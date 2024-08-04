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Ліквідація російських загарбників воїнами 141 ОПБр на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів 455-го окремого піхотного батальйону 141-ої окремої піхотної бригади на Запорізькому напрямку фронту ліквідували групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Окупанти горять заживо після скиду з українського дрону боєприпасу на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) Запорізька область (3599)


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Топ коментарі
+11
Добра робота! Очищення Захисниками, від окупантів, території України!
Смерть рашистам в Україні!!
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04.08.2024 17:25
+6
Блогери запитують росіян завжди: чому росія напала на Україну. Як правило відповідають, ми вялікіє. Я дивлюся на відео, і в мене одна відповідь: бо дурні, кончені.
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04.08.2024 17:40
+6
знищенням одного вождя на рабсії, проблему не вирішить..
кацапо-канібали виберуть собі іншого..

ця «свора» паразитів-рабів, жити по іншому не може, .. та й не хоче.
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04.08.2024 18:11
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Добра робота! Очищення Захисниками, від окупантів, території України!
Смерть рашистам в Україні!!
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04.08.2024 17:25 Відповісти
Блогери запитують росіян завжди: чому росія напала на Україну. Як правило відповідають, ми вялікіє. Я дивлюся на відео, і в мене одна відповідь: бо дурні, кончені.
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04.08.2024 17:40 Відповісти
Навіть у дурня є інстинкт самозбереження і страх смерті - тому його так просто не заставиш йди на самогубство.
Тут типовий випадок гіпнотичного зомбування десятиліттями - створення племені кацапо-канібалів.
Рішення одне - вбити вожака ліліпутіна і свора кацапських псів розбіжиться по лісах.
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04.08.2024 17:55 Відповісти
знищенням одного вождя на рабсії, проблему не вирішить..
кацапо-канібали виберуть собі іншого..

ця «свора» паразитів-рабів, жити по іншому не може, .. та й не хоче.
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04.08.2024 18:11 Відповісти
Звичайно виберуть - але "новий" вожак довго не протягне - його просто затролять зрівнюючи його зі старим вожаком.
Друже - запасайся попкорном - свора перегризеться між собою в пошуках нового вожака...
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04.08.2024 18:53 Відповісти
дай Бог всім Українцям дожити при здоров'ї,
коли пі***ари на московії всі перегризуться..

Зло небезпечно недооцінювати..
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04.08.2024 20:01 Відповісти
Українці пережили ще гірші часи - тому ******* Українці - генетичні нащадки стійких до катаклізмів воїнів.
ліліпутін - прислужник зла - він робить приготування для зла.
зло не припиниться ні з його смертю ні після зникнення росії а навпаки.
Друже - ти навіть не уявляєш масштабу самої драми боротьби тих сил.
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05.08.2024 13:02 Відповісти
зараз прийдуть позитивні блохери і скажуть що там і салдатів не було. ви всьо врьоті
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04.08.2024 17:42 Відповісти
свинособаки ненавидять українців так,
що готові дохнути за сраліна, путлєра, абрамовіча..
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04.08.2024 18:13 Відповісти
Ти сам розумієш чому рашистські вояки ненавидять українських солдатів? Відповідь дуже проста, вояки ЗСУ заважають їм заробляти гроші. Якщо ти вважаєш що вони прийшли в Україну визволяти, захищати «родіну на дальніх рубежах», захищатись від бандерівців і т.д. Розчарую вас хлопці та дівчатка, рашисткі фашисти переслідують в Україні лише одну ціль - тупо заробити грошеня, все інше їм по юух. Вони наємники та терористи… все інше від лукавого та повна брехня.
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04.08.2024 19:35 Відповісти
вони внє палітіки?
тому наробили за не малі гроші тисячі танків та ракет,
******** онкологічно хворих дітей України, її села та міста..

тупі створіння хочуть грошей, але навіщо мертвим гроші?
може вєлічія хочуть, та хочуть павтаріть?

вагнеровці, ці дійсно тупо за гроші, і в інтересах рабсіїї.. по всьому світі роблять бардак..

окупувати, винищити, пограбувати... а потім ще століття доїти Україну, паразитувати на її землі, історії,
це вони звичайно бажають..
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04.08.2024 19:54 Відповісти
акумулятори 18650 -страшна сила
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04.08.2024 18:22 Відповісти
окупанти повинні горіти на українській землі. Слава ЗСУ!
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04.08.2024 18:48 Відповісти
Разочарован. Думал счас после страстного поцелуя "БабыЯги" (предположительно), отой Кикимор счас превратится в красавицу в кокошнике и с третьим размером, а он стал дохленьким Ванькой, но кожу сбросил...
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05.08.2024 06:52 Відповісти
Операторам подяка! А от навіщо лишньохромосомні пєтарди з собою таскають?
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05.08.2024 10:30 Відповісти
 
 