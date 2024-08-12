Украинские защитники атаковали позиции оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы группы ARMAGEDON 422 LUFTWAFFE с помощью дронов нанесли огневое поражение по позициям оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в телеграм-канале Оперативний ЗСУ, передает Цензор.НЕТ.

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