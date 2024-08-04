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Поранений окупант вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство. ВIДЕО

Російський солдат покінчив життя самогубством - окупант застрелився на полі бою, спрямувавши дуло автомата до рота.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Прикордонники уразили станцію зв’язку російських загарбників на Південному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) самогубство (633)


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Топ коментарі
+41
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04.08.2024 11:26
+24
Это же насколько надо быть зомбированным пропагандой, чтобы покончить с жизнью с одной мыслью - не попасть в руки мифических украинских фашистов!

"Дайте мне СМИ и я из любого народа сделаю стадо свиней". Й.Геббельс.
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04.08.2024 11:15
+23
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04.08.2024 11:13
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04.08.2024 11:13 Відповісти
Він то молодець, але міг би і вдома у себе то зробити. Нащо в Україну їхати було?
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04.08.2024 11:26 Відповісти
Мечта рашистов не улучшить свою жизнь, а нагадить другим, пускай ценой своей никчемной жизни
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04.08.2024 11:46 Відповісти
Был ли вообще у россии шанс уцелеть в современном мире?
Несомненно, он был. Но для этого ей следовало согласиться со своей очень скромной ролью и жить «тише воды, ниже травы», стараясь лишний раз никому не напоминать о своем существовании.

Понятно, что преодолеть свою отсталость у нее бы уже не получилось, но
на остатках старого страха перед ссср и нежелании связываться с дикарями из трущоб и выгребных сортиров- ей бы дали спокойно дожить до относительно бескровного развала и конца.
Ее «роль» в реальности, действительно весьма скромна. Ни в науке, ни в технологиях, ни в культуре - россия к 2022 году ничего собой не представляла.

Да, ее ресурсы соблазнительны, но тот, кто их решился бы «прибрать к рукам» -получил бы жуткое обременение в виде 120 миллионов голодных, но амбициозных и агрессивных дикарей, не желающих и не способных работать. (Т.е. не годящихся даже в «рабы»)
В этом варианте никакая ресурсная «овчинка» уже не стоит выделки.

В общем, могла бы россия тихо дотрюхать до естественного угасания, ностальгируя по «утраченному раю» ссср. Все были бы живы и относительно счастливы.


Но она зачем-то взяла и совершила самоубийство, сама сев, глубоко насадившись на острый, да еще и отравленный, кол украинской войны.

Невзоров
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04.08.2024 22:55 Відповісти
Навоювався
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04.08.2024 11:13 Відповісти
Это же насколько надо быть зомбированным пропагандой, чтобы покончить с жизнью с одной мыслью - не попасть в руки мифических украинских фашистов!

"Дайте мне СМИ и я из любого народа сделаю стадо свиней". Й.Геббельс.
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04.08.2024 11:15 Відповісти
Это не зомбированность, а страх. Страх медленно подыхать.
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04.08.2024 11:31 Відповісти
Вони достеменно знають, що евакуації не буде, в них реально на позиціях трупаки під кущами гниють тижнями і ніхто їх не забирає. Також вони знають, що до здачі в полон повзти 10км. Тож стріляються одразу, бо знають, що їх чекає - болісне конання.
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04.08.2024 11:34 Відповісти
це ще в гебельса не було телебачення та інтернету...
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04.08.2024 12:12 Відповісти
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04.08.2024 17:08 Відповісти
ачєрєдной лапатнік самадєнацифіциравался...
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04.08.2024 11:15 Відповісти
Самогубство скоюють люди. Нелюдь скоює самоліквідацію.
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04.08.2024 11:24 Відповісти
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04.08.2024 11:26 Відповісти
Рашистские самки - не имеющий эмпатии биомусор.
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04.08.2024 18:17 Відповісти
І кому тепер Вазген вставлятиме?
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04.08.2024 11:30 Відповісти
Правильне рішення .
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04.08.2024 11:31 Відповісти
Але спочатку треба було залізти в пакет.
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04.08.2024 11:33 Відповісти
Таке враження, шо лаптерилим автомати видають лише для того, шоб самострели робити
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04.08.2024 11:38 Відповісти
Ето у рашистов первая медецинская помощь. Рашисты понимают что после ранения они никому не нужны ни своему ***** ни сваей родине ни своей семье.
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04.08.2024 11:39 Відповісти
Опять ухилянт,пусть им трехлинейки выдают с отдним патроном.
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04.08.2024 11:40 Відповісти
Пиджак?
Трехлинейка длиннее калаша на 40 см. Там или раздуваться нужно, или с ниткой и блоком мудрить нужно.
Проще воткнуть в землю и на штык прыгнуть
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04.08.2024 13:23 Відповісти
Не надо треху обижать,палочка-выручалочка для чего?
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04.08.2024 13:56 Відповісти
Снимаю шляпу.
Ну, да
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04.08.2024 15:22 Відповісти
Кацапи кончені , краще вбивайте себе на расії , так там вас хоть
в землю зариють , та не дадуть вас жерти скаженим собакам 😡
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04.08.2024 11:45 Відповісти
«за друґі свая», «на міру і смерть красна», кхє-кхє.
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04.08.2024 12:00 Відповісти
Героя России надо присвоить парню.
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04.08.2024 12:25 Відповісти
герой страны 1984
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04.08.2024 18:19 Відповісти
может далба...ба рассии? уєе пора вводить тауое почётное звание
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04.08.2024 22:35 Відповісти
- Шляпу сними...

- ОкЪ...
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04.08.2024 12:37 Відповісти
ППП (Последний Поцелуй Путина)
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04.08.2024 12:44 Відповісти
А вдома не міг здохнути? Чи це туризм такий?
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04.08.2024 12:50 Відповісти
За "вдома" пуйло гроші не платить.
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04.08.2024 13:25 Відповісти
Цікаво, а родина отримає виплати за цього йолопа, адже він самогубець.
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04.08.2024 13:18 Відповісти
Кацапня бере до рота на автоматі.
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04.08.2024 13:21 Відповісти
Який далекоглядний був Хуго Шмайсер, зробив кацапам такий автомат щоб був не дуже довгий і вони мали можливість самі собі стріляти у рота.
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04.08.2024 13:23 Відповісти
жизнь на московии настолько "прекрасна", что одноклеточным узким идиотам лучше принять дебильную-холопскую смерть в степях Прекрасной Украины, чем продолжать своЙО бесполезное существование в орде-росососиюшке *****-людоеда..
оставшиеся ещё в живых кацапы-дебилы, вэлкам ту Юкрейн, идиоты..
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04.08.2024 13:35 Відповісти
выстрел под каску. хитрый кацап.
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04.08.2024 13:55 Відповісти
он "єхал на учєнія"

бац - і конєц учєнія !
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04.08.2024 15:42 Відповісти
Красави москалі! Таких москалів у нас *******!
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04.08.2024 15:44 Відповісти
у більшості випадків це імітація - москаль бреше як дише
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04.08.2024 17:05 Відповісти
але трапляються шо і насправді стріляються, бо сильно болить
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04.08.2024 17:06 Відповісти
Ну, фонтан крови из головы сложно имитировать. Как и разбросанные куски мяса вокруг.
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04.08.2024 18:21 Відповісти
Навіщо так далеко вибиратися зі своїх їбінєй щоб згинути, ліпше топилися у своїх деревяних сортірах у теплі і поряд з погостом.
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04.08.2024 17:25 Відповісти
Прямо у центр прiнятiя решенiй.🤡
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04.08.2024 17:53 Відповісти
Удачно хохлов пострелял?
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04.08.2024 18:20 Відповісти
для путинососа вставить дуло в рот это особый символизм и максимальная преданность вождю.
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04.08.2024 18:21 Відповісти
Копыта обломало - и фсе, прощай квартира в Одессе!
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04.08.2024 21:15 Відповісти
 
 