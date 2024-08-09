Окупант катався на мотоциклі біля Роботиного на Запоріжжі і йому відірвало ногу. ВIДЕО
Поблизу Роботиного Запорізької області знищено окупанта, який рухався на мотоциклі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту ліквідації опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанту у результаті вибуху відірвало ногу.
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+16 Валерій Кваша
показати весь коментар09.08.2024 09:37
+16 Urs
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+15 Qq Qqq #455433
показати весь коментар09.08.2024 09:47
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кавіляй патіхонєчку, а мєня пазабудь
зажівут тваі ножєнькі, пражівьош как нібудь
кров'юбоярою ...
Дієво. Тепер (якщо виживе) буде на інвалідному візку ганяти по привокзальній площі Мухосранська.
Сподіваюсь, хоч насіння необсмажене було в карманах.
Сподіваюсь, хоч насіння необсмажене було в карманах.