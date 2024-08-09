Атака дронів на аеродром під Липецьком: евакуюють кілька населених пунктів. ВIДЕО

У Липецьку у ніч проти 9 серпня місцеві повідомили про "масовану атаку безпілотників". Влада заявила про роботу ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Липецький губернатор Ігор Артамонов, заявляв про запровадження в області "режиму повітряної небезпеки" ще близько 01:46. Пізніше було оголошено про загрозу атаки дронів на території як самого Липецька, так і області. Вже о 03:14 губернатор поскаржився на "масовану атаку" безпілотників, та заявив про роботу ППО.

"Увага! Липецьк зазнав масованої атаки БПЛА. Працюють ППО", написав він у своєму Telegram.

Telegram-канали повідомили про те, що у Липецьку пролунали від 3 до 10 вибухів та були спалахи у небі.

Пізніше губернатор заявив, що сталася "детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель", й на місці працюють екстрені служби. За його словами, внаслідок падіння БПЛА "пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури", і є "порушення електропостачання".

"Фахівці розпочали відновлювальні роботи. Загроза атаки БПЛА зберігається. Працюють ППО та засоби придушення", - написав липецький губернатор.

Згодом стало відомо, що на території Липецького муніципального округу (РФ) запроваджують режим НС та оголосили про евакуацію чотирьох населених пунктів: Копцеві хутора, Федоровка, Яковлевка, Тинковка.

Вищевказані населені пункти, де проводиться евакуація мешканців, розташовані недалеко від військового аеродрому.

Пізніше липецький губернатор уточнив, що до зони евакуації потрапляють 416 домоволодінь.

"До всіх населених пунктів прибули автобуси для евакуації мешканців. На місці працюють екстрені служби та голова Липецького муніципального округу. Ведеться подомовий обхід. Частина мешканців вирішила не залишати будинки і сховатися у підвалах", - розповів він.

У Головному управлінні МНС з Липецької області у заяві щодо інциденту підтверджують пожежу на військовому аеродромі у цьому регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль наказав пропагандистським медіа порівнювати події в Курській області з Курською битвою, - росЗМІ