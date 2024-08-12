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Украинские защитники атаковали позиции оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы группы ARMAGEDON 422 LUFTWAFFE с помощью дронов нанесли огневое поражение по позициям оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в телеграм-канале Оперативний ЗСУ, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили вражеский "Ланцет" на Волчанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) Запорожская область (3079)


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А куди всі дописувачі подівались, ті що ...всьо пропало, надаа дагаваріватьсяяя... Тут що, одні кацапи?
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12.08.2024 18:09 Ответить
полюють хлопці орків
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12.08.2024 18:09 Ответить
забьмо всіх - і руських бурятів і руських якутів - забьємо всіх...
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13.08.2024 03:50 Ответить
забьємо
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13.08.2024 03:53 Ответить
 
 