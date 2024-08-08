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Бійці полонили вісьмох окупантів поблизу Часового Яру. ВIДЕО

Українські воїни полонили вісьмох окупантів поблизу Часового Яру на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій "трофей" бійці показали у соцмережах.

Також дивіться: Понад 50 російських прикордонників здаються у полон на КПП "Суджа". Повне ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) Донецька область (8453) полонені (2263) Часів Яр (328)


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Топ коментарі
+17
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08.08.2024 16:56
+14
Судячи з повідомлення джерела, полонені були захоплені при наступних обставинах:

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-7-2024 @ "Сили оборони мають незначні успіхи на Донеччині. Вони змогли відбити позиції в районі Часового Яру і демонструють просування. ...зазначається, що 7 серпня українські захисники відбили обмежені позиції поблизу Часового Яру, а геолокаційні кадри показують, що Сили оборони незначно просунулися через канал Сіверський Донець - Донбас і відновили деякі позиції у лісництві Ступки Голубовські 2 на південь від Часового Яру.".
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08.08.2024 16:59
+12
В російському полоні декілька тисяч Українських полонених. Тому кожен полонений росіянин - це визволений з неволі Український воїн.
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08.08.2024 16:55
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кукусікі, *****!
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08.08.2024 16:44 Відповісти
Сумні кукусіки
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08.08.2024 16:45 Відповісти
Вони не сумні , вони раді що в українському полоні їх нагодують полікують і може обміняють хоча це необов'язково .
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08.08.2024 16:55 Відповісти
Щось я чув, що на обмін ідуть ті, хто погоджується/виказав бажання, а не "відібрали перших ліпших NN голів".

Тож за бажання - можуть пересидіти в полоні до кінця війни.
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08.08.2024 18:27 Відповісти
Орест ти неуявляєш на скільки ти правий .
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08.08.2024 19:58 Відповісти
уявляю. І ФСБ-шники уявляють. Тому здаються ротами, як бачимо по відосам з Суджі.
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08.08.2024 20:02 Відповісти
Раді ті , що вже на довольствії пики від'їдають. А ці ще сидять моляться і виділяють адреналін, в очікуванні кастрації, монтажної піни, розп'яття і згвалтування біндєрафцамі🤔🤫
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08.08.2024 19:05 Відповісти
а навіщо??
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08.08.2024 16:47 Відповісти
Щоб привіт передать, шо не ясно ?
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08.08.2024 16:53 Відповісти
В російському полоні декілька тисяч Українських полонених. Тому кожен полонений росіянин - це визволений з неволі Український воїн.
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08.08.2024 16:55 Відповісти
Сволота.
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08.08.2024 16:54 Відповісти
Одноразовые спонсоры Автоваза.
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08.08.2024 16:54 Відповісти
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08.08.2024 16:56 Відповісти
Судячи з повідомлення джерела, полонені були захоплені при наступних обставинах:

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-7-2024 @ "Сили оборони мають незначні успіхи на Донеччині. Вони змогли відбити позиції в районі Часового Яру і демонструють просування. ...зазначається, що 7 серпня українські захисники відбили обмежені позиції поблизу Часового Яру, а геолокаційні кадри показують, що Сили оборони незначно просунулися через канал Сіверський Донець - Донбас і відновили деякі позиції у лісництві Ступки Голубовські 2 на південь від Часового Яру.".
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08.08.2024 16:59 Відповісти
У всіх обличчя не обтяжені інтелектом .... Але крайній праворуч - його потрібно дуже ретельно перевіряти ....
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08.08.2024 17:04 Відповісти
Правого зразу "расстрелять"!
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08.08.2024 17:16 Відповісти
Для начала разговора...
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08.08.2024 17:56 Відповісти
А може він не хоче.
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08.08.2024 18:08 Відповісти
200 гр. хліба і піввідра води з річки на день..і фсьо,не фуй жирувати у полоні..падли..
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08.08.2024 17:49 Відповісти
 
 