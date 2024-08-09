Удар РСЗВ "HIMARS" по полігону окупантів на запорізькому напрямку. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, вчорашньої атаки РСЗВ "HIMARS" на полігон окупантів у тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапис видно, що по скупченню техніки та окупантів завдано удару касетними боєприпасами.
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+30 Максім ХОЙ #398010
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+20 Сергей Бойко #578883
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my mexican girl )