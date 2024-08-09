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В окупованому Криму вночі лунали вибухи. ВIДЕО

У ніч на 9 серпня на тимчасово окупованому півострові Крим лунали потужні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер.

"У Чорноморському стрілянина, один сильний вибух", - йдеться у повідомленні.

Згодом очевидці повідомили про ще один вибух у Чорноморському.

Пізніше пролунали вибухи й у Сакському районі.

"Десь між Саками та Качею голосно було. Ймовірно, з боку моря", - зазначається у дописі.

Невдовзі вибухи пролунали й у Севастополі.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що російські військові відбивають атаку морських дронів та нібито вже збили ракету "Нептун".

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Автор: 

вибух (4451) Крим (14143)


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Кавовий апарат Буданги взірвався?
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09.08.2024 07:25 Відповісти
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09.08.2024 07:27 Відповісти
текст під мапою написав

мабудь хенерал баканов, друг дитинства
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09.08.2024 07:59 Відповісти
Чим били, асвальтом чи деревами?
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09.08.2024 07:32 Відповісти
У цьому випадку - "какаяразница?" На@бнули й СЛАВА ЗСУ!
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09.08.2024 07:52 Відповісти
вчителями із зарплатнею у 4000 доларів ))
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09.08.2024 10:49 Відповісти
Ссаки отошли
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09.08.2024 14:40 Відповісти
 
 