Наші воїни на БМП M2A2 "Bradley" розстрілюють позиції окупантів із гармати "Bushmaster" на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку бійці 47-ої окремої механізованої бригади на БМП М2 "Bradley" з автоматичної 25-міліметрової гармати Bushmaster відстані, маневруючи, нищать позиції ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+5 Hulio
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+5 Gary Grant
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+3 Vsevolod Twerd #583881
показати весь коментар04.08.2024 16:12
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