В окупованому Криму вночі лунали вибухи. ВIДЕО

У ніч на 9 серпня на тимчасово окупованому півострові Крим лунали потужні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер.

"У Чорноморському стрілянина, один сильний вибух", - йдеться у повідомленні.

Згодом очевидці повідомили про ще один вибух у Чорноморському.

Пізніше пролунали вибухи й у Сакському районі.

"Десь між Саками та Качею голосно було. Ймовірно, з боку моря", - зазначається у дописі.

Невдовзі вибухи пролунали й у Севастополі.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що російські військові відбивають атаку морських дронів та нібито вже збили ракету "Нептун".

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