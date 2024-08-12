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Українські захисники атакували позиції окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці групи ARMAGEDON 422 LUFTWAFFE за допомогою дронів нанесли вогневе ураження по позиціях окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили в телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники знищили ворожий "Ланцет" на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) Запорізька область (3601)


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А куди всі дописувачі подівались, ті що ...всьо пропало, надаа дагаваріватьсяяя... Тут що, одні кацапи?
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12.08.2024 18:09 Відповісти
полюють хлопці орків
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12.08.2024 18:09 Відповісти
забьмо всіх - і руських бурятів і руських якутів - забьємо всіх...
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13.08.2024 03:50 Відповісти
забьємо
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13.08.2024 03:53 Відповісти
 
 