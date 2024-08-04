Окупант зафільмував своїх товаришів у бетонному тунелі: "Все 300, вся жопа в дырах". ВIДЕО
В Запорізькій області в районі Урожайного окупанти показали, в яких умовах вони ведуть війну.
"Все "триста", вся жопа в дырах. Нас тут накрывают всем чем можно: "птички", артиллерия, минометы", - поскаржився росіянин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+26 Алекс Скела
показати весь коментар04.08.2024 13:53
+21 Az AZLK
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+19 Валентин Коваль #587289
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Що ж - щурам щуряча смерть.
Прилитіла б, крилцями помахала .... і гойда гойда дрица ца. На концерт кобзонінгу маладца)))
а краще знищіть його фізично😡
рекламний ролик для контрактників до армії раши
Значит, срать будете, как мясорубка.
когда Ето снимали ?
или с телефона убитого весной ?
Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную переносим Макстрой к Гуляй Полю.
ПетербургеЗапорожской области сегдня зима.
Макстрой, -ныне переименованный в Урожайное находится в Волновахском р-не Донецкой области.
В 23-м году был освобожден ВСУ в результате операции на Времевском выступе. Наши дошли до Старомлиновки (Дон. обл) и остановились.
Ща кацапы поперли обратно, и взяли то что осталось от Урожайного. Впереди перед ними Великая Новоселка и конец Дон области.
Напротив Урожайного, через речку со злой выдрой, был мой дом и хутор