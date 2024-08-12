Воїни 47 ОМБр ліквідували ворожу штурмову групу на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці 47-ої окремої механізованої бригади дронами-камікадзе ліквідували ворожу штурмову групу на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у соцмережі.
Топ коментарі
+32 Luiza
показати весь коментар12.08.2024 23:04
+15 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар12.08.2024 23:12
+14 sergej gorin
показати весь коментар12.08.2024 23:07
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1eq1csm/ua_72nd_mechanized_brigades_bulava_uav_team_used/
Опариші копошаться в лайні
можна поганяти кацапа по українським чорноземам, перед смертю.
Розмінували територію
Розчистили від руїн
Розмітили вулиці
Викопали траншеї та заклали фундаменти
Завезли з заводу залізобетонних конструкцій готові стіни
Встановили та позварювали стики
Накрили дахом
А потім уже можна встановлювать вікна двері підводить комунікації
За наявності типових деталей будівництва село можна "поставить" за місяць!
Так - це "мінімалка" Але іншого виходу нема! Людей треба повертать додому Бо коли вони "приживуться" у місцях евакуації - та земля пусткою стане!