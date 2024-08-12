Протитанкіст про втрати окупантів на війні за два роки: "Підбив 23 одиниці ворожої техніки, - це тільки те, що підтверджено". ВIДЕО
Оператор протитанкового взводу за два роки на війні продемонстрував неймовірну результативність: знищив щонайменше 22 одиниці техніки противника з протиракетного комплексу "Джавелін" та одну одиницю техніки окупантів за допомогою українського ПТРК "Корсар".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, історію звичайного менеджера без жодного військового досвіду, який до початку війни не проходив навіть строкової служби - дивіться далі в інтерв'ю на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
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