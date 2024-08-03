Тіла окупантів валяються в сірій зоні на Покровському напрямку. ВIДЕО 18+
Бійці 47-ої окремої механізованої бригади Strike Drones Company зафільмували вкрай жорсткі кадри на Покровському напрямку фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, територія всіяна трупами російських загарбників, які ніхто не забирає.
Обережно! Відео містить моторошні кадри.
Топ коментарі
+29 Dmitriy Prudko
показати весь коментар03.08.2024 17:37
+24 igor koval #550777
показати весь коментар03.08.2024 17:58
+23 Luiza
показати весь коментар03.08.2024 17:37
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Кацапи почали використовувати нову тактику наступу.
Використовуючи ніч, вони стараются як омога ближче підійти до позицій ЗСУ та облаштувати позиції.
На таких позиціях обовязково присутні зенітчики з ручними, переносними зенітними комплексами Ігла, можливо є і інші засоби притидії БПЛА та авіації. Ймовірно охотяться за українською авіацією.
Виродки обирають беспечну відстань яка дозволяє їм залишатися непоміченими.
Мають наказ не відкривати вогонь по FPV дронам і в сторону позицій ЗСУ ховатися в нори при їх появі щоб не видавати позицій. Для цього кацапи додумалися використовувати слухові апарати які дозволяють чути беспілотники на великій відстані і вчасно сховатися
Таке явище спостерігається на херсонському напрямку. Можливо і на інших напрямках у рашистів діє така сама тактика.
Після першого гучного звуку (постріл, вибух) слухача треба міняти...
Я коли купив декілька років тепловізор, то в я шоці був, 0,1 градус різниці і воно вже показує. Шукав проводку по квартирах, коли люди просили, щоб не пробурити проводи в стіні чи знайте розподільну коробку для ревізії, бо не довбати ж пів стіни. Увімкнув обігрівач, 10-15 хвили і показує просто ідеально. провід по стіні.
тільки чутно як серце у здохлого (? ) кацапа ще тіліпається
за ті 20 тис., що їм дає буйло пригоди вони одержують по повній - більшість вмирають не одразу, а ось так - пошматованими і ще в якійсь свідомості і болі без будь якої медичної допомоги
курви !!!!
Данко. (шуткує) Вот ******** пагодка. (Натовп мовчить)
Данко. Шо мовчите? Га? Де Ізергіль, стара *****!
Голос з натовпу. Вчора здохла.
Данко. (Невпевнено) Іттіть.
Голос з натовпу. А не пішов би ти на ***!
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Печінка згасає. (Данко кида об пол смердючу згорілу печінку)
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Нирки рви - вони горітимуть. (Данко вирива нирки. Вони горять,але не так яскраво, як хотілося. Тоді Данко і їх кидає у пісок.)
Данко. Що, падлюки. Тепер довольні? (Натовп мовчить)
Данко. Тепер Вам піздєц! (помирає) (с)
хіба що який розумник на Цензор пролізе
сво для більшості кацапів це 20 тис. + у.є., відірвана нога і грудь в ордєнах - жизнь удалась, водку можна жрать на компенсацію аж до передчасної смерті
Чи ви думаєте, цінник за тушку (за підписання контракту) в 2'000'000 срублів (а ще рік тому було лише 200'000) - це просто так, нема куди гроші засрашинській владі подіти?
Кількість бажаючих в самогубці з весни суттєво впала. Вже декілька місяців вони примушують підписувати контракти обманом та гонять на штурми навіть недолікованих поранених. Тобто поки що вони ще знаходять м'ясо, але ситуація хитка. В зв'зяку з виснаження по бронетехніці техніці, втрати засрашинців будуть зростати. І це ще більше тиснутиме на мобілізаційні структури та суспільство.
а моде то ворони очко так розклювали, бо тварини не починають їсти з очка...
але ніхто Московію сюди, в Україну, не кликав, особливо зі зброєю та насильством...
через вас, кацапів-людожерів, бІльша частина Українців вже втратила і втрачає своє звичне мирне життя, життя близьких, знайомих, втрачає майно-житло, хтось - сенс життя...
горіть у пеклі, московити-окупанти, разом зі своїми харошимі узкіми, такими ж тупорилими імперцями, та з вашим ******..
бачать і навіть не намагаються зупинити кремлівського уй@бка
від цієї страшної і безглуздої війни ,
бо украінці ніколи не стануть перед москалями на коліна 🤬
так що все нормально, по плану.
треба носолоджуватись життям своїх і смертю чужинців
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1eij9fa/ua_28th_mechanized_brigades_kurt_and_company/
винен тільки путін, а ми тут так, за 20+ тис. у.е. прийшли вбивати
ЗСУ санкціїї НЕ відмінить !
курви !
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Після відрубаних кінцівок та голови нашого полоненого навіть ці кадри як комедія виглядають... Чавіть нелюдів, ЗСУ!!!!