Українські захисники атакували позиції окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Бійці групи ARMAGEDON 422 LUFTWAFFE за допомогою дронів нанесли вогневе ураження по позиціях окупантів на Запорізькому напрямку.
Про це повідомили в телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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