звісно. Але і бажаючих підписувати контракти, навіть за 2'000'000 срублів - все менше і менше. Отак і розпадається імперія - коли потік бажаючих за неї здохнути пропадає. А апарат примусу - давно не сралінський...
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04.08.2024 09:10 Відповісти
Пукін мамашам розказував, що вдома на росії сину жити було б "намного страшнєє",
так що все нормально, по плану.
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03.08.2024 18:57 Відповісти
Я не міг зупинитися перемотуваючи до кадру, де б'ється серце. Це робить мене поганою людиною?
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03.08.2024 19:00 Відповісти
Ви - гідонист !

треба носолоджуватись життям своїх і смертю чужинців
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03.08.2024 19:09 Відповісти
Дякую 😊
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03.08.2024 19:22 Відповісти
вони не зробили вiдмiтку в пашпoртi, коли перетинали границю. про шо з такими можно говорити?
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03.08.2024 20:34 Відповісти
Моя реакція була "*****!" BTW, you know what reminds me that picture with the heart? Have you seen movie "Rat Race"?
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03.08.2024 22:05 Відповісти
Your reaction to my post or to the video? If former, I'm sorry I failed to convey my sarcasm. And, yes, I love Rowan Atkinson.
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03.08.2024 22:55 Відповісти
Of course to the video. There was an episode in that movie when they messed with heart
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03.08.2024 23:07 Відповісти
In this clip, the dog is missing 🤣
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04.08.2024 03:06 Відповісти
Take look at this pretty doggy. Looks like something from Boston Dynamics.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1eij9fa/ua_28th_mechanized_brigades_kurt_and_company/
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04.08.2024 04:06 Відповісти
"Наши мальчікі" - пламєнний прівєт звільненим рашиським "дісідєнтам"
винен тільки путін, а ми тут так, за 20+ тис. у.е. прийшли вбивати

ЗСУ санкціїї НЕ відмінить !
курви !

.

.
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03.08.2024 19:07 Відповісти
Шо воно меле заре по единим новинам, мол, Украiнi треба завдавати удари... Зебiлоiд кончений.
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03.08.2024 19:48 Відповісти
Це треба побачити всім москалям !
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03.08.2024 19:57 Відповісти
так повинно виглядати усе населення рф
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03.08.2024 20:06 Відповісти
СКБЕЄВА ТАКЕ НЕ ПОКАЖЕ.
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03.08.2024 20:19 Відповісти
чим це iх так посiкло на квашену капусту? касети? 🤡
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03.08.2024 20:30 Відповісти
Постачання дронів в ЗСУ стабілізувалося. Перестали економити настільки, що витрачають на одиничних кацапів.
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04.08.2024 09:13 Відповісти
На большом плакате А1 распечатать такие фотки и повесить в рашкиных городках.
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03.08.2024 20:33 Відповісти
краще вивалити той весь мотлох на красну площу! 😆
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03.08.2024 20:36 Відповісти
Разкупують на пєльмєні - ще й черга буде.
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04.08.2024 01:41 Відповісти
Please, one copy delivery to russian citizens...
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03.08.2024 20:53 Відповісти
завтра це все кпутиттимуть на їхніх сайтах як українців
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03.08.2024 23:35 Відповісти
Ну, що ********, отримали української земельки?
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03.08.2024 21:12 Відповісти
Тільки не добивати! Не працюйте на них анестезістами!
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03.08.2024 21:26 Відповісти
Кацапы! Жрите! Сдохнете все, твари! Вам украинская земля поперек вашей имперской глотки станет.
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03.08.2024 21:47 Відповісти
Треба не забути вислати ролик з цими мальчіками Кара-Мурзі "сотоваріщі".
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03.08.2024 22:15 Відповісти
мальчики в трусиках, дома нужно сидеть...
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03.08.2024 22:50 Відповісти
у мальчиков трусики становятся розовыми, от кровавой юшки, красота !
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03.08.2024 23:31 Відповісти
блін, хоть попереджайте, що свіжі.
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03.08.2024 23:34 Відповісти
Лисички обблюються, собачки 10-ою дорогою обминатимуть. Опариші знов перемогли!
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04.08.2024 01:43 Відповісти
Нема на 47-му К Ліннея( Це хто? Самострєли? Самопали? Самовибухи? На болотах подумають, що бригада мовчки "Молот ведьом" вивчає...
Після відрубаних кінцівок та голови нашого полоненого навіть ці кадри як комедія виглядають... Чавіть нелюдів, ЗСУ!!!!
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04.08.2024 02:00 Відповісти
https://x.com/i/status/1819361054033416660 головне - через двадцять років не пускати ніякі їхні "меморіали" . *****
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04.08.2024 02:59 Відповісти
лице війни
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04.08.2024 04:35 Відповісти
4ет не пойму на одних хороших уже мухи прописаны в то врем9 как другие еще не хорошие 🤔
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04.08.2024 05:08 Відповісти
всім обміняним москалям показати . Може путла там знайдуть .
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04.08.2024 05:54 Відповісти
Нагадують мені комах, поки одні конають в агонії вже бездумно ворушачи своїми лапками інші напирають ,знищують і цих , ще лізе кодло і так увесь час. Мабуть і ставитись до них потрібно як до комах,наявність двох рук двох ніг і однієї голови у кпцапа це його маскування, це не люди а таргани в людській подобі.
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04.08.2024 05:59 Відповісти
Эти куски мяса - на вид как люди, но не люди)
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04.08.2024 07:36 Відповісти
свинособакам так и надо
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04.08.2024 09:57 Відповісти
Нужно, чтоб хакеры прокрутили такие видео у них по ТВ. Может что то изменится в ихних черепных коробках
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04.08.2024 10:49 Відповісти
Дуже поганою , але ви не один , я теж поганий мрію ще ***** ,з палецію у сраці побачити ось так , а що робити
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04.08.2024 13:30 Відповісти
Сеердце.... тебе не хочиться пакоя???!! (С)...
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04.08.2024 14:57 Відповісти
І жодного дохлого підору з насінням соняшника в карманах. Бо підори!
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04.08.2024 15:16 Відповісти
Напевно відео з українськими воїнами не веселіщі,знову сусіда вже 3 місяць не можуть знайти під Часовим Яром.Як на мене ще невідомо,яка краща смерть така,чи півтіла виживе,й потім буде борсатися в цьому житті думаючи про смерть,котру міг отримати тоді,бо що українська держава ,а що москальська все одно заб'ють на калік ((
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04.08.2024 15:20 Відповісти
Насколько нужно быть е*анутому на всю голову чтоб сдохнуть за эту мразь...
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04.08.2024 17:35 Відповісти
Дохлих кацапів багато не буває.
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05.08.2024 05:37 Відповісти
 
 