УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9553 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
21 442 44

Окупант зафільмував своїх товаришів у бетонному тунелі: "Все 300, вся жопа в дырах". ВIДЕО

В Запорізькій області в районі Урожайного окупанти показали, в яких умовах вони ведуть війну.

"Все "триста", вся жопа в дырах. Нас тут накрывают всем чем можно: "птички", артиллерия, минометы", - поскаржився росіянин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Поранений окупант вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) Запорізька область (3599)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
вся жопа в дырах

Значит, срать будете, как мясорубка.
показати весь коментар
04.08.2024 13:53
+21
Так жалко так жалко.... Що нема там "птічкі" з термобаром
Прилитіла б, крилцями помахала .... і гойда гойда дрица ца. На концерт кобзонінгу маладца)))
показати весь коментар
04.08.2024 13:48
+19
Кого *****! - вся жопа в шрамах
показати весь коментар
04.08.2024 13:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кого *****! - вся жопа в шрамах
показати весь коментар
04.08.2024 13:45 Відповісти
"Птічка" і туди може залетіти.
показати весь коментар
04.08.2024 14:48 Відповісти
По цих трубах в Донецьк колись йшла вода.
Що ж - щурам щуряча смерть.
показати весь коментар
04.08.2024 16:57 Відповісти
В дирках...
показати весь коментар
04.08.2024 18:27 Відповісти
Картина "Чучундри в очку чекають на кабздона."
показати весь коментар
04.08.2024 13:48 Відповісти
Так жалко так жалко.... Що нема там "птічкі" з термобаром
Прилитіла б, крилцями помахала .... і гойда гойда дрица ца. На концерт кобзонінгу маладца)))
показати весь коментар
04.08.2024 13:48 Відповісти
прийди та наведи )
показати весь коментар
04.08.2024 16:31 Відповісти
Кацапи , хто вас сюди послав і для чого запитайте у ху@ла ,
а краще знищіть його фізично😡
показати весь коментар
04.08.2024 13:48 Відповісти
херої роїсі
рекламний ролик для контрактників до армії раши
показати весь коментар
04.08.2024 13:49 Відповісти
вся жопа в дырах

Значит, срать будете, как мясорубка.
показати весь коментар
04.08.2024 13:53 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
04.08.2024 13:55 Відповісти
В такому випадку не буде бiльше кацапа а-а робити, бо в нього будет недержанiе.
показати весь коментар
04.08.2024 13:56 Відповісти
Такая кацапа интересная, борошна ему не нравятся... Мож тебе - манну небесную... Ога, держи карман пошире.
показати весь коментар
04.08.2024 13:54 Відповісти
це ви поки що 300. До 200 недовго залишилось.
показати весь коментар
04.08.2024 14:17 Відповісти
Ну да, добряча злива й дiло буде зроблене... там рiзнi зараження кровi i т.д i т.п.
показати весь коментар
04.08.2024 14:34 Відповісти
Те що "жопа в дирах"-немає питань. Вазген з Ашотом підтвердять.👏
показати весь коментар
04.08.2024 14:24 Відповісти
что неужели ужгород кацапы захватили?))))нет епуться за небольшие н.п. на бамбасе,или ты думал мы наступать будем?мы делаем что у нас лучше получаеться это сидим и в защите и будет сидеть еще годами пока чтото серйозное не поменяеться,наступать это явно не наше как и кацапов впринципе смотря на их потери и кпд)но те лезут и дохнут как последний биомусор,а мы будем терпеть и вытерпим,хочешь наступать вперед в военкомат,с лопатой будешь бежать кричать ура....если чтото не нравиться как говорил зе " іди у сраку".
показати весь коментар
04.08.2024 14:58 Відповісти
...у 70ті, пацаном ще, у таких же самих донбаських трубах переливів доріг палив з такими ж самими босяками як я цигарки "шахтарські" та "аврора" , щоб батьки не побачили.. а тепер там дохнуть сотнями кацапські дебіли.. хто б міг подумати ще до пришестя Зєлі-ніякої та її опікуна-дермака- Найвеличнівшивого..
показати весь коментар
04.08.2024 14:30 Відповісти
Нажаль, вони таам ховаються і завдяки саме цим трубам вони ще не дохлі...
показати весь коментар
04.08.2024 14:49 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2024 14:33 Відповісти
Не, там наполовину романтически, типо, дырявая адзипарком.
показати весь коментар
04.08.2024 14:44 Відповісти
адзипарком - не все знают
показати весь коментар
04.08.2024 14:46 Відповісти
Это со школы детские заморочки.
показати весь коментар
04.08.2024 14:48 Відповісти
вкурсе
показати весь коментар
04.08.2024 14:49 Відповісти
Ось тiльки до цих пiр не вкурив, слово мокротиння - це найвищий ступiнь стиглостi ?
показати весь коментар
04.08.2024 15:12 Відповісти
О, згадав. "Улыбок тебе дед Макар"
показати весь коментар
04.08.2024 16:02 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2024 14:36 Відповісти
Реклама чистящего средства от бактерий под ободком унитаза!
показати весь коментар
04.08.2024 14:47 Відповісти
Вашу Кацапляндію так і треба назвати "Жопавдирах" чи "П.здаполная *********".
показати весь коментар
04.08.2024 14:51 Відповісти
какой наххххххх это тонель ???? сидят под мостом в водосточной трубе !!! уже ххххх от пальца не отличаете !!! тонель ((( в тонели люди ходють !!!(((
показати весь коментар
04.08.2024 14:57 Відповісти
Чому кацапи весь час говорять про жопи і так бояться геїв? Тому що під*раси (вибачайте за банальність).
показати весь коментар
04.08.2024 15:15 Відповісти
А у них В Запорізькій області в тунели уже зима ? или глубокая осень ?
когда Ето снимали ?
или с телефона убитого весной ?
показати весь коментар
04.08.2024 15:24 Відповісти
В 7 утра в запорожской области сейчас может быть запросто 17 градусов. В рубашонке и штанах уже в поле вряд ли переночуешь.
показати весь коментар
04.08.2024 15:40 Відповісти

Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную переносим Макстрой к Гуляй Полю.
показати весь коментар
04.08.2024 15:46 Відповісти
Пишу, а рука дрожит. Может тайну открою? Я, Дорофеев, но Сергей, а не Алексей, зуб даю. В Петербурге Запорожской области сегдня зима.
Макстрой, -ныне переименованный в Урожайное находится в Волновахском р-не Донецкой области.
В 23-м году был освобожден ВСУ в результате операции на Времевском выступе. Наши дошли до Старомлиновки (Дон. обл) и остановились.
Ща кацапы поперли обратно, и взяли то что осталось от Урожайного. Впереди перед ними Великая Новоселка и конец Дон области.
Напротив Урожайного, через речку со злой выдрой, был мой дом и хутор
показати весь коментар
04.08.2024 15:43 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2024 17:25 Відповісти
Сльози мєшают мінє гаваріть...
показати весь коментар
04.08.2024 22:46 Відповісти
Та не дуже вони й збентежені якісь... Дехто посміхається навіть
показати весь коментар
05.08.2024 08:54 Відповісти
 
 