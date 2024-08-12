Бійці бригади "Азов" знищили ворожий танк у посадці. ВIДЕО

Розвідка 12-ої бригади "Азов" помітила ворожий танк у посадці. Пілот РУБпАК майстерно обійшов дію ворожого РЕБ і уразив ціль в люк башти.

В результаті атаки повністю вигорів танк, якому не допоміг антидроновий захист, повідомляє Цензор.НЕТ.

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