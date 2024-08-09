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Окупант катався на мотоциклі біля Роботиного на Запоріжжі і йому відірвало ногу. ВIДЕО

Поблизу Роботиного Запорізької області знищено окупанта, який рухався на мотоциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту ліквідації опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанту у результаті вибуху відірвало ногу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант на мотоциклі розчиняється у повітрі після наїзду на протитанкову міну. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) Запорізька область (3601) мотоцикл (81)


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Топ коментарі
+16
''Нехай щастить''.
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09.08.2024 09:37
+16
завжди знав що мотокрос - небезпечне заняття.
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09.08.2024 09:40
+15
Та ні, не в даному випадку. Там явно крім відсутності ноги видно і відсутність частини правої руки. Тільки на відео 15 секунд він навіть не намагається дістати турнікет або жгут, а при таких травмах він не тільки навряд чи зможе собі допомогти, але і інших свинособак рядом нема для допомоги. Здох ублюдок, стік кров'ю боярою ...
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09.08.2024 09:47
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''Нехай щастить''.
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09.08.2024 09:37 Відповісти
завжди знав що мотокрос - небезпечне заняття.
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09.08.2024 09:40 Відповісти
А потім десь на расєє

кавіляй патіхонєчку, а мєня пазабудь

зажівут тваі ножєнькі, пражівьош как нібудь
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09.08.2024 09:41 Відповісти
Та ні, не в даному випадку. Там явно крім відсутності ноги видно і відсутність частини правої руки. Тільки на відео 15 секунд він навіть не намагається дістати турнікет або жгут, а при таких травмах він не тільки навряд чи зможе собі допомогти, але і інших свинособак рядом нема для допомоги. Здох ублюдок, стік кров'ю боярою ...
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09.08.2024 09:47 Відповісти
А я йому бажаю щоб він в такому вигляді жив 100 років.
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09.08.2024 10:04 Відповісти
Згоден, якщо його гогошари розвiшанi по кущам (зароастрически).
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09.08.2024 11:02 Відповісти
Їбать, Рембо.... Екстремал .
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09.08.2024 09:42 Відповісти
занесло)
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09.08.2024 09:42 Відповісти
Ногу і яйця, а ще руку🤪
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09.08.2024 09:43 Відповісти
У тайзі знайдуть кусок деревини то йбуде нога,з головою трохи важче.
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09.08.2024 09:45 Відповісти
Никаких сложностей.Полить боярой из фанфурика и через день приживется, и будет славить путена.
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09.08.2024 11:58 Відповісти
Курил наверно. Нельзя курить.
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09.08.2024 09:45 Відповісти
Ну що, довийобувався, шумахер... ***🤔🧐😁 Це тобі не на мопеді під сільським клубом в усть-*********** перед дівками-петеушницями по суботах перед танцями вийобуватися 😁 Все, тепер не зможеш гопака на честь входження Курської народної республіки до складу України зтанцювати 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.08.2024 09:50 Відповісти
Валентіно Россі з нього не вийшло, тому може стане недомарєсьєвим.
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09.08.2024 10:03 Відповісти
Купила мама мені коня, але задньої ноги у ньоги нема
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09.08.2024 09:52 Відповісти
Зато права нога потіти не буде .
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09.08.2024 10:01 Відповісти
А также экономия на сапоге и носке.С любой стороны-профит.Только спасибо не скажет,ибо через 15 минут сдохнет от кровопотери.
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09.08.2024 12:01 Відповісти
Відтепер суцільна економія!! Шкарпетки можна не пару купляти, а по одній, і чоботи тільки лівий. Во його жінці пощастило!!
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09.08.2024 10:07 Відповісти
А чого він далі не їде? Тормоз якийсь.))
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09.08.2024 10:09 Відповісти
Без ноженьки залишився карась 🤣
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09.08.2024 10:19 Відповісти
Там легше назвати що залишилось, ніж те що повідривало.
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09.08.2024 10:46 Відповісти
две клешни и ногу
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09.08.2024 10:37 Відповісти
ще на черепно-лицевій частині голови, де щелепа і ніс багато чого бракує
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09.08.2024 10:53 Відповісти
О-о-о, це нові штрафні санкції за порушення ПДР?!!

Дієво. Тепер (якщо виживе) буде на інвалідному візку ганяти по привокзальній площі Мухосранська.
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09.08.2024 10:38 Відповісти
Мабуть уявив себе шаленим Максом воїном доріг, і що це все не насправді.
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09.08.2024 10:44 Відповісти
Що не Макс вiн та i не уявив, бо так i не вийшов iз больового шоку. Коли твоi рухи - це алгоритм якихось iнстинктивних рухiв, бiгти з мiсця пригоди.
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09.08.2024 11:06 Відповісти
Та те пусте, я з задоволенням запам`ятаю його таким.
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09.08.2024 11:08 Відповісти
... і він не в Україні.

Сподіваюсь, хоч насіння необсмажене було в карманах.
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09.08.2024 11:11 Відповісти
... і він не в Україні.

Сподіваюсь, хоч насіння необсмажене було в карманах.
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09.08.2024 11:12 Відповісти
Ява Ява недрожи шала...........а
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09.08.2024 10:53 Відповісти
І ні автоматіка, ні пістолетіка, ні гранатки - прийдеться здихати довше і болісне.
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09.08.2024 10:59 Відповісти
"Ну, как покатался?"
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09.08.2024 11:09 Відповісти
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09.08.2024 11:49 Відповісти
мот жалко..
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09.08.2024 12:27 Відповісти
Теперь на ровері до накабздона попрямує.
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09.08.2024 13:23 Відповісти
Проще было написать, что у него одна только 1 нога и осталась. Рук нет, хлебало тоже оторвало, с яйцами тоже неясно, походу и их нет. В общем, одна нога целая и хватит ему
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09.08.2024 13:26 Відповісти
Та і йух з ним! Хоча це ще і невідомо...
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09.08.2024 14:26 Відповісти
На мацациклі? Відпанахало - точність - ду мулімєтра!
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09.08.2024 16:56 Відповісти
там ще й дві культяпки залишилось замість рук....

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09.08.2024 17:20 Відповісти
No more biking!
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09.08.2024 18:54 Відповісти
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09.08.2024 21:05 Відповісти
 
 