Воїни 32 ОМБр ліквідували штурмову групу росіян під час окопного бою. ВIДЕО

Ворожа штурмова група прорвалася на позиції 32-ої окремої механізованої бригади за підтримки FPV дронів окупанти розраховували на успіх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час окопного бою окупантів ліквідували.

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