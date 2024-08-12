Воїни 32 ОМБр ліквідували штурмову групу росіян під час окопного бою. ВIДЕО
Ворожа штурмова група прорвалася на позиції 32-ої окремої механізованої бригади за підтримки FPV дронів окупанти розраховували на успіх.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час окопного бою окупантів ліквідували.
Топ коментарі
+24 Микола Січень #486030
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+18 Oleg K #589544
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+17 три - пятнадцать
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Хлопці відчайдухи !
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Петлюра дав наказ!
"Був червоним комдивом, у числі перших був нагороджений орденом «Червоного Прапора». Воював проти червоних і білих, проти німців і петлюрівців, проти всіх."
Відмінна координація дій в ближньому бою дала тпкий же результат.
тобто рубаймо...