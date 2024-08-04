Поранений окупант вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство. ВIДЕО
Російський солдат покінчив життя самогубством - окупант застрелився на полі бою, спрямувавши дуло автомата до рота.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+41 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар04.08.2024 11:26
+24 Валерий Савенко #582493
показати весь коментар04.08.2024 11:15
+23 олег иванов #434516
показати весь коментар04.08.2024 11:13
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Несомненно, он был. Но для этого ей следовало согласиться со своей очень скромной ролью и жить «тише воды, ниже травы», стараясь лишний раз никому не напоминать о своем существовании.
Понятно, что преодолеть свою отсталость у нее бы уже не получилось, но
на остатках старого страха перед ссср и нежелании связываться с дикарями из трущоб и выгребных сортиров- ей бы дали спокойно дожить до относительно бескровного развала и конца.
Ее «роль» в реальности, действительно весьма скромна. Ни в науке, ни в технологиях, ни в культуре - россия к 2022 году ничего собой не представляла.
Да, ее ресурсы соблазнительны, но тот, кто их решился бы «прибрать к рукам» -получил бы жуткое обременение в виде 120 миллионов голодных, но амбициозных и агрессивных дикарей, не желающих и не способных работать. (Т.е. не годящихся даже в «рабы»)
В этом варианте никакая ресурсная «овчинка» уже не стоит выделки.
В общем, могла бы россия тихо дотрюхать до естественного угасания, ностальгируя по «утраченному раю» ссср. Все были бы живы и относительно счастливы.
Но она зачем-то взяла и совершила самоубийство, сама сев, глубоко насадившись на острый, да еще и отравленный, кол украинской войны.
Невзоров
"Дайте мне СМИ и я из любого народа сделаю стадо свиней". Й.Геббельс.
Трехлинейка длиннее калаша на 40 см. Там или раздуваться нужно, или с ниткой и блоком мудрить нужно.
Проще воткнуть в землю и на штык прыгнуть
Ну, да
в землю зариють , та не дадуть вас жерти скаженим собакам 😡
- ОкЪ...
оставшиеся ещё в живых кацапы-дебилы, вэлкам ту Юкрейн, идиоты..
бац - і конєц учєнія !