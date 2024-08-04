Прикордонники уразили станцію зв’язку російських загарбників на Південному напрямку. ВIДЕО
На Південному напрямку фронту було уражено чергову ворожу ціль – станцію звʼязку російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, влучання з FPV-дрона забезпечили прикордонники.
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