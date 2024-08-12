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Новини Відео Війна
14 010 28

Воїни 47 ОМБр ліквідували ворожу штурмову групу на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади дронами-камікадзе ліквідували ворожу штурмову групу на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протитанкіст про втрати окупантів на війні за два роки: "Підбив 23 одиниці ворожої техніки, - це тільки те, що підтверджено". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3918) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+32
Не шкода нікого !!!вони прийшли в нашу Хату ...без запрошеня !!! Смерть ворогам !!!
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12.08.2024 23:04
+15
Гарна робота-виконавцям респект...
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12.08.2024 23:12
+14
Вподобайка,!
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12.08.2024 23:07
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Не шкода нікого !!!вони прийшли в нашу Хату ...без запрошеня !!! Смерть ворогам !!!
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12.08.2024 23:04 Відповісти
Вподобайка,!
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12.08.2024 23:07 Відповісти
кожному кацапу по дрону в кожну ногу.
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12.08.2024 23:12 Відповісти
Замовлення виконано згідно з вашим запитом:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1eq1csm/ua_72nd_mechanized_brigades_bulava_uav_team_used/

Опариші копошаться в лайні
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13.08.2024 01:14 Відповісти
що цікаво - більшість із них навіть по цих пір не мають уяви, як виглядає поле бою у ******** війні. Не уявляють, що іх видно не тільки вдень, але і вночі. Дика чухлома.
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13.08.2024 01:55 Відповісти
Звичайно, їм не вистачає бойового досвіду, але їм він і не потрібний, бо ці одноразові гандони не доживають до його придбання. Ну і добре!
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13.08.2024 02:03 Відповісти
річ навіть не в досвіді, а в тому, що вони не мають уяви про війну сьогодення. Вони живуть уявленнями щонайбільше фільмами про Афган, або розповідями про чеченську війну.
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13.08.2024 02:10 Відповісти
Ну, а хто взагалі серед кацапів має хоч якесь уявлення чи інформацію про ******* війну? Їм це ніхто не розказує, це таємниця. Натомість пропаганда працює на 150%. Від красивих банерів у місті до професійних видосів на ТБ. Краса! Вкрав, випив, у мішок. Вкрав, випив, у мішок. Романтика. Подивишся передачі Золкіна ... просто окуеваешь з дебілів, що в них у бошке. Суцільне сміття.
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13.08.2024 02:35 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
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12.08.2024 23:12 Відповісти
крайній кудись повз у нору...подранок грьобаний
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12.08.2024 23:18 Відповісти
останньому там навіть яму гарну викопали. буде там з комфортом гнити
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12.08.2024 23:19 Відповісти
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12.08.2024 23:20 Відповісти
В квача з дронами вирішили пограти, догралися.
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12.08.2024 23:21 Відповісти
Камера на дроні спостереження,якісна.
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12.08.2024 23:28 Відповісти
Штурмова група - 4 кацапи... Нє, це якщо проти одного нашого дроновода, то воно конєшно, група
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12.08.2024 23:28 Відповісти
Це група - половина відділення, старший групи та 2-3 бійця.
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12.08.2024 23:43 Відповісти
Набігалися і здохли - чарівно))
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12.08.2024 23:29 Відповісти
После 50-й секунды... Не, ну какой же наш дрончик настырный однако.
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12.08.2024 23:33 Відповісти
Все - на заслуженный отдых 😁
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12.08.2024 23:47 Відповісти
заслуженный подых
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13.08.2024 12:44 Відповісти
ВОТ ЭТО КРОВАВЫЙ СПОРТ !!!
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13.08.2024 00:14 Відповісти
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЭТО КАК ОЛИМПИЙСКИМ СПОРТОМ ТАМ ГДЕ БЕЗПРЕДЕЛЬЩИКИ !) В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА !!!
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13.08.2024 00:16 Відповісти
Ну концовка марганцовка , супер молодцы, Слава Украине!!
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13.08.2024 00:24 Відповісти
А обвішалися крамом, ніби на ринок зібралися - ну й нормально так наторгували собі їпальниками, кабзон задоволений.
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13.08.2024 01:45 Відповісти
Гарне відео .
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13.08.2024 07:52 Відповісти
оператор дрону, має час та натхнення.
можна поганяти кацапа по українським чорноземам, перед смертю.
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13.08.2024 10:19 Відповісти
Мене жахнУло СЕЛО! Ні одної цілої будівлі! Дерева "обчухрані" - наче їх велетенські кози обгризали А там же люди жили! Вже зараз варто якомусь архітектурному інституту розробить кілька проектів відновлення житла Найбільш швидке будівництво - "блочне"
Розмінували територію
Розчистили від руїн
Розмітили вулиці
Викопали траншеї та заклали фундаменти
Завезли з заводу залізобетонних конструкцій готові стіни
Встановили та позварювали стики
Накрили дахом
А потім уже можна встановлювать вікна двері підводить комунікації
За наявності типових деталей будівництва село можна "поставить" за місяць!
Так - це "мінімалка" Але іншого виходу нема! Людей треба повертать додому Бо коли вони "приживуться" у місцях евакуації - та земля пусткою стане!
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13.08.2024 11:46 Відповісти
Дронове сафарі....🦞
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13.08.2024 15:45 Відповісти
 
 