Бійці бригади "Азов" знищили ворожий танк у посадці. ВIДЕО
Розвідка 12-ої бригади "Азов" помітила ворожий танк у посадці. Пілот РУБпАК майстерно обійшов дію ворожого РЕБ і уразив ціль в люк башти.
В результаті атаки повністю вигорів танк, якому не допоміг антидроновий захист, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Сергей Бойко #578883
показати весь коментар12.08.2024 18:43 Відповісти Мені подобається 10
Макс driver507
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Pavel Korovin
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Яр Холодний
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Віктор Поліщук #162575
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Кирило Кожумяка
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