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Протитанкіст про втрати окупантів на війні за два роки: "Підбив 23 одиниці ворожої техніки, - це тільки те, що підтверджено". ВIДЕО

Оператор протитанкового взводу за два роки на війні продемонстрував неймовірну результативність: знищив щонайменше 22 одиниці техніки противника з протиракетного комплексу "Джавелін" та одну одиницю техніки окупантів за допомогою українського ПТРК "Корсар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, історію звичайного менеджера без жодного військового досвіду, який до початку війни не проходив навіть строкової служби - дивіться далі в інтерв'ю на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 32 ОМБр ліквідували штурмову групу росіян під час окопного бою. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (221) Бутусов Юрій (3589)


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протиракетного комплексу "Джавелін" ?
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12.08.2024 21:55 Відповісти
Що, ватнику з свинячого кутка США, дуже сподобалось, що людина обмовилась?
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13.08.2024 08:57 Відповісти
stfup
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13.08.2024 14:24 Відповісти
Справжній воїн. Так спокійно говорить про купу знищеного металобрухту москалів. Красава!
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13.08.2024 09:06 Відповісти
 
 