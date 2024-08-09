В окупованому Криму вночі лунали вибухи. ВIДЕО
У ніч на 9 серпня на тимчасово окупованому півострові Крим лунали потужні вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер.
"У Чорноморському стрілянина, один сильний вибух", - йдеться у повідомленні.
Згодом очевидці повідомили про ще один вибух у Чорноморському.
Пізніше пролунали вибухи й у Сакському районі.
"Десь між Саками та Качею голосно було. Ймовірно, з боку моря", - зазначається у дописі.
Невдовзі вибухи пролунали й у Севастополі.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що російські військові відбивають атаку морських дронів та нібито вже збили ракету "Нептун".
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мабудь хенерал баканов, друг дитинства