Українські захисники атакували позиції окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці групи ARMAGEDON 422 LUFTWAFFE за допомогою дронів нанесли вогневе ураження по позиціях окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили в телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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