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Воїни 32 ОМБр ліквідували штурмову групу росіян під час окопного бою. ВIДЕО

Ворожа штурмова група прорвалася на позиції 32-ої окремої механізованої бригади за підтримки FPV дронів окупанти розраховували на успіх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час окопного бою окупантів ліквідували.

Також дивіться: Прикордонники знищили пункт управління БПЛА окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3918) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+24
Смерть свинособакам!
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12.08.2024 21:04
+18
Слава ЗСУ! Смерть смердючим каzапським виродкам!
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12.08.2024 21:11
+17
сукі кацапняві рухаються - рубайте їх, хлопці, без жалю...
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12.08.2024 21:05
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Смерть свинособакам!
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12.08.2024 21:04 Відповісти
сукі кацапняві рухаються - рубайте їх, хлопці, без жалю...
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12.08.2024 21:05 Відповісти
Героям Слава !

Хлопці відчайдухи !

.
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12.08.2024 22:38 Відповісти
і дика чеченська дивізія там вся і лягла під українськими *******...
Петлюра дав наказ!
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12.08.2024 23:49 Відповісти
Махно
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13.08.2024 00:27 Відповісти
всі наші - суті ж це не міняє...
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13.08.2024 00:31 Відповісти
Махно, якраз воював проти УНР за це і отримав "Орден Боевого Красного Знамини" за №4 від члєніна.
"Був червоним комдивом, у числі перших був нагороджений орденом «Червоного Прапора». Воював проти червоних і білих, проти німців і петлюрівців, проти всіх."
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13.08.2024 11:45 Відповісти
Махно - сила!
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13.08.2024 12:51 Відповісти
Нестача арти - нестача снарядів - от і добігають до наших окопів
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12.08.2024 21:06 Відповісти
Артилерію і міномети ближче 200м до своїх зазвичай не застосовують.Кацпам ближній бій вигідний тому що їх тупо більше і своїх їм не шкода.
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12.08.2024 21:18 Відповісти
чому не мінують підходи ?
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12.08.2024 22:39 Відповісти
Зазвичай мінують.Але не завжди.В нас на позиції були клеймор,направленої дії.Проблема в тому що під час обстрілів розтяжки рве.Буває знімають,щоб ходили сапери,розвідка.
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12.08.2024 22:52 Відповісти
Ще й недавно зібрана мобська бригада.
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12.08.2024 21:19 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть смердючим каzапським виродкам!
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12.08.2024 21:11 Відповісти
Слава Героям! Слава ЗСУ!
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12.08.2024 21:23 Відповісти
Наш дрон поміг своєчасно ухилитись від ворожого фпв та визначити місце перебування штурмовиків супротивника.
Відмінна координація дій в ближньому бою дала тпкий же результат.
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12.08.2024 21:24 Відповісти
це не ми до них прийшли - це вони до нас...
тобто рубаймо...
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12.08.2024 22:58 Відповісти
Не ліквідували, а ліквідував. Боєць справжній козак.
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12.08.2024 23:38 Відповісти
Добре, що так склалося, але не можна допускати захід ворожих груп в наш окоп, та ще й з флангу.
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12.08.2024 23:52 Відповісти
 
 