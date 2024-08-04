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Новини Відео Війна
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Наші воїни на БМП M2A2 "Bradley" розстрілюють позиції окупантів із гармати "Bushmaster" на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку бійці 47-ої окремої механізованої бригади на БМП М2 "Bradley" з автоматичної 25-міліметрової гармати Bushmaster відстані, маневруючи, нищать позиції ворога. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Окупант зафільмував своїх товаришів у бетонному тунелі: "Все 300, вся жопа в дырах". ВIДЕО

Автор: 

БМП (409) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+5
Я шось там нічого не роздивився.
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04.08.2024 14:53
+5
Хабарники та бариги з ТЦК ,прикриваючись "ми ранєниє на колчаковскіх фронтах" вирішили замість себе закинути в окоп когось? Це так не спрацює.
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04.08.2024 15:15
+3
сумна тенденція це пердіти на дивані третій рік, поміж дозвіллям у фітнес-центрах і кафе.
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04.08.2024 16:12
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Я шось там нічого не роздивився.
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04.08.2024 14:53 Відповісти
Похоже нам с вами нужно на нулевку, куда едут все, кто не разглядел в этом видео стрельбу по позициям оккупантов. Юра плохого не посоветует
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04.08.2024 15:42 Відповісти
Бредлі лупить майже назад себе - на швидкості...
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04.08.2024 20:13 Відповісти
повторите плз...
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04.08.2024 15:01 Відповісти
Ну и по ком она стреляет? Вечно что то высосут из пальца....
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04.08.2024 15:04 Відповісти
Определенно куда-то стреляет...
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04.08.2024 15:06 Відповісти
просто куда-то стреляет...
и куда-то спешит...
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04.08.2024 15:18 Відповісти
Це все прекрасно, але це погана мода окремими вдалими випадками ретушувати загальну сумну тенденцію.
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04.08.2024 15:11 Відповісти
сумна тенденція це пердіти на дивані третій рік, поміж дозвіллям у фітнес-центрах і кафе.
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04.08.2024 16:12 Відповісти
Як самокритично.
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05.08.2024 06:17 Відповісти
5 канал 🇺🇦
@5channel
У Ковелі натовп містян надвечір оточив будівлю ТЦК по вулиці Грушевського.

Вимагають відпустити чоловіків, яких затримали на блокпосту та доправили до центру комплектування.
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04.08.2024 15:11 Відповісти
Хабарники та бариги з ТЦК ,прикриваючись "ми ранєниє на колчаковскіх фронтах" вирішили замість себе закинути в окоп когось? Це так не спрацює.
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04.08.2024 15:15 Відповісти
замість тебе. Чи ти з окопу строчиш?
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05.08.2024 11:46 Відповісти
Отстрочи своєму чоловіку та заткнися.
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05.08.2024 12:10 Відповісти
затикалка не виросла ще в тебе, півник. спершу з-під мамчиною спідниці вилізь а потім кукурікай
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05.08.2024 12:14 Відповісти
Тупе мурло🤦
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05.08.2024 12:16 Відповісти
Стрелять с 25-мм с такой дистанции по позиции - это, как по *изде лодошкой.
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04.08.2024 15:18 Відповісти
Может вернёшься на Батькивщину и покажешь как правильно с пушки Брэдли огонь вести? У революционера Ленина была такие работы (статьи) «Письма из далека» и «Советы постороннего». Ничего тебе не напоминает? Такой же киздун был как и ты Изя. Понял о чем я , а тролль?
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04.08.2024 19:21 Відповісти
Хорошо плывешь, как такому и положено, вот и проплывай мимо, шарлотка.
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04.08.2024 19:59 Відповісти
Я, на від різницю від тебе, по Тисі не плавав і не плаваю… пацюк…
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04.08.2024 21:50 Відповісти
...сум... кацапи й ТУТ винищили майже увесь хліб вирощений українцями... невже хтось й досі має сумніви, що якби не було у Світі кацапів, то та пшениця виросла б та й нагодувала кілька сот- тисяч - мільйонів людей по усьому Світі...?!
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04.08.2024 16:14 Відповісти
я тоже так могу ((??
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04.08.2024 17:01 Відповісти
Гарна машінка!
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05.08.2024 10:36 Відповісти
 
 