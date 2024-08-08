Бійці полонили вісьмох окупантів поблизу Часового Яру. ВIДЕО
Українські воїни полонили вісьмох окупантів поблизу Часового Яру на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій "трофей" бійці показали у соцмережах.
Топ коментарі
+17 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар08.08.2024 16:56
+14 Тонка червона лінія
показати весь коментар08.08.2024 16:59
+12 Sergiy Ko
показати весь коментар08.08.2024 16:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тож за бажання - можуть пересидіти в полоні до кінця війни.
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-7-2024 @ "Сили оборони мають незначні успіхи на Донеччині. Вони змогли відбити позиції в районі Часового Яру і демонструють просування. ...зазначається, що 7 серпня українські захисники відбили обмежені позиції поблизу Часового Яру, а геолокаційні кадри показують, що Сили оборони незначно просунулися через канал Сіверський Донець - Донбас і відновили деякі позиції у лісництві Ступки Голубовські 2 на південь від Часового Яру.".