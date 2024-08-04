Помер рятувальник Володимир Александрюк, який постраждав під час гасіння пожежі в Одесі. ВIДЕО
4 серпня 2024 року, вночі в лікарні помер одеський рятувальник - 47-річний старший помічник начальника чергової зміни ОКЦ - Володимир Александрюк, який постраждав під час гасіння пожежі в центрі Одеси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося. Вся рятувальна родина сумує з приводу смерті побратима-вогнеборця. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", - йдеться у повідомленні.
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и ДА, Запад, не меняйте больше полезных международных идиотов на международных террористов-реальных..