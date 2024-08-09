Окупант катався на мотоциклі біля Роботиного на Запоріжжі і йому відірвало ногу. ВIДЕО

Поблизу Роботиного Запорізької області знищено окупанта, який рухався на мотоциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту ліквідації опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанту у результаті вибуху відірвало ногу.

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