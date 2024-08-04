Ліквідація російських загарбників воїнами 141 ОПБр на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів 455-го окремого піхотного батальйону 141-ої окремої піхотної бригади на Запорізькому напрямку фронту ліквідували групу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+11 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар04.08.2024 17:25
+6 віктор сиромятніков #583002
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+6 Bad Robot
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Смерть рашистам в Україні!!
Тут типовий випадок гіпнотичного зомбування десятиліттями - створення племені кацапо-канібалів.
Рішення одне - вбити вожака ліліпутіна і свора кацапських псів розбіжиться по лісах.
кацапо-канібали виберуть собі іншого..
ця «свора» паразитів-рабів, жити по іншому не може, .. та й не хоче.
Друже - запасайся попкорном - свора перегризеться між собою в пошуках нового вожака...
коли пі***ари на московії всі перегризуться..
Зло небезпечно недооцінювати..
ліліпутін - прислужник зла - він робить приготування для зла.
зло не припиниться ні з його смертю ні після зникнення росії а навпаки.
Друже - ти навіть не уявляєш масштабу самої драми боротьби тих сил.
що готові дохнути за сраліна, путлєра, абрамовіча..
тому наробили за не малі гроші тисячі танків та ракет,
******** онкологічно хворих дітей України, її села та міста..
тупі створіння хочуть грошей, але навіщо мертвим гроші?
може вєлічія хочуть, та хочуть павтаріть?
вагнеровці, ці дійсно тупо за гроші, і в інтересах рабсіїї.. по всьому світі роблять бардак..
окупувати, винищити, пограбувати... а потім ще століття доїти Україну, паразитувати на її землі, історії,
це вони звичайно бажають..