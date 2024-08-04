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Прикордонники уразили станцію зв’язку російських загарбників на Південному напрямку. ВIДЕО

На Південному напрямку фронту було уражено чергову ворожу ціль – станцію звʼязку російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, влучання з FPV-дрона забезпечили прикордонники.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) знищення (7221)


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04.08.2024 10:54 Відповісти
Добра робота, а могли б, і у відпустку усі підти, як Стефанчукз корнієнком та моноШобла !!
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04.08.2024 11:18 Відповісти
Оце Потужно! А не Бубонне Шапіто!
🚫💩🚫💩🚫💩🚫💩🚫💩🚫💩🚫💩
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04.08.2024 13:40 Відповісти
 
 