УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10584 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
25 913 33

Удар РСЗВ "HIMARS" по полігону окупантів на запорізькому напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, вчорашньої атаки РСЗВ "HIMARS" на полігон окупантів у тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапис видно, що по скупченню техніки та окупантів завдано удару касетними боєприпасами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракета "HIMARS" прямим влучання знищує ЗРК "Бук" поблизу окупованого Токмака. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) Запорізька область (3601) HIMARS (307)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
показати весь коментар
09.08.2024 12:21
+22
у дуршлаг русню ))
показати весь коментар
09.08.2024 12:14
+20
Кучно так суббоеприпасы легли , видать к дождю.
показати весь коментар
09.08.2024 12:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у дуршлаг русню ))
показати весь коментар
09.08.2024 12:14 Відповісти
А город подумал: ученья идут.
показати весь коментар
09.08.2024 12:14 Відповісти
"HIMARSскі"мухи налитіли,

Все кацапське подвір'я - позвізде
показати весь коментар
09.08.2024 12:15 Відповісти
Кучно так суббоеприпасы легли , видать к дождю.
показати весь коментар
09.08.2024 12:15 Відповісти
Лягли кучно, но там практично нічого не було у тому колі, і чому тільки 1 ракета а не вкрити весь полігон хоча б 3-4 ракетами?
показати весь коментар
09.08.2024 14:31 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 12:21 Відповісти
вроде 20 км до курчатова осталось
показати весь коментар
09.08.2024 13:41 Відповісти
Сказано ж - ПОЛІГОН, тобто де тренуються стріляти і ціллю був особовий склад, а не техніка чи **********!
показати весь коментар
09.08.2024 12:29 Відповісти
ну блін. жалко що то не техніка.
показати весь коментар
09.08.2024 13:06 Відповісти
друшляки не горять.
показати весь коментар
09.08.2024 12:30 Відповісти
Какая то оголтелая русофобия с последующим актом массового суицида.
показати весь коментар
09.08.2024 12:23 Відповісти
Красіво однако.
показати весь коментар
09.08.2024 13:19 Відповісти


і вже окрема подяка за нагадування хіта "лохматих років" юності від Smokie / "Я встречу тебя (кацап) в полночь.."
показати весь коментар
09.08.2024 12:25 Відповісти
Ну,то так і треба писати: -I meet You at midnight!

my mexican girl )
показати весь коментар
09.08.2024 12:40 Відповісти
Для х...... Може звучати і так -я встречу тебя в полночь, терпи моя красавица.
показати весь коментар
09.08.2024 14:44 Відповісти
Я б назвав патлатих років.
показати весь коментар
09.08.2024 13:36 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4707779-fsb-zaiavyla-pro-zatrymannia-zhytelia-kurschyny-yakyi-filmuvav-rozbytu-kolonu ФСБ заявила про затримання жителя Курщини, який фільмував розбиту колону. Тож цьому чоловікові не позаздриш.
показати весь коментар
09.08.2024 12:26 Відповісти
та там затримувати і затримувати. Цих відео, знятих з проїжджаючого авто вже було декілька.
показати весь коментар
09.08.2024 12:32 Відповісти
Как-то безлюдно уж очень...
показати весь коментар
09.08.2024 12:34 Відповісти
За музыкальное сопровождение +100500 !
показати весь коментар
09.08.2024 12:44 Відповісти
Давно вже бавовнятко так не розважалося, як в останні дні
показати весь коментар
09.08.2024 12:51 Відповісти
Ocen ponravilos,kaseti krasivo padajet
показати весь коментар
09.08.2024 13:00 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
09.08.2024 13:00 Відповісти
Гарне кіно, нажаль короткометражка.
показати весь коментар
09.08.2024 13:01 Відповісти
Музичний супровід від Smokie - шедевр
показати весь коментар
09.08.2024 13:02 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 13:07 Відповісти
Як накладається музичний супровід від Smokie на відео просто шедевр.
показати весь коментар
09.08.2024 13:07 Відповісти
"по скупченню" між іншим і не влучили. Таке враження, до просто налякали...
показати весь коментар
09.08.2024 13:11 Відповісти
А не хоцца побувати ?
показати весь коментар
09.08.2024 14:51 Відповісти
Это ещё посевная, или уже уборочная?
показати весь коментар
09.08.2024 13:44 Відповісти
Музичка бімба як і відео
показати весь коментар
09.08.2024 16:25 Відповісти
а вдоль дароги камазы дагарают а в грузовиках кучи трупов ..хароших узких.. --- и тишина
показати весь коментар
09.08.2024 17:56 Відповісти
 
 