Окупант зафільмував своїх товаришів у бетонному тунелі: "Все 300, вся жопа в дырах". ВIДЕО

В Запорізькій області в районі Урожайного окупанти показали, в яких умовах вони ведуть війну.

"Все "триста", вся жопа в дырах. Нас тут накрывают всем чем можно: "птички", артиллерия, минометы", - поскаржився росіянин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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