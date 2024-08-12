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Бійці бригади "Азов" знищили ворожий танк у посадці. ВIДЕО

Розвідка 12-ої бригади "Азов" помітила ворожий танк у посадці. Пілот РУБпАК майстерно обійшов дію ворожого РЕБ і уразив ціль в люк башти.

В результаті атаки повністю вигорів танк, якому не допоміг антидроновий захист, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські захисники атакували позиції окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7227)


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12.08.2024 18:43 Відповісти
це останні моделі ФПВ, там керування на основі штучного інтелекту - штучний інтелект бачить якусь россійську дірку і влітає туди
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12.08.2024 19:05 Відповісти
ні, це все робиться руцями.
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13.08.2024 00:13 Відповісти
Файно!
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12.08.2024 18:48 Відповісти
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12.08.2024 19:11 Відповісти
"Знесла курочка яєчко... Та не просте - а вогняне... "!
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12.08.2024 19:28 Відповісти
люк мехвода, але це так само гарно
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12.08.2024 19:34 Відповісти
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13.08.2024 00:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YGULzVpxIAE
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13.08.2024 01:44 Відповісти
 
 