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Помер рятувальник Володимир Александрюк, який постраждав під час гасіння пожежі в Одесі. ВIДЕО

4 серпня 2024 року, вночі в лікарні помер одеський рятувальник - 47-річний старший помічник начальника чергової зміни ОКЦ - Володимир Александрюк, який постраждав під час гасіння пожежі в центрі Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося. Вся рятувальна родина сумує з приводу смерті побратима-вогнеборця. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помер рятувальник Микола Нечипоренко, поранений під час повторного ворожого удару по Нікопольщині на початку червня. ФОТО

Автор: 

рятувальники (167) втрати (4395) ДСНС (5105)


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Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.08.2024 11:11 Відповісти
Дякуємо, КОЗАЧЕ, за твою відвагу! Ти ЖИТТЯ поклав, рятуючи людей!
Памятаймо про тих, хто на ЗАХИСТ пішов Українців та їх Родин
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04.08.2024 11:12 Відповісти
Дякуємо герою за порятунок людей. Співчуття родині...
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04.08.2024 11:31 Відповісти
Людина з Великої літери !
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04.08.2024 11:49 Відповісти
😞
🙏
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04.08.2024 12:38 Відповісти
Вічна пам'ять , щирі співчуття родині .
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04.08.2024 12:39 Відповісти
Він рятував людей!
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04.08.2024 13:09 Відповісти
здохни *****, твои холопЫ-узкие, и всЕ хАрошие узкие..
и ДА, Запад, не меняйте больше полезных международных идиотов на международных террористов-реальных..
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04.08.2024 13:43 Відповісти
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04.08.2024 17:49 Відповісти
 
 