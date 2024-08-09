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Атака дронів на аеродром під Липецьком: евакуюють кілька населених пунктів. ВIДЕО

У Липецьку у ніч проти 9 серпня місцеві повідомили про "масовану атаку безпілотників". Влада заявила про роботу ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Липецький губернатор Ігор Артамонов, заявляв про запровадження в області "режиму повітряної небезпеки" ще близько 01:46. Пізніше було оголошено про загрозу атаки дронів на території як самого Липецька, так і області. Вже о 03:14 губернатор поскаржився на "масовану атаку" безпілотників, та заявив про роботу ППО.

"Увага! Липецьк зазнав масованої атаки БПЛА. Працюють ППО", написав він у своєму Telegram.

Telegram-канали повідомили про те, що у Липецьку пролунали від 3 до 10 вибухів та були спалахи у небі.

Пізніше  губернатор заявив, що сталася "детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель", й на місці працюють екстрені служби. За його словами, внаслідок падіння БПЛА "пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури", і є "порушення електропостачання".

"Фахівці розпочали відновлювальні роботи. Загроза атаки БПЛА зберігається. Працюють ППО та засоби придушення", - написав липецький губернатор.

Згодом стало відомо, що на території Липецького муніципального округу (РФ) запроваджують режим НС та оголосили про евакуацію чотирьох населених пунктів: Копцеві хутора, Федоровка, Яковлевка, Тинковка.

Вищевказані населені пункти, де проводиться евакуація мешканців, розташовані недалеко від військового аеродрому.

Пізніше липецький губернатор уточнив, що до зони евакуації потрапляють 416 домоволодінь.

"До всіх населених пунктів прибули автобуси для евакуації мешканців. На місці працюють екстрені служби та голова Липецького муніципального округу. Ведеться подомовий обхід. Частина мешканців вирішила не залишати будинки і сховатися у підвалах", - розповів він.

У Головному управлінні МНС з Липецької області у заяві щодо інциденту підтверджують пожежу на військовому аеродромі у цьому регіоні.

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Автор: 

вибух (4451) росія (65146) аеродром (300)


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Топ коментарі
+22
Сьогодні на нічному чергуванні був Ліпецьк. Прилетіло гарно на військовий аеродром https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B038 Ліпецьк-2 (від Вовчанська по прямій 300+ км). Близько другої години ночі над містом почали гриміти вибухи. Також було чутно звуки моторів у небі. Від 3 до 10 гучних звуків та спалахів. На аеродромі пожежа, всі бігають, суєтяться… Також прилетіло по якійсь ПС. Дуже хотілось щоб це була https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B032 ПС Ліпєцкая 500/220/35 кВ, 1503 MVA, шоб у них там все потухло в області хоч на пару днів. Там ще поряд є https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B031 63-й арсенал , але ж для нього потрібні трохи інші дівайся, а не БПЛА.
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09.08.2024 06:53
+12
Файно палає ваєнний аерадром.

Кацапка на першому відео теж схвально прокоментувала цю чудову подію.
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09.08.2024 06:33
+9
Здається стає зрозумілим навіщо був цей захід у Курській області. Придушити ППО кацапів для знищення аеродромів.
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09.08.2024 06:30
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Певно ще один склад КАБів розфігачили
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09.08.2024 06:30 Відповісти
ну, КАБи там можливо і не тримали, бо є летовища поближче щоб возити до нас КАБи. Але ж https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B039 склад авіаційного озброєння недалечко за кілометр від ЗПС там є, і багато чого під відкритим небом. Тільки невідомо, чи прилетіло прямо туди, чи ні.
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09.08.2024 07:04 Відповісти
Тіха ліпєцкая ночь 😂
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09.08.2024 12:29 Відповісти
Здається стає зрозумілим навіщо був цей захід у Курській області. Придушити ППО кацапів для знищення аеродромів.
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09.08.2024 06:30 Відповісти
також відстань скоротити, скоро нептуном до мокви достанемо
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09.08.2024 06:31 Відповісти
ніяк це не скоротило відстань. ПУ як маневрували у глибині, так і пересуваються між тими позиціями. Не будуть їх тягти до кордону.
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09.08.2024 07:13 Відповісти
а ви ото все знаєте хто де маневрує 😁
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09.08.2024 07:15 Відповісти
де точно, звісно не знаю, але у відкритих мілітарних джерелах писали, що пуски модернізованих "нептунів" виконуються з глибини тилових областей для запобігання уражень російською балістикою.. Якщо програма "дронопад" буде успішною, і за три-чотири місяці вдасться очистити небо від "зал" і особливо "орланів", то можливо тоді ПУ підтягнуть ближче до Харківської і Сумської області. Але це не точно.
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09.08.2024 07:26 Відповісти
захід у Курську область на їхню ППО ніяким чином не вплинув. Хіба що нам вдалось алаверди спалити з землі їхній "бук"
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09.08.2024 07:09 Відповісти
Файно палає ваєнний аерадром.

Кацапка на першому відео теж схвально прокоментувала цю чудову подію.
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09.08.2024 06:33 Відповісти
Ві проста не панимаіти, исвио ідьот па строго утвиржденаму плану!
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09.08.2024 06:45 Відповісти
Сьогодні на нічному чергуванні був Ліпецьк. Прилетіло гарно на військовий аеродром https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B038 Ліпецьк-2 (від Вовчанська по прямій 300+ км). Близько другої години ночі над містом почали гриміти вибухи. Також було чутно звуки моторів у небі. Від 3 до 10 гучних звуків та спалахів. На аеродромі пожежа, всі бігають, суєтяться… Також прилетіло по якійсь ПС. Дуже хотілось щоб це була https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B032 ПС Ліпєцкая 500/220/35 кВ, 1503 MVA, шоб у них там все потухло в області хоч на пару днів. Там ще поряд є https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B031 63-й арсенал , але ж для нього потрібні трохи інші дівайся, а не БПЛА.
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09.08.2024 06:53 Відповісти
Такі да. Душевно палає та вибухає на кацапському льотовищі.
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09.08.2024 07:02 Відповісти
Ох как хорошо пылает, прям как жопа у кацапни! Но у кацапов еще очень много Аеродромов, к сожалению!
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09.08.2024 07:09 Відповісти
на відстані до трьохсот клометрів - десь десяток.
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09.08.2024 07:29 Відповісти
гарний ранок...
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09.08.2024 07:35 Відповісти
Чудова робота , піднімає моральний дух українців і наших союзників, чекаємо дозвіл Ґосдепа на Атакамси по **********, успіхи необхідно підтримати!
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09.08.2024 07:52 Відповісти
Патерь нет! ?

Эта фейк!?

Да, кацапы ?
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09.08.2024 07:54 Відповісти
100%фейк, на самам дєлє то гаріт ліпєцкая фабріка, і взриваєтся шыкалат!!
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09.08.2024 07:59 Відповісти
Душевно так, по домашньому камінці з неба...
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09.08.2024 08:00 Відповісти
треба ще підпалювати кацапські поля-хай жеруть кору берьози
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09.08.2024 08:06 Відповісти
Схоже попали куди треба)
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09.08.2024 08:22 Відповісти
Smatriu ruskim nravitsa etat reality show ......
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09.08.2024 08:32 Відповісти
С липецким почином товарищ и.
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09.08.2024 08:36 Відповісти
То здетонували прострочені шоколадки Петра Олексійовича, залишені на Ліпецькій кондитерській хвабриці.

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09.08.2024 08:46 Відповісти
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09.08.2024 09:47 Відповісти
Не бажають евакуюватися та ховаються по підвалах ... тобто теж є свої ждуни ...
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09.08.2024 10:51 Відповісти
Тільки зараз розумію на скільки ми були слабкі і безпомічні на початку війни.. Якби були такі удари у 2022 році,кацапи,мабуть,мали зовсім інший результат на полі бою. Тому важливо,гіпер-важливо,питання виживання, думати всіма ізвілінами одразу,коли обираємо собі владу. І піднімати жопи і йти на вибори. Явка у 40 з лишнім відсотків говорить про те,що жопи на диванах чогось чекали.
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09.08.2024 11:32 Відповісти
Красота! Ну от дивився б і дивився!
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09.08.2024 14:42 Відповісти
Предлагаю вернуть Шойгу на должность министра ЧС,

т.к. он помог обеспечить МЧС РФ большими объёмами работы.
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10.08.2024 01:56 Відповісти
 
 